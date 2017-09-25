VIII «МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 2017»

3-6 октября 2017 г. в Москве пройдет VIII «Международная Неделя Смазочных Материалов — 2017». В рамках Недели состоятся XIII Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов — 2017», II Международная конференция «Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы», VIII Международная конференция «Пластичные смазки — 2017», специализированная выставка «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов — 2017», неформальная коктейль-встреча делегатов мероприятия «Без Галстуков» и торжественный вечерний прием от Генерального спонсора мероприятия – компании «ЛЛК-Интернешнл».

Организатор мероприятия – компания RPI.

Генеральный Спонсор мероприятия – компания «ЛЛК-Интернешнл».

Спонсор-партнер – компания Evonik Oil Additives.

Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации ATIEL.

В 2017 году «Международная Неделя Смазочных Материалов» впервые состоится в фешенебельном отеле «Рэдиссон Ройал» (ex-«Украина»). Являясь крупнейшим отраслевым мероприятием в Европе и странах СНГ, в 2017 году Неделя соберет более 550 участников.

В конференции 2017 г. подтверждено участие представителей компаний ЛЛК-Интернешнл, ExxonMobil Chemical, Infineum, Fuchs Petrolub, Chevron Oronite, Lubrizol, Afton Chemical Limited, Славнефть-ЯНОС, ЛЛК-Нафтан, ИНТЕСМО, Gulf Petrochem Group, NYNAS, Sasol, Lanxess, Idemitsu, Finexim, Multisol, BRB International, Ассоциaция Рециклинга Отходов, Сибур Холдинг, Северсталь Менеджмент, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, ВНИИ НП, НЕО Кемикал, REACHLaw Ltd, DYM Resources, Porsche Engineering Group, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Автодизель, Международная академия холода (MAX), Техно-синтез, Аврора, Yasho Industries, Wolf Oil Corporation, Аркема, Росполихим, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ», Риалвеб, POSSIBLE Digital агентство, Маркетинговое агентство НАПИ, Аргус Медиа, Environmental Lubricants Manufacturing, Университет Северной Айовы, Вяземский завод синтетических продуктов, ТАНЕКО, ATIEL и многих других.

Международная конференция «Производство и рынок смазочных материалов» является крупнейшим ежегодным мероприятием нефтеперерабатывающей отрасли. За годы своего существования конференция превратилась в наиболее статусное отраслевое мероприятие не только российского, но и мирового масштаба.

В 2017 году во второй раз в рамках Недели состоится Международная конференция «Рынок СНГ: базовые масла и смазочные материалы», успешно прошедшая впервые в 2016 году. В рамках конференции будут рассмотрены такие важные для успешного развития отрасли в странах СНГ темы, как оценка ключевых составляющих и общего баланса на рынках масел и смазочных материалов стран СНГ; характеристики рынков в странах СНГ; ключевые параметры и специфика спроса на рынках Украины, Белоруссии, Казахстана (высокоемкие рынки), а также Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Армении (потенциально интересные рынки); конкурентная среда рынков в странах СНГ и другие.

Международная конференция «Пластичные смазки» состоялась впервые в 2010 году и успела заслужить высокие оценки аудитории и заявить о себе как о крупнейшем в СНГ мероприятии данной тематики, играющем неоценимую роль в дальнейшем развитии отрасли. На конференции встретятся разработчики и производители смазок, а также крупные потребители и торговые компании данного сегмента рынка. Мероприятие дает уникальную возможность наладить новые деловые контакты, обсудить наиболее важные проблемы отрасли и пути их решения. Конференция, посвященная пластичным смазкам, несомненно, является новым стимулом к развитию отечественного рынка смазочных материалов.

В рамках VIII «Международной Недели Смазочных Материалов» традиционно пройдет ежегодная выставка продукции, решений и услуг для российской промышленности смазочных материалов «Сервис и оборудование для рынка смазочных материалов — 2017». Данная выставка является наилучшим местом представления своих возможностей для компаний-поставщиков в данном сегменте.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/international-lubricant-week

По вопросам участия в «Международной Неделе Смазочных Материалов — 2017» в том или ином качестве Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru