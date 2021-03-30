Наш новый партнер Fira de Barcelona (одна из крупнейших выставочных организаций в Европе) приглашает к участию в онлайн мероприятии, посвященном историям успеха и проблемам использования нержавеющей стали в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

Язык мероприятия – английский.

8 апреля в 12.00 по московскому времени.

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Это один из серии вебинаров в рамках онлайн-мероприятий под названием «Промышленные диалоги». Вебинар является вступительным перед основным конгрессом по применению перспективных материалов 21-22 апреля 2021 г.