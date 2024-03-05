28-я Международная специализированная выставка и деловой форум «Безопасность и охрана труда 2024» (БИОТ) пройдут с 3 по 6 декабря 2024 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. Ключевыми темами форума станут: завершение перехода на ЕТН, цифровизация процессов охраны труда и нарастающая конкуренция с азиатскими производителями СИЗ.

В декабре 2024 года прекращают свое действие типовые отраслевые нормы (ТОН) выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и вступают в действие единые типовые нормы (ЕТН). Закончится сложный, почти трехлетний переход к новому, полностью измененному законодательству в сфере охраны труда, что изменит привычную жизнь большинства российских работодателей. От формального списочного подхода выдачи СИЗ они переходят к рациональному — риск-ориентированному. Работник будет обеспечиваться СИЗ, исходя из вредных и опасных факторов, климатических условий на конкретном рабочем месте, наличия подтвержденных защитных свойств СИЗ. Самым первым итогам перехода на ЕТН будет посвящена обширная часть деловой программы БИОТ.

Еще одним заметным фактором на российском рынке средств индивидуальной защиты стал приход азиатских производителей.

«Мы видим повышенный интерес к российском рынку со стороны китайских, индийских, пакистанских, индонезийских, среднеазиатских и др. поставщиков СИЗ, спецодежды, цифровых услуг в сфере охраны труда и промышленной безопасности, — говорит глава Ассоциации «СИЗ» (оператора выставки) Владимир Котов, — уже на сегодняшний день количество заявок на выставочные площади со стороны азиатских коллег превышает аналогичное число российских. Отечественный рынок СИЗ динамично растет уже несколько лет подряд, чем привлекает игроков с Востока, также стремящихся занять освободившиеся ниши после ухода западных компаний».

Устроители БИОТ 2024, по словам Котова, при распределении выставочных площадей отдают тем не менее приоритет российским компаниям и призывают их не откладывать бронирование в долгий ящик.

Наиважнейшей темой российского рынка труда остается нарастающий дефицит профессиональных кадров и рабочих рук. О ней, как и в предыдущий год, будут говорить крупнейшие работодатели страны, а также ведущие ученые и эксперты. За два с лишним года предприятия накопили значительный опыт преодоления кадрового голода, которым и поделятся с многочисленной аудиторией БИОТ 2024.

БИОТ — крупнейшее межотраслевое событие России и СНГ, посвященное культуре безопасности, вопросам создания и обеспечения безопасных условий труда, средствам индивидуальной и коллективной защиты, экологии и пожарной безопасности.

Выставка БИОТ — идеальное место, чтобы оценить и выбрать современные, инновационные решения по защите работников от всех производственных рисков, найти надежных поставщиков и подрядчиков.

В рамках деловой программы форума БИОТ 2024 традиционно пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, сессии, на которых обсудят самый широкий спектр актуальных проблем отрасли СИЗ. Как всегда, в Экспоцентре соберется самый представительный состав участников из чиновников высшего звена, профессиональных и общественных союзов, глав ведущих предприятий-производителей, поставщиков и дистрибьютеров средств индивидуальной защиты, компаний, специализирующихся на охране труда, промышленной безопасности, медицине труда, отечественных и зарубежных экспертов.

Участников БИОТ 2024 также ждет насыщенная Молодежная программа: конкурс научно-исследовательских работ, творческий конкурс БИОТ АРТ, кейс-чемпионат БИОТОН. Здесь же развернутся: Всероссийские соревнования «Оказание первой помощи пострадавшему», Зона игровых решений, шоу-показы «Елка безопасности» и медиафорум.

В минувшем году БИОТ посетили более тридцати тысяч человек. Свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а площадь экспозиции составила 16 500 кв. м.

Организаторами БИОТ выступают Минтруд России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

Химическая техника – информационный партнер.

Сайт БИОТ 2024: https://biot-expo.ru/