28-29 сентября 2026 года в Сочи состоится юбилейный Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Синтезис. Мероприятие, которое за десятилетие стало значимым отраслевым событием в России и СНГ, соберет экспертов для обсуждения перехода от экспорта сырой нефти и газа к максимальной переработке углеводородов внутри страны.

Правительство утвердило ключевой документ – «Энергетическую стратегию России на период до 2050 года», где развитие нефтегазохимии определено в качестве государственного приоритета. Распоряжение предусматривает увеличение глубины переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, а также модернизацию НПЗ и укрепление технологического суверенитета промышленности. По оценке правительства РФ, стратегическая цель индустрии – обеспечение устойчивого развития отечественного энергетического сектора на основе эффективного использования углеводородных ресурсов при одновременной конкурентоспособности на мировых рынках.

Именно этот приоритет ложится в основу деловой повестки Синтезиса 2026, направленной на координацию усилий ведущих представителей бизнеса и науки. На Конгрессе соберутся крупные отраслевые компании – ПАО «Газпром нефть», ООО «СИБУР», НИС НПЗ Панчево, а также профильные объединения и государственные структуры – ООО «СИБУР Диджитал», АНО «ИНТИ», Центр развития Производственной системы химического комплекса и Федеральный институт промышленной собственности. Профессиональное сообщество обсудит вопросы перехода к нефтехимии и нефтегазохимии:

Илья Блинов (АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)») поделится опытом создания промышленных производств химических продуктов;

Ратмир Дашкин (Технологический оператор) обозначит связь малотоннажной химии нефтегазового сектора;

Илья Мазов (ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр») проанализирует базовые переделы нефтехимии как сырья в производстве продуктов;

Дмитрий Борисанов (ПАО «Славнефть-ЯНОС») расскажет про незастывающее арктическое дизельное топливо.

Независимость в сфере технологий, совершенствование переработки нефти и газа, а также цифровая трансформация отражены в каждом из тематических блоков деловой программы. Сессии Конгресса охватывают прикладные производственные решения и вопросы трансформации отрасли в целом. В рамках Синтезиса 2025 Михаил Никулин (ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации») подчеркнул, что Конгресс не обходит стороной вопросы стратегического развития, а является настоящей находкой, чтобы выработать общую позицию, охватывающую и операционную, и стратегическую деятельность.

За 10 лет Синтезис стал точкой согласования интересов государства, научного сообщества и отраслевых компаний, способствуя выработке системного подхода к модернизации индустрии.

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