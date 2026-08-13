9 сентября 2026 года, по адресу: Москва, Тверская 22, Hotel Continental, состоится XVI конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА – 2026).

В конференции принимают участия подразделения главного инженера и производственные управления нефтеперерабатывающих заводов, руководители профильных департаментов нефтегазовых компаний, представители компаний производителей оборудования и материалов для нефтегазопереработки, инжиниринговые компании.

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В условиях санкций и рисков для физической безопасности объектов российский ТЭК тратит огромные ресурсы на защиту инфраструктуры. На конференции участники детально обсудят оперативное восстановление и реконструкцию объектов нефтегазопереработки. Большое внимание эксперты уделят инвестициям в модернизацию НПЗ и обзору текущих проектов. Профессионалы отрасли рассмотрят сохранение сроков инвестсоглашений и оценят ТЭО интеграции с нефтехимией. Повышенный практический интерес вызовут вопросы снижения импортозависимости (подробный рейтинг: В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования). Эксперты разберут основные этапы подтверждения производства российской продукции по Постановлению Правительства №719. Специалисты поднимут тему реверс-инжиниринга. Будет детально рассмотрена практика применения неоригинальных комплектующих на опасных производствах.

По итогам ежегодного опроса нефтегазовых компаний награждаются лучшие победители в номинациях:

Колонное оборудование

Насосно-компрессорное оборудование

Печное оборудование

Емкостное оборудование

Трубопроводная арматура

Теплообменное оборудование

АСУТП

КИП и автоматика

Электротехническая продукция

Инжиниринговые компании

Катализаторы

Пожарное оборудование

Вентиляционное оборудование

Грузоподъемное оборудование

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В мероприятии принимают участие: Газпром нефть, Газпром нефтехим Салават, Нижнекамскнефтехим, КИНЕФ, ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, СИБУР-Кстово, НОВАТЭК – Усть-Луга, Газпромнефть-ОНПЗ, Газпромнефть-МНПЗ, Славнефть-ЯНОС, Саханефтегазсбыт, Сахатранснефтегаз, ГМС Нефтемаш, Волгограднефтемаш, ПК «ТЕСЕЙ», Газпромнефть – Битумные материалы, Газпромнефть-ЦР, Газпромбанк, Айсорс, Единый Оператор Испытаний, ОБТЭК, СТК Инжиниринг, Завком-Инжиниринг, ВНИИ НП, ИНХС РАН, ЦМНТ, Министерство энергетики МО, ИЭС Инжиниринг и Консалтинг, Имплимента и многие другие.

Каждый участник получит новый выпуск настенной карты «Российская нефтегазопереработка-2027».

Подробнее о карте на сайте www.tek-map.ru