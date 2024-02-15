Ведущие отраслевые выставки летнего сезона Rosmould & 3D–TECH и Rosplast 2024 пройдут 18-20 июня 2024 года в Москве, «Крокус Экспо», павильон 2. Помимо стремительно растущей экспозиции с широкой представленностью отечественных и иностранных производителей в индустрии пресс-форм и штампов, поставщиков оборудования и материалов для производства полимерных изделий, а также 3D-печати и аддитивных технологий, знаковой частью Rosmould & 3D-TECH и Rosplast является уникальная деловая программа. Программа охватывает все аспекты отраслевых тематик, представленных на площадке данных выставок. Для посетителей участие в деловой программе Rosmould & 3D-TECH и Rosplast – это возможность узнать об основных тенденциях отрасли, напрямую пообщаться со спикерами, обменяться опытом, задать интересующие вопросы, проявить себя и рассказать о своем бизнесе.

В 2024 году деловая программа будет проводиться уже на четырех площадках в течение всех дней выставок. Мероприятия пройдут в разнообразных форматах с участием ведущих экспертов отрасли, которые выступят со своими практическими кейсами, поделятся опытом решения производственных вопросов, обсудят насущные проблемы индустрии.

На открытой конференц-площадке выставки Rosplast, в зале 7, состоится трехдневное мероприятие, уже ставшее традиционным – Форум индустрии пластмасс и рециклинга PlastForum. Это инновационная дискуссионная площадка, в рамках которой пройдет перечень мастер-классов, панельных дискуссий, интерактивных лекций с ведущими специалистами отрасли. Профессионалы со всей страны, а также эксперты из иностранных государств (Иран, Китай, Турция и др.) в различных формах поделятся своим уникальным опытом работы в условиях современных вызовов, которые возникли в индустрии пластмасс за последние несколько лет. Особый акцент будет сделан на вторичную переработку и расширенной ответственности производителя. Соорганизатором PlastForum выступит учебный центр «Академия пластмасс».

В этом году на Rosmould & 3D-TECH впервые пройдет Международный инструментальный форум. Место проведения форума – открытая конференц-площадка в зале 8. В программе ряд открытых конференций, семинаров и интерактивных сессий с ведущими специалистами отрасли и ассоциациями. Форум ориентирован на серьезное многостороннее обсуждение особенностей развития рынка формообразующей оснастки и инструмента, использование новых эффективных конструкторских решений, инновационных материалов, технологий подготовки производства, высокоскоростных и высокоточных технологий механической обработки и сборки, методов и средств контроля качества готовой продукции, современных принципов менеджмента.

Ежегодный Форум аддитивных технологий 3D–TECH будет проходить в течение трех дней выставки в закрытом конференц-зале H. Каждый год представители ведущих компаний-разработчиков, университетов, заводов, государственных институтов, а также конечных потребителей аддитивных технологий собираются, чтобы обсудить новые тенденции, встретиться на площадке со своими партнерами и найти новых соратников. Отличительная черта Форума – акцент на практическое применение аддитивных технологий и реальные примеры из производства. В рамках Форума пройдут как традиционные сессии (технология WAAM, применение аддитивных технологий в промышленном дизайне, в медицине, сессия экспонентов с примерами из реального производства), так и новые (применение аддитивных технологий в машиностроении, взаимодействие государства и бизнеса, экономика внедрения 3D-печати на производстве и другие).

19 июня в закрытом конференц-зале J партнер выставок ЦОП «Профессия» проведет техническую конференцию, посвященную изготовлению и эксплуатации технологической оснастки. Стоит отметить, что в этом году издательство ЦОП «Профессия» празднует юбилей – 25 лет.

Ознакомиться с общей информацией о деловой программе Rosmould & 3D-TECH и Rosplast 2024 можно на сайтах выставок rosmould.ru и rosplast-expo.ru

Международные выставки Rosmould & 3D-TECH | Rosplast практически вышли на финишную прямую в формировании экспозиции. Благодаря стремительному росту, в 2024 году проведение выставок было запланировано в новых, бо́льших по площади 7 и 8 залах. Но уже сейчас они полностью заполнены, и к экспозиции были добавлены новые дополнительные залы. И буквально через считанные месяцы на площадке Rosmould & 3D-TECH | Rosplast вас ждет широчайшая экспозиция как постоянных, так и новых игроков индустрии пресс-форм и штампов, полимерной отрасли, а также 3D-печати и аддитивных технологий из России и зарубежных стран.

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