Пост-релиз конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2018». Организатор – INVENTRA (в составе группы CREON).

Позади четыре сложных кризисных года в российской полимерной индустрии. Прогнозы на будущее самые разные, но в одном эксперты единогласны – быстрого восстановления отрасли ждать не стоит. Тем не менее, ввод новых мощностей по производству полимеров, который может подстегнуть также и рост объемов переработки, внушает некий оптимизм участникам конференции, из года в год проходящей под лозунгом «Поддержим переработку!»

22 марта в Москве прошла пятнадцатая международная конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2018». Организатором выступила компания INVENTRA (в составе группы CREON), партнером – компания Milliken. Мероприятие прошло при поддержке CREON Capital, INTERPLASTICA и Группы «ПОЛИПЛАСТИК». Генеральными информационными партнерами стали журналы «Полимерные материалы» и «Нефть и капитал», а также агентство Thomson Reuters. Стратегическим партнером – агентство «Коммуникации».

«Развитие российского рынка невозможно без увеличения объемов переработки полимеров, однако, сдерживающих факторов становится все больше: высокие ставки по кредитам и сложный процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе добавок и наполнителей, – отметил в своем приветственном слове генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян. – Существующие объемы переработки в нашей стране слишком малы для заявленных мощностей по производству полимеров, учитывая, что большинство новых проектов предполагает производство базовых марок сырья. Насколько будет востребована российская продукция, например в Китае, где постоянно увеличивается локальное производство? Останется ли для нее место в Турции при наличии такого сильного игрока, как Socar? Как изменится происходящее, увеличится ли экспорт и какова будет его география – сложно спрогнозировать».

«Крайне важно совместно с госструктурами, производителями сырья и переработчиками, развивать отечественную полимерную отрасль, в частности, вести работу по актуализации и совершенствованию нормативной базы», – продолжил г-н Григорян и передал слово председателю технического комитета №223 «Упаковка» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) Петру Бобровскому, который рассказал про техническое регулирование и стандартизацию упаковки в РФ и ЕАЭС.

Полимерная упаковка занимает 30% от общего объема рынка упаковки. В перспективе – дальнейший рост сегмента и лидерство среди всех видов упаковки. Серьезной проблемой для отрасли является большое количество устаревших стандартов, что приводит к росту доли испорченной упаковки на прилавках магазинов, сбоям на производстве, претензиям потребителей. «Тем не менее, мы стараемся актуализировать стандарты», – дополнил г-н Бобровский.

Говоря о нормативно-правовой базе, выступающий отметил, что ключевой для рынка документ – Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» содержит ряд противоречивых положений. В 2012 г. по решению совета ЕЭК введено приложение №5 «Перечень упаковки и укупорочных средств», на которое распространяется ТР ТС «О безопасности упаковки», и оно, по словам г-на Бобровского, написано недостаточно корректно. В прошлом году вступило в силу третье изменение в регламент, коснувшееся ряда статей и приложений и повлекшее массу вопросов по нанесению маркировки на упаковку (например, знак «петля Мебиуса»). Эти вопросы будут урегулированы в четвертом изменении, находящемся в стадии подготовки, которое, возможно, уже в этом году будет внесено в Евразийскую Комиссию.

Также в 2016 г. установлены льготы по уплате экологического сбора на основании пункта 3 статьи 24 89-Ф3 и распоряжения правительства РФ для биоразлагаемой упаковки. Но возникает вопрос – как подтвердить и проверить биоразлагаемость? Для оксо-биоразлагаемой упаковки есть решение – ГОСТ 33747-2016, принятый всеми странами ЕАЭС, который вступил в силу в РФ в начале 2017 г. А для проверки существует ГОСТ 34281-2017 на метод оценки биоразлагаемости, который, по прогнозу представителя РОССТАНДАРТа, вступит в силу осенью текущего года.

