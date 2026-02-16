«Газпромнефть-Снабжение» совместно с Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) разработало стандарт аэромониторинга трубопроводов и охранных зон. Отраслевой регламент устанавливает единую методологию для контроля трубопроводной инфраструктуры с помощью беспилотных авиационных систем, что повысит эффективность, точность и безопасность на каждом из этапов работ.

Сегодня беспилотные авиационные системы широко используются для контроля инфраструктуры, в том числе трубопроводов и их охранных зон. Роботизированные системы проводят аэрофото- и видеосъемку, тепловизионное сканирование производственных объектов. Современное оборудование позволяет за считанные часы с воздуха проводить работы по оценке состояния инженерных сетей, которые наземным способом могли бы занимать до нескольких дней. Беспилотные роботизированные комплексы помогают дистанционно с минимальным участием человека проводить мониторинг удаленных и труднодоступных объектов, обеспечивая не только скорость, но и высокий уровень промышленной безопасности.

Новый стандарт, основанный на более чем 10-летнем опыте «Газпром нефти» по проведению аэромониторинга, фиксирует ключевые методы контроля и рекомендуемые параметры полетов. Унифицированные требования к оборудованию обеспечивают быстрый и стандартизированный сбор данных и упрощают контроль качества работ, создавая единые отраслевые правила для всех участников. Внедрение стандарта ускорит переход от очных инспекций и дорогостоящих методов, например, мониторинга с применением вертолётов, к использованию современных высокоточных беспилотных воздушных систем.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Снабжения» Евгения Брагара, новый стандарт задает единые правила для отрасли, что ускорит разработку новых решений и программных продуктов, упростит интеграцию данных в корпоративные системы для предиктивного анализа. Регламент объединит нефтегазовые компании, поставщиков роботизированных комплексов и регуляторов. Это обеспечит надежный мониторинг тысяч километров трубопроводов с минимальными рисками, затратами и повышенной безопасностью инфраструктуры.