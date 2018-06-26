26 июня 2018 года состоялось заседание подкомитета по взаимодействию отраслей ТЭК со смежными отраслями промышленности.

Тема заседания: «О квалификационном отборе российских компаний для участия в нефтегазовых проектах, реализуемых на основе иностранных лицензий». На заседание приняли участие представители нефтегазовых компаний, международных инжиниринговых компаний, иностранных лицензиаров, предприятий-поставщиков промышленной продукции и услуг для нефтегазового комплекса, а также профильных министерств и ведомств.

На мероприятии выступили: Шмаль Генадий Иосифович, президент Союза нефтегазопромышленников России, Селезнев Валерий Сергеевич, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, председатель подкомитета Елена Логинова.

Были заслушаны выступления: Сергея Архипова (ПАО «Газпром нефть»), Евгения Горбатова (ПАО «НК «Роснефть»), Георгия Круглова (ПАО «НОВАТЭК»), Андрея Моргунова (Honeywell UOP), Алексея Полякова (Haldor Topsoe), Игоря Насирова (ThyssenKrupp Industrial Solutions), Андрея Бруслова (Saipem), Мотта Анджело Джованни (SiirtecNigi), Дениса Ермилова (ПАО «ОМЗ»), Владимира Каржавина (ПК «ТЕСЕЙ»), Ольги Ворончихиной (АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»), Светланы Курятовой (Компания «МНК»).

Участники заседания отметили необходимость информирования иностранных лицензиаров о возможностях российских поставщиков, в том числе через формирование единой, общедоступной базы данных российских предприятий и их продукции. Подобные базы данных надо делать как на русском, так и на английском языках. На заседании была отмечена целесообразность обнародования лицензиарами требований к поставщикам. Отдельно была затронута проблема гармонизации российских и международных стандартов. Было высказано предложение о более серьезной мотивации заказчиков и лицензиаров к приобретению российской продукции и услуг, в частности, через законодательное ограничение доли иностранных поставщиков в крупных проектах. Целесообразно организовывать трехсторонние встречи с участием иностранных лицензиаров, потенциальных российских поставщиков и нефтегазовых компаний для расширения российского участия. В этом процессе сложно переоценить роль ТПП РФ, которая служит площадкой для объединения всех участников данного процесса.

График проведения Московских нефтегазовых конференций в 2018 году:

12 сентября 2018 г. – НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА;

17 октября 2018 г. – НЕФТЕГАЗСЕРВИС;

05 декабря 2018 г. –НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ.

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