Контролирующие органы уделяют все больше внимания документам о соответствии. В конце прошлого года вышло совместное разъяснение Росаккредитации и ФТС о порядке ввоза товаров. Для получения разрешительных документов зарубежный товар сначала нужно испытать в лаборатории, и ФТС теперь обращает особое внимание на то, как именно были ввезены образцы: компания-заявитель, указанная в документах о соответствии товара, должна быть той же, что и в документах на ввоз образцов для испытаний. В этой связи, по словам эксперта, важно отслеживать изменения в нормативных актах, чтобы предупредить определенные риски при таможенном оформлении грузов.

Начальник отдела продаж полиолефинов «Нижнекамскнефтехим» Марат Курбанов, в первую очередь, представил интересы обывателя и поинтересовался, может ли он быть уверен в том, что товар, лежащий на полке в магазине, выпущен в соответствии с ГОСТом? Второй вопрос от представителя компании был про сырье, из которого изготавливается упаковка. Сейчас не существует обязательной сертификации, будет ли она?

Петр Бобровский с уверенностью ответил, что Роспотребнадзор отвечает в том числе и за соблюдение требований к упаковке, строго следит за этим. Но существует другая проблема – идентификация. Например, изделие по факту является упаковкой, а нечестный производитель или поставщик отнес его в категорию посуды, и орган по сертификации это принял, выдав документ о соответствии. Так бывает. Но крупные сети сегодня перестраховываются и запрашивают внушительное количество документов у поставщика.

Также г-н Бобровский подчеркнул, что вопросов про актуализацию стандартов поступает много, особенно про возможность использования вторичного сырья. Здесь большое поле для работы в сфере стандартизации, потому что в регламенте нет таких требований. Производители точно будут протестовать, если на них наложить дополнительные обязательства по сертификации сырья. Тема сырья для упаковки и вопрос о создании национального и евразийского регистра химических веществ, вероятнее всего, урегулируются в рамках Технического регламента ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции».

Обсуждение вышеупомянутых регламентов продолжила главный технолог «Бытпласт» Надежда Тараканова и согласилась с наличием противоречий в нормативно-правовой базе. Конкретно по упаковке, как сказала представитель компании, нет четкой идентификации: не понятно, что к ней относится, и что ей не является.

«Например, мы производим простые изделия для кухни – контейнеры для использования исключительно в домашних условиях, – продолжила выступающая. – В России они позиционируются как хозяйственный товар и выпускаются по ГОСТ Р50962-96. А Белоруссия, в свою очередь, принимает другой стандарт и называет их изделием бытового назначения. Казахстан – принимает и белорусский, и наш стандарт. Получается, что в России мы оформляем одни документы, в Белоруссии – другие, в Казахстане – третьи. А это деньги, это испытания. Что с этим делать?

Еще одна важная проблема – нехватка методик для испытаний. Все пользуются микроволновой печью и контейнерами из полипропилена, но методики для определения пригодности данных изделий нет. А в Европе есть. То есть формально мы не имеем права на продажу этих контейнеров и их использование. Сейчас мы с серьезным испытательным центром сами составляем программу испытаний, но все время ходим под пристальным вниманием Роспотребнадзора, который в итоге может не принять созданную программу».

«Безусловно, наличие разных документов в разных странах Евразийского Союза – проблема для рынка. В каждой стране есть те или иные национальные стандарты (например, ГОСТ Р — российский национальный стандарт, а просто ГОСТ — это уже межгосударственный стандарт), но в Евразийском Союзе единое экономическое пространство. Сегодня, если ГОСТ включается в перечень к техническому регламенту, он, с юридической точки зрения, выше национального законодательства и начинает действовать во всех странах. Что касается посуды и упаковки – нужно править область определения, чтобы было четкое разделение. Выход один – менять ГОСТ. А для разработки методики испытаний не хватает специалистов, и если кто-то может оказать содействие – я открыт к предложениям», – резюмировал г-н Бобровский.

Вопросы таможенного администрирования осветил заместитель начальника отдела администрирования и методологии контроля таможенной стоимости Аналитического управления ФТС России Антон Дышко, сообщив, что одна из функций таможенных органов – фискальная – обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме.

