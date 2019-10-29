РОСПЛАСТ 2020 — Международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс — состоится 08-10 июня 2020 в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1.
Ключевые разделы: Cырье и материалы | Оборудование и технологии | Автоматизация производства
РОСПЛАСТ 2020 пройдет параллельно с РОСМОЛД 2020 — Международной выставкой форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному производству.
Пригласительный билет будет действителен на обе выставки.
Более 200 российских и зарубежных участников представят продукцию, оборудование и технологии в следующих областях:
Сырье и материалы:
- Пластмассы и композиты
- Резина и каучуки
- Металлы, стали и сплавы
- Полуфабрикаты и заготовки
- Конструкционные порошковые материалы
- Специальные добавки и наполнители
- Средства для очистки и смазки
- Прочие материалы
Оборудование и технологии:
- Оборудование для литья пластмасс под давлением
- Экструдеры и экструзионные линии
- Машины для выдувного формования
- Оборудование для периферийного оснащения: загрузчики, дозаторы, сушилки, грануляторы и др.
- Системы терморегулирования и охлаждения
- Оборудование для переработки вторсырья и утилизация отходов
- Экологически чистые технологии
- Сервисное обслуживание
Автоматизация производства:
- Средства автоматизации и управление производством
- Программное обеспечение диспетчерского контроля
- Промышленные роботы и манипуляторы
- Системы диагностики оборудования, контроля и мониторинга
- Конвейеры, поворотные столы и системы весового учета
- Решения по повышению эффективности производства
- Логистика и складские услуги
В рамках выставки традиционно пройдут деловые и образовательные мероприятия для специалистов:
VI Международная конференция по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ»
Техническая конференция «Литье пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии, оборудование»