Авторы: А.А. Бабынин, В.Б. Кузнецов, Л.А. Трафимова, Ф.К. Ахметов (ООО «ОНХ-Холдинг») Н.Г. Зубрицкая, Б.М. Ласкин (ФГУП «РНЦ «Прикладная химия») Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2019

Российский научный центр «Прикладная химия» (ФГУП «РНЦ «Прикладная химия») в сотрудничестве с российской высокотехнологичной компанией «Оргнефтехим-Холдинг» («ОНХ-Холдинг») работают над проектом по созданию производства, востребованного на российском и мировом рынках высоко маржинального продукта – метионина. В настоящее время ведутся работы по доводке отечественной технологии до степени промышленного внедрения.

Метионин является первой незаменимой аминокислотой для животных и птиц и используется в качестве аминокислотной добавки к кормам в птицеводстве и скотоводстве. На сегодняшний день аминокислоты являются крупнейшим сегментом рынка кормовых добавок и занимают около 60% общего мирового рынка, при этом около 30% рынка аминокислот приходится на метионин.

Существующие лицензиары ограничили доступ к технологиям производства метионина, поскольку сами являются крупнейшими поставщиками этой аминокислоты. Единственный российский производитель метионина обеспечивает только часть внутреннего рынка, поэтому развитие отечественного производства этого продукта представляется весьма актуальной задачей как для импортозамещения, так и для развития экспортного потенциала.

В 2018 году по заказу ООО «ОНХ-Холдинг», РНЦ «Прикладная Химия» разработал общие технологические решения производства метионина. Упрощенная блок-схема производства метионина представлена на рисунке.

Производство метионина представляет собой многостадийный синтез, первые фазы в котором представляют собой гетерогенно-каталитические процессы, для которых могут использоваться катализаторы отечественных производителей.

Предложенная блок-схема производства метионина позволит получать дополнительный ценный продукт – диметилсульфид (ДМС), который используется в нефтехимических процессах как модификатор катализаторов гидрокрекинга, гидродесульфуризации, риформинга. ДМС может найти применение и в качестве исходного реагента для производства диметилсульфоксида (ДМСО) – ценного растворителя для органического синтеза, широко используемого в производстве лекарственных препаратов, а также в качестве экстрагента металлов и ароматических соединений.

В настоящее время прорабатывается следующая стадия проекта – пилотная поверка разработанных общих технологических решений, после чего планируется приступить к разработке исходных данных для проектирования промышленной установки. На сегодняшний день рассматриваются две потенциальные площадки в европейской части РФ, на которых имеется возможность организации производства метионина, учитывая имеющиеся сырьевые потоки.

Сотрудничество ФГУП «РНЦ «Прикладная Химия» и ООО «ОНХ-Холдинг» в данном проекте позволит создать востребованное импортозамещающее производство с экспортным потенциалом; создать задел и пилотную базу для дальнейших НИОКР; разработать технологию, имеющую высокий потенциал коммерциализации за пределами РФ, в первую очередь в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.