В то же время эксперт подчеркнул, что ФТС России проводит комплекс мероприятий в рамках дорожной карты «Совершенствования таможенного администрирования» и Стратегии развития ФТС России до 2020 г., направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, ускорения и упрощения совершения таможенных операций при обеспечении должного таможенного контроля.

В настоящее время реализован механизм упрощенного порядка контроля таможенной стоимости идентичных товаров, ввозимых в рамках одного контракта при неизменных условиях сделки (не проводится дополнительная проверка), возможность непредоставления повторно одних и тех же документов при декларировании товаров (если сведения о таких документах и их предшествующие предоставления в таможенный орган указаны в декларации).

Дополнительно введена процедура отложенного определения таможенной стоимости товаров, расширено количество операций, при которых таможенная стоимость не определяется (транзит, таможенный склад, уничтожение, отказ в пользу государства, специальная таможенная процедура). Появился институт категорирования деятельности участников ВЭД, результаты которого учитываются при выборе объектов таможенного контроля с использованием системы управления рисками, и осуществляется проверка декларации: ее регистрация и выпуск товаров информационной системой. Также выступающий обратил внимание на разработанный ФТС России проект ФЗ «О таможенном регулировании», в котором заложены нормы, направленные на упрощение совершения операций.

Особый акцент в работе таможенных органов делается на недопущении недостоверного заявления сведений о декларируемых товарах, в том числе о таможенной стоимости. Проблематика занижения стоимости товаров и их ввоз на территорию других стран – тема острая и актуальная, т.к. это основа для расчета и взимания пошлин и налогов, с одной стороны, а с другой – ключевой вопрос для участников нынешней экономической деятельности, осуществляющих ввоз.

«Данной проблематикой мы сейчас занимаемся. В проводимой работе важнейшим аспектом является информационное взаимодействие с участниками ВЭД: ассоциации, производители, импортеры и потребители. В таком формате взаимодействия предоставляемая информация используется в рамках системы управления рисками, а оперативность использования зависит от качества и эффективности предоставляемой информации».

Генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Завьялов обозначил важные проблемы на собственном примере: «Я везу товар, декларирую на трех таможенных постах, и каждый из этих постов требует абсолютно разный комплект документов. У вас разные законы? Почему на одном посту возвращают деньги через месяц, на другом – через семь, а значительные денежные суммы «зависают» на таможне долгое время? Почему украинский товар ввозится на территорию России через Белоруссию, и причитающаяся пошлина в 6.5% тем самым не платится, а контролирующие органы смотрят на это сквозь пальцы?»

Вопросы таможенной стоимости, как отметил г-н Дышко, самые сложные и чувствительные в правоотношениях между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами, поскольку она – основа для исчисления пошлин, налогов, а ее корректировка влечет уплату дополнительных платежей. Методы совершения таможенных операций, связанные с декларированием и выпуском товаров, регламентированы Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и решениями Евразийской экономической Комиссии и являются обязательными к применению на всей территории ЕАЭС. Запрос таможенным инспектором дополнительных документов должен быть обоснован и определяться исходя из выявленных признаков недостоверного заявления сведений о товарах.

«Как я уже говорил, в целях непредоставления одних и тех же документов повторно, указывайте в ДТ сведения о таких документах и об их предоставлении таможенному органу при декларировании предшествующих поставок товаров, – продолжил выступающий. – Не исключаю случаи, когда таможенные инспекторы могут нарушать установленные правила. В этой ситуации, если вы не согласны с решением, действиями или бездействием, обращайтесь в вышестоящий орган: таможни, региональные таможенные управления. Если вы считаете, что вас не слышат, обращайтесь в ФТС России. А вопросы администрирования таможенных платежей — не в моей компетенции. Рекомендую оформлять необходимые документы в соответствии с установленным порядком, тогда процедура возвращения будет совершаться в установленный срок».

