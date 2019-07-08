Авторы: К.В. Ефанов (ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис») Опубликовано на портале «Химическая техника», июль 2019

Аннотация:

В статье показана возможность применения решения решетчатых ребристых оболочек для проектирования тяжелых нефтегазовых аппаратов с минимальной массой.

Для тяжелых нефтяных аппаратов важной проблемой является минимальная масса, что связано с расходом металла (особенно важно для корпусов из специальных сплавов), транспортировкой и монтажом, конструкцией постамента. Наиболее легкую конструкцию можно получить применением для корпуса аппарата решетчатых ребристых оболочек.

Ребристые оболочки представляют собой гладкую оболочку, например, цилиндрическую обечайку, с приваренными ребрами жесткости, которые могут быть поперечными и продольными.

Схемы силового взаимодействия и распределения напряжений в пространстве имеют существенные различия для гладких и ребристых оболочек. Ребристая оболочка, полученная установкой ребер на гладкую оболочку минимальной толщины, имеет прочностные характеристики, соответствующие гладкой оболочке с более толстой стенкой (эквивалентная оболочка). О замене ребристой оболочки эквивалентной ей гладкой оболочкой сказано в работе [1].

В практике конструирования нефтяных колонных аппаратов используются только поперечные ребра (укрепляющие кольца). Такие кольца устанавливаются для повышения устойчивости гладкой оболочки в случаях, когда минимальная толщина стенки по результатам расчётов на прочность не обеспечивает устойчивость при вакууме внутри аппарата.

По габаритам с оболочками нефтяных аппаратов можно сравнить оболочки корпусов аппаратов, предназначенных для космоса (ракет-носителей). В оболочках таких аппаратов используются ребристые оболочки с продольными и поперечными ребрами, т.е. решетчатая конструкция. Такое решение обеспечивает минимальную массу. Можно сделать заключение, что в оболочках аппаратов для космоса решение по ребристым оболочкам реализовано глубже в виде применения решетчатой схемы ребер.

При установке продольных ребер в дополнение к поперечным ребрам получается ребристая оболочка с решетчатой схемой ребер жесткости. Такая схема при наиболее высокой прочности и устойчивости позволяет получить оболочку с минимальной массой.

Выбрав по результатам расчетов на прочность и устойчивость минимальную толщину стенки гладкой оболочки, её можно уменьшить установкой ребер жесткости, т.е. заменить ребристой оболочкой. Такое решение уже применяется в конструировании колонных аппаратов в части укрепляющих поперечных колец. Применение ребристой оболочки с решетчатой схемой расположения ребер позволит получить наименее металлоемкую конструкцию (см. рисунок).

Данные по расчету на прочность и устойчивость решетчатых ребристых оболочек приведены в работах [2–4], по расчету методом конечных элементов – в работе [5].

Подход к конструированию с использованием пространственного силового взаимодействия можно отнести к элементам бионического дизайна (из конструкций природы), самого совершенного способа конструирования.

Список литературы