Как выглядит будущее нефтехимии и нефтепереработки в условиях технологического переосмысления и перехода к импортонезависимости? Юбилейный Синтезис 2026 под слоганом «объединяя отрасль» станет пространством для стратегической коммуникации и выработки решений, которые определят траекторию индустрии на ближайшие годы. В нем примут участие ключевые игроки даунстрима, производители оборудования, лицензиары, проектные институты и госструктуры.

Рынок стремительно меняется: индустрия выходит из турбулентности и уверенно строит собственные технологические контуры. За 10 лет Синтезис стал ключевой площадкой, где в ответ на эти изменения вырабатываются решения, формируются технологические альянсы и запускаются новые инициативы. В 2025 году цифры Конгресса: более 160 компаний, 300 участников, 50 спикеров и 200 B2B‑встреч.

По отзывам представителей компаний, среди которых Асхат Нафиков (Татнефть), Синтезис – пространство живого обмена опытом и практических решений.

Аналитика прошлых лет показывает, что ключевыми трендами, определяющими развитие отрасли, стали технологическая независимость, импортозамещение катализаторов, цифровизация производственных процессов и интеграция ИИ‑решений. Как отмечает Владимир Капустин (РГУ им. И.М. Губкина), сегодня отечественные нефтепереработчики находят возможности не только сохранять производство, но и обеспечивать страну качественной продукцией. А по мнению Вадима Щемелинина (СИБУР Диджитал), цифровизация становится неотъемлемой частью новой индустриальной культуры.

В 2026 году темы программы Синтезиса охватывают трансформацию нефтегазохимии, развитие инфраструктуры, модернизацию технологических установок НПЗ и НХК, переход к глубокой переработке, инновации в катализе и цифровые инструменты для управления производством.

Среди ключевых спикеров и докладов:

Владимир Капустин (РГУ им. Губкина) представит аналитический обзор тенденций и перспектив технологического суверенитета нефтепереработки;

Борис Кириллов (Центр развития Производственной системы химического комплекса) расскажет о новых методах оптимизации остановочных ремонтов и сокращении сроков простоев;

Евгений Евченко (СИБУР-Кстово) поделится практическими кейсами промышленного интернета вещей как инструмента повышения производительности;

Илья Новиков (Иркутская нефтяная компания) осветит цифровизацию производственных активов от проектирования до применения искусственного интеллекта;

Тимофей Карпенко (НПП Нефтехим) продемонстрирует решения в области импортозамещения катализаторов – одно из ключевых направлений технологической политики.

Деловая программа Синтезиса 2026 включает новые форматы: расширенные тематические сессии, больше нетворкинга, аналитические дискуссии и праздничный гала‑ужин.

Во время юбилейного Конгресса профессионалы также обсудят способы, укрепляющие производственную устойчивость и раскрывающие потенциал нефтегазохимического комплекса России и СНГ.

Станьте частью профессионального сообщества на Синтезисе 2026: https://sh.sbproect.ru/1d4