Г-н Завьялов заверил, что все документы заполнены правильно, но проблема при этом не решается быстрее: «Все говорят про развитие бизнеса, а комфортные условия не созданы. Как с этим быть? Предлагаю начать с решения проблем с таможней». В завершение диалога представитель ФТС России попросил компанию «ЦЕНТРОПОЛИМЕР» изложить проблематику и обратиться в вышестоящий таможенный орган или в ФТС России для разрешения возникших вопросов.

Директор департамента аналитики группы CREON Лола Огрель рассказала о рынке полиолефинов. За прошедшие десять лет рынок полиэтилена в России развивался неактивно: производство выросло на 33%, потребление – всего на 20%. Мощности по производству ПЭ приближаются к отметке 2 млн т, но растут они только за счет проведения модернизаций на уже существующих заводах.

Г-жа Огрель отметила положительный момент – расширение марочной структуры и видового состава выпускаемого полиэтилена, которое привело к сокращению импорта ряда спецмарок и их постепенному вытеснению отечественными аналогами.

Спрос на полиэтилен в 2016 г. после двухлетнего падения показал положительную динамику и составил 1.86 млн т, однако рост переработки был недолгим и в прошлом году просел на 4%. Таким образом, рынок ПЭ уже четыре года находится в глубоком кризисе. Даже производство в прошлом году оказалось в минусе: суммарный выпуск составил 1.7 млн т, что на 15 тыс. т меньше показателей предыдущего года.

Несмотря на сокращение производства, в 2017 г. экспорт российского ПЭ вырос на 21% (67 тыс. т), в основном благодаря увеличению поставок ПВД. А импорт, в свою очередь, вырос незначительно – прирост внешних поставок зафиксирован только в сегменте ПНД.

Рост импортных поставок связан с падением выпуска полиэтилена низкого давления из-за двухмесячного простоя ГНХ «Салават» и длительного ремонта на «Ставролене». Но, несмотря на это, ПНД все же остается в России самым крупнотоннажным полимером, на его долю приходится 53% от общего объема производства. В целом в 2017 г. выпуск ПНД составил 898 тыс. т, что на 10% ниже по сравнению с предыдущим годом, прирост показал только «Казаньоргсинтез». Выпуск ПВД в 2017 г. вырос всего на 21 тыс. т, объем производства составил 661 тыс. т.

Единственным видом полиэтилена, показавшим положительную динамику в 2017 г., оказался линейный полиэтилен низкого давления, его производство выросло в два раза, составив 141 тыс. т, а спрос превысил 300 тыс. т. В данном сегменте наблюдается заметный дефицит мощностей, который сохранится еще в течение нескольких лет — вплоть до запуска «ЗапСибНефтехима». Тем не менее, по утверждению докладчика, спрос на этот ПЭ будет расти максимально быстро. Это объясняется и тем, что все больше ЛПЭНП добавляется при производстве пленок, вытесняя ПВД.

Ранее «движущей силой ПЭ» эксперт называла увеличение спроса на пленку, однако в 2017 г. впервые за много лет рынок просел, причиной чему послужило сокращение производства и потребления пакетов, напрямую связанное с появившимися экологическими трендами, заданными «Гринпис». И такая тенденция, по словам г-жи Огрель, может сохраниться.

Говоря о ПЭ трубах, аналитик отметила увеличение спроса после трехлетнего падения рынка. Пока он незначителен, но, возможно, ситуация в трубном сегменте будет улучшаться и дальше.

Рынок полипропилена можно охарактеризовать двумя фразами: профицит мощностей и положительный внешнеторговый баланс. Благодаря инвестициям и развитию мощностей производство ПП в России за десять лет выросло на 120%, а потребление – более чем на 60%. Мощности по полипропилену составляют 1.42 млн т, предприятия работают с высокой степенью загрузки, и, с точки зрения производства, рынку некуда расти. Именно поэтому в прошедшем году выпуск полипропилена вырос незначительно, всего на 1.5%. Суммарный объем производства по итогам 2017 г. составил 1.40 млн т, а загрузка мощностей приблизилась к отметке 98.7%. Наряду с ростом производства растет и потребление, которое в 2017 г. составило 1.2 млн т.

