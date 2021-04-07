В этом году ChemoLogic полностью посвящен цифровизации цепей поставок химической продукции. ChemoLogic в этом году собирает в один насыщенный интенсив уникальный опыт и практические кейсы по цифровизации логистики от СИБУР, УРАЛХИМ, СИМЕНС, ПИГМЕНТ, ФОСАГРО!

>>Специальный гость ChemoLogic’2021 – Йост Нассенс, директор по транспорту и логистике CEFIC (Европейский Совет химической промышленности), который расскажет о европейском цифровом платформенном решении в логистике химической продукции. Перевод с английского языка будет обеспечен.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.

“Химическая техника” – информационный партнер.

По уточняющим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по e-mail: yevgeny.sinyakov@chemologic.ru

До встречи в Zoom 15 апреля!

Обязательно сделайте пометку в календаре.