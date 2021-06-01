23-24 июня приглашаем на международный онлайн Симпозиум SCIF по экологическим аспектам деятельности химических производств

Компания SCIF Congress приглашает принять участие в Международном онлайн Симпозиуме SCIF «Экологическая составляющая, как неотъемлемый элемент деятельности предприятий химической отрасли».

Даты проведения: с 23 по 24 июня 2021 г. Начало в 10:00 (UTC +3).

Формат проведения: онлайн.

Мероприятие посвящено рассмотрению решений, способствующих наиболее экологически чистому производству и устойчивому экологическому развитию химической промышленности.

В качестве приглашенного эксперта выступит глава Отдела химических веществ и здравоохранения Комитета ООН по окружающей среде. Кроме того, свои проекты и решения по тематике Симпозиума представят ведущие лицензиары технологий, инжиниринговые компании и квалифицированные консультанты по вопросам экологии:

  • Thyssenkrupp Industrial Solutions;
  • Haldor Topsoe;
  • Stamicarbon;
  • KBR;
  • Clariant;
  • Johnson Matthey;
  • NACAG (Группа по борьбе с изменением климата в области азотной кислоты);
  • SVP Chemical Plant Services;
  • Sick AG.

К участию в дискуссиях по темам докладов приглашено руководство и специалисты производственных предприятий химической отрасли стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии. Официальные языки мероприятия – русский и английский (синхронный перевод).

Участие в онлайн Симпозиуме бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия: https://av3.studio/scifcongress.

На Симпозиуме будут рассмотрены вопросы:

  • снижения выбросов N2O и NOX;
  • экологически безопасного производства минеральных удобрений;
  • развития производства «зеленого» и «голубого» аммиака и др.

Компания SCIF Congress является профессиональным организатором международных научно-технических и деловых мероприятий в химической отрасли. Компания проводит ежегодный Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов, а также серию онлайн мероприятий по ключевым аспектам производства минеральных удобрений. На мероприятиях освещаются инновационные технические разработки и наиболее значимые события в химической отрасли.

Химическая техника – информационный партнер.

Контакты Организационного Комитета SCIF:

Email: event@scifcongress.com

Телефоны: +7 4722 402 603, +38 050 6777746

Сайт: https://scifcongress.com/

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