Экспорт полипропилена уже на протяжении нескольких лет составляет около 30% от объема производства (порядка 300 тыс. т), при этом экспортно-импортные операции являются регуляторами внутреннего рынка ПП. Г-жа Огрель сообщила, что в 2017 г. в условиях предельной загруженности рост спроса на полипропилен (+52 тыс.т) произошел за счет сокращения экспорта и увеличения импортных поставок. Импорт гомопропилена небольшой – около 10% от общего объема потребления, основные поставщики – производители из стран ближнего зарубежья. Импорт блок сополимеров заметно вырос и в 2017 г. составил 38.4 тыс. т, а импорт рандом сополимеров, наоборот, незначительно уменьшился и составил 31.8 тыс. т за предыдущий год.

В завершение выступающая отметила, что ожидается усиление конкуренции среди производителей полимеров за счет ввода в эксплуатацию новых объектов как в России, так и в странах ближнего зарубежья, а также увеличение объемов импорта полимеров из стран СНГ. Цены, возможно, станут ниже, что должно простимулировать переработку.

В связи с тем, что большая часть реализуемых проектов в России имеет экспортную направленность, экспорт вырастет многократно. Одним из ключевых вопросов, по словам г-жи Огрель, останется обеспеченность рынка малотоннажными специальными марками полимеров. Чтобы приблизиться к мировому уровню потребления полимеров, по мнению эксперта, необходима комплексная государственная поддержка переработчиков.

Директор департамента трубопроводных систем Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Кирилл Трусов сообщил, что по итогам 2017 г. в России рынок ПЭ труб вырос на 2%, а в 2018 г. ожидается увеличение еще на 8%, прирост составит примерно 20 тыс. т. Рынки Казахстана, Украины и Белоруссии в следующем году останутся приблизительно на том же уровне, значительных изменений не ожидается. Совокупное потребление по всем четырем странам может вырасти в 2018 г. на 6% или на 25 тыс. т в абсолютном выражении.

По прогнозам эксперта, к 2021 г. возможен выход на докризисные объемы – свыше 500 тыс. т по РУБК, из которых примерно 400 тыс. т придутся на Россию. Таким образом, отечественный рынок может преодолеть рекордный уровень потребления, зафиксированный в 2013 г.

Редактор отдела информации издательства «Автомобильные дороги» Николай Кушниренко поинтересовался о перспективах повторного использования трубы, ведь тенденция на вторресурсы сейчас актуальна. Выступающий ответил, что вторичное использование любого полиолефина возможно. Но вопрос в другом – где взять качественное вторсырье? Нормативной и производственно-технической базы для того, чтобы делать это системно, на данный момент нет. Срок службы трубы – 50 лет, т.е. через 25 лет теоретически ее можно выкопать, переработать и из вторички сделать безнапорную трубу, как это уже осуществляют европейские коллеги. У них хороший опыт – вынимают трубу, перерабатывают во вторичный гранулят и используют для производства некоторых видов трубной продукции.

Генеральный директор Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Гориловский дополнил ответ своего коллеги и рассказал про большую совместную работу с «Газпромом», который предоставил трубы, «пролежавшие на газе» около 50 лет, для оценки остаточного срока службы. При давлениях, которым они подвергаются, он может составить еще примерно 40 лет, потому что оксидантом на трубах «съелось» только 2-3 мм по внешней стороне. «Мы с удовольствием используем собственную «вторичку» для безнапорных труб уже сейчас, производство безотходное и чистое. К чему призываем и остальных», – подытожил г-н Гориловский.

Объем производства линейного полиэтилена низкой плотности, в свою очередь, вырос до 141 тыс. т, такую информацию сообщил начальник управления по продвижению полимеров «Нижнекамскнефтехим» Марат Фатыхов, добавив, что НКНХ освоил новый ЛПЭНП для выдува и ламинации марки PE5118NM. По материалу уже получено положительное заключение от крупнейших переработчиков. В настоящее время активно проводится внедрение продукта на ведущих заводах РФ. На сегодняшний день НКНХ — единственный производитель ЛПЭНП в России. Планируемый объем производства в текущем году — 160 тыс. т материала.

