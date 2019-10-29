РОСПЛАСТ 2020 — Международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс — состоится 08-10 июня 2020 в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1.

Ключевые разделы: Cырье и материалы | Оборудование и технологии | Автоматизация производства

РОСПЛАСТ 2020 пройдет параллельно с РОСМОЛД 2020Международной выставкой форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному производству.

Пригласительный билет будет действителен на обе выставки.

Более 200 российских и зарубежных участников представят продукцию, оборудование и технологии в следующих областях:

Сырье и материалы:

  • Пластмассы и композиты
  • Резина и каучуки
  • Металлы, стали и сплавы
  • Полуфабрикаты и заготовки
  • Конструкционные порошковые материалы
  • Специальные добавки и наполнители
  • Средства для очистки и смазки
  • Прочие материалы

Оборудование и технологии:

  • Оборудование для литья пластмасс под давлением
  • Экструдеры и экструзионные линии
  • Машины для выдувного формования
  • Оборудование для периферийного оснащения: загрузчики, дозаторы, сушилки, грануляторы и др.
  • Системы терморегулирования и охлаждения
  • Оборудование для переработки вторсырья и утилизация отходов
  • Экологически чистые технологии
  • Сервисное обслуживание

Автоматизация производства:

  • Средства автоматизации и управление производством
  • Программное обеспечение диспетчерского контроля
  • Промышленные роботы и манипуляторы
  • Системы диагностики оборудования, контроля и мониторинга
  • Конвейеры, поворотные столы и системы весового учета
  • Решения по повышению эффективности производства
  • Логистика и складские услуги

В рамках выставки традиционно пройдут деловые и образовательные мероприятия для специалистов:

VI Международная конференция по промышленному дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ»

Техническая конференция «Литье пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии, оборудование»

Форум Аддитивных Технологий

Сайт выставки РОСПЛАСТ 2020

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