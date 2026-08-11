Аксион зарегистрировал интеллектуальные права на способ получения гранулированного сорбента для извлечения лития в Саудовской Аравии. Это первый охранный документ группы Красцветмет в регионе MENA. Срок его действия – 20 лет.

Саудовская Аравия ставит целью стать одним из экспортеров лития. Источником сырья могут быть попутные нефтяные воды, стоки опреснительных заводов и импортируемый сподуменовый концентрат.

Получив патент в Саудовской Аравии, Аксион может организовать на месте производство сорбента AXIONIT Li-sorb. Он позволяет извлекать металл из гидроминерального сырья с эффективностью до 99%. Сорбент обладает высокими показателями емкости, механической прочности и селективности к литию.

Ранее интеллектуальные права на способ получения сорбента подтвердили в России, Казахстане, Чили, Аргентине и Иране.

Директор по развитию бизнеса Аксиона Максим Иришкин:

«У нас есть технология, которую мы можем предложить стране, где собственных разработок в этой сфере нет. При этом в Саудовской Аравии существует потенциал извлечения лития из попутных нефтяных вод. Патентное право носит территориальный характер, поэтому для охраны в конкретной юрисдикции требуется национальный патент. Мы получили такой документ, чтобы закрепить за собой право на коммерциализацию технологии на месте».

Справка

Аксион разрабатывает селективные сорбенты и технологии под торговой маркой AXIONIT для извлечения редких и драгоценных металлов, реализуя свои решения в России и за рубежом. Компания входит в группу Красцветмет. Красцветмет – один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и технологическая компания, которая предлагает технологии и инжиниринг для газохимии, производства драгоценных металлов, изделий из них и других отраслей промышленности.