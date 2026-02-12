Цифровая трансформация сегодня – основа устойчивости и эффективности бизнеса: особенно в нефтегазовой отрасли, где точность, скорость и безопасность определяют конкурентные преимущества. Искусственный интеллект помогает анализировать данные и принимать управленческие решения, а технологии 3D‑моделирования и цифровых близнецов открывают новые горизонты прогнозирования и оптимизации.

16-17 марта в Санкт‑Петербурге пройдет Конгресс NEFT 4.0 2026, где инновации работают на результат. Во время фокус-выставки делегаты представят последние решения для производства, объединяющие новейшие IT‑разработки и инженерные подходы:

НПК «Интеллектуальные технологии» – инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения;

«Наука» – собственное программное обеспечение для автоматизации производственных циклов;

«Физика Сети» – решения в области компьютерной техники и систем хранения данных;

ГК «Сигма» – комплексные системы безопасности;

«ТиГео» – методы 3D‑сканирования, помогающие проектировать объекты быстрее и точнее;

НПО «Цифровые регуляторы» – компоненты АСУТП для управления, диагностики производственных процессов и другие.

NEFT 4.0 2026 – здесь технологии обсуждают, ими управляют, экспериментируют и проверяют в реальном времени. Подробнее>>