Также выступающий добавил, что «Нижнекамскнефтехим» продолжает осваивать новый для себя рынок полиэтилена средней плотности, в частности, для ротационного формования. Общий объем рынка полиэтилена для ротоформования в России составляет 10-12 тыс. т в год. НКНХ производит приблизительно 3 тыс. т. Увеличение объемов выпуска данного полиэтилена напрямую зависит от потребителей: от их желаний и возможностей по замещению импортных марок.

В отношении полиэтилена для изоляции стальных труб и оболочки силового кабеля марки РЕ6146КМ в ближайших планах – доведение объемов производства до 10 тыс. т в год, освоение новых продуктов, но основную свою задачу предприятие видит не в конкуренции с отечественными производителями, а в вытеснении импортных аналогов, объем импорта которых остается достаточно большим.

Генеральный директор «Ротопластик» Павел Болотников в ходе круглого стола сообщил, что компания закупает только импортный материал, для ПП существуют добавки, которые его осветляют, но для ПЭ таких добавок нет, а заказчики запрашивают прозрачные емкости для удобства контроля уровня воды. «Если говорить о сертификации – емкости пригодны для питья, но мы уходим именно к ПЭ. Сегодня каждый производит «то, во что горазд», ибо заказчики требуют».

«ЗапСибНефтехим», тем временем, войдет в ТОП-5 мировых реализуемых проектов по производству олефинов и базовых полимеров, уступая лишь некоторым американским проектам. Этой информацией поделился главный эксперт «СИБУР» по продажам новых продуктов Александр Бурасов.

Г-н Бурасов рассказал о марочном ассортименте нового предприятия, включающем ПЭВП, ЛПЭНП и сополимеры ПП для пленочной экструзии, выдувного формования, экструзии труб, литья под давлением и других сегментов переработки, а также о проектах «СИБУРа» по организации логистического хаба в Калужской области и открытию технического центра по развитию переработки полимеров. Эти инициативы должны, по мнению компании, предоставить дополнительный сервис потребителям и тем самым способствовать развитию переработки полиолефинов в России. Этим же целям служит и недавно запущенная новая электронная площадка торгов.

Выступление г-на Бурасова вызвало живой отклик участников конференции. Первый вопрос прозвучал от аналитика Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Михаила Усачева, который поинтересовался, какая доля продукции пойдет на экспорт по новому проекту и какие страны руководство «ЗапСибНефтехим» может назвать приоритетными.

Представитель «СИБУР» ответил, что приоритетным остается российский рынок, однако при этом на экспорт по новому проекту также пойдет значительная доля продукции, не меньше половины производства «ЗапСиба». Среди рассматриваемых в первую очередь экспортных регионов – Китай и Европа. Третий рынок – Турция, возможно, туда пойдет значительное количество поставок. Индию руководство завода рассматривает в меньшей степени.

Руководитель направления СУГ и деривативов «Газпром нефть» Наталия Раевская спросила, на каком концентрате будут производиться черные трубные марки на «ЗапСибНефтехим». «Черные трубные марки будем делать на закупном концентрате, пока не отработаем технологию и не пройдем гарантийные испытания. А в дальнейшем будет проработан вопрос по отечественным производителям, надеемся, что на российском рынке будет сажевый концентрат хорошего качества для трубных марок «100+», которые мы будем производить», – сообщил г-н Бурасов.

Генеральный директор Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Гориловский считает, что заявление про полиэтилен 100+ – достаточно смелое, не все производители имеют такую марку, потому что требуется высокий уровень свойств. Г-н Гориловский поинтересовался, какие у «СИБУРа» основания считать, что данный продукт удовлетворяет всем требованиям, которые сегодня во всем мире могут выполнить лишь 7-8 производителей?

