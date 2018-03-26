15 марта по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоялась тринадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2018).

В конференции «Нефтегазснаб-2018» приняли участие делегации компаний: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», компания «Сахалин Энерджи», АО «Зарубежнефть», ПАО «Татнефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», ГК «Новый Поток», АО «РИТЭК», ООО «Газпром нефть-Снабжение», Saudi Aramco, ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», Интер РАО — Центр управления закупок, АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Оборонэнерго», ПАО «Т Плюс», АО «ОМК», ПАО «ТМК», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Новомет-Пермь», ПАО «Ижорские заводы», ПАО НПО «Искра», АО «ОЗНА», ООО «Предприятие «ЦНО-Химмаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Группа ГМС», Газпромбанк АО,ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», АО «Самарский завод электромонтажных изделий», ООО «ГПБ-Факторинг», ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «Открытие Факторинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ЗАО «Экрос-Инжиниринг», ООО «Югра-ПГС», ООО «Рязанский завод кабельных конструкций», ООО «ЭТП ГПБ», ЗАО «ТЭК-Торг», KSP-Steel, Schlumberger, KPMG, PWC, SAP, IBM и многие другие.

На конференции «Нефтегазснаб-2018» подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга поставщиков в номинациях: «Трубы нефтегазового сортамента», «Электроцентробежные погружные насосы», «Нефтепогружной кабель», «Фонтанная арматура», «Автоматизация процессов закупки», «Логистические услуги».

С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь http://www.oil-gas.ru/