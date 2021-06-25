23 июня 2021 года компания Ansell, мировой лидер рынка средств индивидуальной защиты, открыла свой первый завод в России на базе технопарка АО «Пластик» в городе Узловая Тульской области. Производство запустил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, директор по развитию индустриального бизнеса по России и СНГ ООО «Анселл Россия» Анна Барабанова и директор завода Анселл Мануфактуринг Россия Дмитрий Юсов.

Ранее компания Ansell и Правительство Тульской области подписали инвестиционное соглашение о запуске производства в России в рамках ПМЭФ. Соглашение дало старт открытию нового производства в регионе.

На заводе запущено производство перчаток ActivArmr® Hycron®, предназначенных для защиты профессионалов при работе в тяжелых условиях. На первом этапе компания планирует обеспечить выпуск двух миллионов пар перчаток в год, а в будущем увеличить производство вдвое. Это позволит удовлетворить спрос на ActivArmr® Hycron® в России, а также экспортировать продукцию в Беларусь и Казахстан.

«Россия — страна с развитым индустриальным комплексом и огромным потенциалом для его развития. Поэтому открытие собственного завода в России стало для Ansell логичным шагом, — сказал Рикард Фроберг, коммерческий директор EMEA/APAC. — На заводе мы будем использовать проверенные временем технологии, которые обеспечивают высокое качество нашей продукции. Хочу выразить благодарность нашим партнёрам из Правительства Тульской области и АО «Пластик»: вместе нам удалось реализовать этот проект в непростых условиях пандемии, что делает сегодняшнее открытие нашей общей победой».

Ansell – один из лидеров на российском рынке средств индивидуальной защиты. Сегодня продукция компании занимает более 15% этого рынка, а в сегменте перчаток премиум-класса доля Ansell превышает 80%.

Запуск предприятия позволил создать 120 высококвалифицированных рабочих мест в регионе.

О компании Ansell

Компания Ansell является мировым лидером в разработке высококачественных решений для здравоохранения и охраны труда. Потребность в надежной защите актуальна всегда, поэтому Ansell постоянно исследует, разрабатывает и инвестирует в производство и внедрение передовых инновационных продуктов и технологий, продаваемых под известными торговыми марками, которым доверяют покупатели.

Осуществляя свою деятельность в двух основных сегментах бизнеса, промышленном и медицинском, Ansell является лидером рынка, который продолжает расти, обеспечивая рабочими местами 13 000 человек по всему миру. Компания осуществляет свою деятельность в Северной Америке, Латинской Америке/Карибском бассейне, регионах EMEA и APAC. Клиенты в более чем 100 странах мира доверяют компании Ansell и ее защитным решениям.