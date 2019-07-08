Авторы: К.В. Ефанов (ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис») Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2019

В настоящей статье рассмотрен вопрос изготовления тяжелых нефтегазовых аппаратов с использованием аддитивных технологий.

Среди прочих методов изготовления оболочек толстостенных корпусов аппаратов, таких как цилиндрические обечайки, шаровые (сферические) и эллиптические днища, можно выделить метод прямого лазерного выращивания. Такой метод описан в публикации [1] (приведено изготовление кольца размерами, сравнимыми с размерами обечайки). Метод состоит в выращивании деталей на установке (станке) с кинематикой рабочих органов, повторяющих кинематическими операциями получить геометрию оболочек сосуда. На принципе описывания рабочими органами станка геометрии деталей (кинематические операции) основана механическая обработка резанием [2].

С помощью метода прямого лазерного выращивания можно без затруднений изготавливать ребристые решетчатые оболочки, позволяющие существенно снизить массу тяжелых аппаратов. Этот метод позволяет изготавливать оболочки со сложной конфигурацией, например, со стенкой переменной толщины.

Этим же методом можно изготавливать и толстостенные оболочки взамен методов заготовительного производства. Большинство технологических процессов (например, таких как ковка) заменяются технологической операцией внутри установки по лазерному выращиванию.

К проблемам метода можно отнести недостаточную скорость изготовления, вместе с тем реализация удовлетворительной скорости лазерного выращивания вполне возможна. Но при этом качество структуры стенки оболочки не должно быть хуже качества оболочки, изготовленной обычными методами.

К положительным аспектам метода лазерного выращивания можно отнести возможность минимизации сварных швов.

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