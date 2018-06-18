Первый Симпозиум по технологии производства метанола, организованный thyssenkrupp Industrial Solutions AG, одним из ведущих предприятий в области проектирования и строительства промышленных установок, совместно со своим российским отделением ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)», успешно завершился. 5 июня в отеле Ritz Carlton в Москве собралось более 60 представителей клиентов и партнеров.

На Симпозиуме компания вместе с партнёрами из GasConTec и представителями UniCredit Bank представила передовые технологии производства метанола и совместного производства метанола и аммиака AdWinMethanol® и AdWinCombined™, инновационный концепт Carbon2Chem, свои возможности по проектированию, закупкам, строительству (EPC), а также возможности по поддержке финансирования и иностранного кредитования. План мероприятий насчитывал 9 тем.

Симпозиум вызвал интерес у существующих и новых клиентов, которые присоединились к мероприятию, чтобы обсудить существующие проекты или получить информацию о новых решениях и процессах. Симпозиум посетили представители компаний «Сибур», «Лукойл», «Сибметахим», «Роснефть», «Роснано», «Нижнекамскнефтехим» и других, а также гости из университетов (например, Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина).

Михаил Михайлович Козлов, Генеральный директор тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС): «thyssenkrupp обладает рядом уникальных технологий в сфере производства метанола и смежных процессов. Данный симпозиум стал отличной возможностью сблизиться с нашими Заказчиками и Партнёрами и представить им самые передовые технологии компании и привлекательные условия реализации проектов».

Компания thyssenkrupp Industrial Solutions в течение многих десятилетий активно работала в сфере производства метанола и владеет передовыми технологиями синтеза метанола и синтез-газа. Благодаря этим ноу-хау и инновационному характеру компании, thyssenkrupp Industrial Solutions решила не просто продолжить свою работу в сфере метанола, а начать всё с нуля, добавив в свой портфель технологию AdWinMethanol®. Данный процесс способен производить метанол в количествах, превышающих объёмы производства любой традиционной технологии. thyssenkrupp Industrial Solutions также обладает технологиями для малых производств: они основаны на возобновляемых источниках энергии и используют собственную технологию электролиза tkIS.

Др. Деннис Липпманн, технический директор бизнес-единицы «Удобрения и сингаз»: “thyssenkrupp Industrial Solutions построила первую установку по производству метанола более 85 лет назад. Наш опыт работы с технологиями высокого давления и высокотемпературными процессами ещё больше — 95 лет. Наши ноу-хау в области проектирования, закупок и строительства (EPC) позволяют гарантировать своевременное завершение работ над установкой метанола «под ключ», независимо от того, нужен ли нашим клиентам завод мощностью 10 или 10 000 тонн в сутки”.

О thyssenkrupp Industrial Solutions:

Бизнес-направление Industrial Solutions – ведущий партнёр по инжинирингу, строительству и сервису для промышленных установок и систем. Благодаря более чем 200-летнему опыту мы предоставляем установки и компоненты «под ключ» в химической, горнодобывающей и цементной промышленности, а также в сфере производства удобрений. Свыше 21000 сотрудников в более чем 100 офисах формируют глобальную сеть с технологическим портфолио, гарантирующим максимальную производительность и экономическую эффективность.

Больше информации доступно на сайтах www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com или www.tkisrus.com.