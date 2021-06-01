23-24 июня приглашаем на международный онлайн Симпозиум SCIF по экологическим аспектам деятельности химических производств

Компания SCIF Congress приглашает принять участие в Международном онлайн Симпозиуме SCIF «Экологическая составляющая, как неотъемлемый элемент деятельности предприятий химической отрасли».
Даты проведения: с 23 по 24 июня 2021 г. Начало в 10:00 (UTC +3).
Формат проведения: онлайн.
Мероприятие посвящено рассмотрению решений, способствующих наиболее экологически чистому производству и устойчивому экологическому развитию химической промышленности.
В качестве приглашенного эксперта выступит глава Отдела химических веществ и здравоохранения Комитета ООН по окружающей среде. Кроме того, свои проекты и решения по тематике Симпозиума представят ведущие лицензиары технологий, инжиниринговые компании и квалифицированные консультанты по вопросам экологии:
- Thyssenkrupp Industrial Solutions;
- Haldor Topsoe;
- Stamicarbon;
- KBR;
- Clariant;
- Johnson Matthey;
- NACAG (Группа по борьбе с изменением климата в области азотной кислоты);
- SVP Chemical Plant Services;
- Sick AG.
К участию в дискуссиях по темам докладов приглашено руководство и специалисты производственных предприятий химической отрасли стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии. Официальные языки мероприятия – русский и английский (синхронный перевод).
Участие в онлайн Симпозиуме бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия: https://av3.studio/scifcongress.
На Симпозиуме будут рассмотрены вопросы:
- снижения выбросов N2O и NOX;
- экологически безопасного производства минеральных удобрений;
- развития производства «зеленого» и «голубого» аммиака и др.
Компания SCIF Congress является профессиональным организатором международных научно-технических и деловых мероприятий в химической отрасли. Компания проводит ежегодный Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов, а также серию онлайн мероприятий по ключевым аспектам производства минеральных удобрений. На мероприятиях освещаются инновационные технические разработки и наиболее значимые события в химической отрасли.
Химическая техника – информационный партнер.
Контакты Организационного Комитета SCIF:
Email: event@scifcongress.com
Телефоны: +7 4722 402 603, +38 050 6777746