Г-н Бурасов ответил, что индекс «плюс» поставил лицензиар – INEOS на основании своих данных. Компания, в свою очередь, надеется, что сможет достичь высоких показателей и соответствовать марке.

Лола Огрель, увидев среди показанных «СИБУРом» слайдов упоминание о производстве ПЭ 80, переадресовала вопрос актуальности выпуска данной марки Группе «ПОЛИПЛАСТИК». Кирилл Трусов ответил, что на сегодняшний день во всем мире марка ПЭ 80 ушла в «глубокое подполье» и выпускается крайне редко для отдельных применений, возможно, «СИБУР» именно поэтому оставил себе возможность для ее выпуска. Александр Бурасов уточнил, что производить они ее могут, но не будут ввиду отсутствия спроса.

Заключительный вопрос «СИБУРу» задала начальник отдела технической экспертизы нефтехимии и газопереработки «Лукойл» Оксана Борисова, отметив, что приятно удивлена марочным ассортиментом «ЗапСиба», поинтересовалась, как при объеме 50 т/час сохранить эффективность и высокое качество производства? И будет ли завод производить гексен и бутен или руководство рассчитывает только на привозной ресурс?

Александр Бурасов заверил, что бутен будет производиться в достаточном количестве для линейного полиэтилена. Гексен планируется закупать, ведь его потребление меньше. Также выступающий согласился, что сложности производства действительно немалые, но, чтобы все было качественно, представители компании тесно общаются с лицензиаром. Среди достоинств «ЗапСибНефтехима» – несколько установок, четыре реактора – можно производить две марки различного типа одновременно. На одном – линейный ПЭ, на другом – ПЭВП.

Компания Milliken впервые в России представила новую добавку Millad NX 8000E. Региональный менеджер по Центральной и Восточной Европе Дариуш Лукашевски сообщил, что прозрачность полипропилена можно ощутимо увеличить при выдувном формовании. Кардинальные изменения при использовании добавки произошли в оптических характеристиках при изменении реологических свойств базового полимера. Повышение ПТР в комбинации с Millad NX 8000E позволяет получить сверхпрозрачный результат на одиночных станциях (производство на средней скорости) и на двойных станциях (производство на высокой скорости) при обработке с температурой выше 190°C . Millad NX 8000E со стандартным строением имеет хорошие показатели при обработке с температурой выше 210°C. По имеющимся данным, оптимизация реологических свойств не влияет на ударопрочность.

Ford Sollers, тем временем, увеличивает локализацию материалов на основе ПЭ и ПП. По окончании первой «пятилетки» около 45% локализованных деталей изготавливается с применением полимеров отечественного производства. Локализация деталей из полимерных материалов в 2018 г. увеличится на 15%, спрогнозировала специалист по закупкам сырья и материалов Ford Sollers Гузель Кирсанкина.

Сегодня примерно 300 пластиковых компонентов производятся локально: 61% процент из них изготовлен из сополимеров полипропилена, 15% приходится на полиэтилен высокой плотности, 5% – на гомополимеры полипропилена и 4% на вспененный полипропилен.

Г-жа Кирсанкина также сообщила, что в планах компании локализация ПЭНД для многослойных материалов топливного бака, развитие производства компаундов на основе длинного стекла, расширение линейки марок отечественного сополимера и поддержание проектов по локализации модификаторов и наполнителей для полипропиленовых компаундов.

Развитие собственной переработки полимерных материалов просто необходимо стране, но возможно ли оно при отсутствии финансирования? Директор по развитию бизнеса CREON Capital Флориан Виллерсхаузен представил участникам несколько способов решения данной проблемы, рассказав про открытый в 2016 г. CREON Energy Fund с совокупным объемом вложений порядка 100 млн евро. Существует несколько способов финансирования: банк, открытый рынок и частный капитал, а фонд CREON Energy может инвестировать совместно с партнерами и помочь в реализации проектов, т.к. полипропилен сегодня – сегмент с положительным внешнеторговым балансом.

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Пост-релиз подготовила: специалист по связям с общественностью INVENTRA

Полина Андриянова