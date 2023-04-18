Тематика конференции – актуальные вопросы поддержки промышленной инфраструктуры в современных условиях, успешные отечественные наработки в области автоматизации и цифровизации промышленных производств, повышение надежности и безопасности технологических процессов, вопросы поиска и подготовки кадров.

Это второе офлайн мероприятие Российского инженерно-экспертного центра «555». Конференция в июне прошлого года получила положительные отзывы со стороны участников и предложения по расширению тематики докладов и выставки. Онлайн мероприятия РИЭЦ 555 традиционно вызывают большой интерес у представителей заводов и эксплуатирующих организаций, так как аккумулируют и раскрывают самые актуальные вопросы обслуживания производственной инфраструктуры в современных непростых условиях. Более 1700 представителей производств приняли участие в мероприятиях РИЭЦ 555 за 2 года.

Ключевая особенность – многоотраслевое событие. К участию приглашены технические директора, главные инженеры, главные энергетики, главные механики, руководители служб автоматизации и эксплуатации крупнейших предприятий горнорудной промышленности, черной и цветной металлургии, нефтегазового комплекса, химической отрасли, ЦБП, энергетики, машиностроения, пищевой промышленности.

Предлагаемые темы для обсуждения на предстоящем мероприятии:

ЭЛЕКТРОНИКА: обслуживание и ремонт высокоточных станков и оборудования; ТОиР электроники промышленных производств; решения для автоматизации технологических процессов и энергосистем; решения для защиты и бесперебойной работы систем и оборудования; вопросы аудита, тестирования и диагностики; импортозамещение электроники и запасных частей; стратегии предиктивного обслуживания; организация ППР электронного оборудования; организация учёта подлежащего ремонту ЗИП; методы и процессы сбора информации о текущем состоянии оборудования; сервисные услуги по автоматизации и релейной защите.

МЕХАНИКА: ТОиР промышленного оборудования и спецтехники, вопросы технического сервиса насосного и компрессорного оборудования в современных условиях; мобильные технологии обработки в ремонте и модернизации производств.

СОФТ: импортозамещение, автоматизация и цифровизация процессов ТОиР; системы мониторинга оборудования и систем; подготовка кадров для внедрения и обслуживания систем автомацизации.

Постоянные участники мероприятий РИЭЦ555: Северсталь, ММК, Норильский Никель, ЕВРАЗ, УГМК, ЧТЗ, Волжский трубный завод, Уралэлектромедь, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Сибур, ФосАгро, Акрон, ЕвроХим, УРАЛХИМ, Казаньоргсинтез, Лукойл, Газпром, Роснефть, ЯНОС, Башнефть, Иркутская нефтяная компания, Сахалин Энерджи, Связьтранснефть, Группа Илим, Соликамскбумпром, ТГК, Россети, Концерн Росэнергоатом, АЛРОСА, АвтоВАЗ, КАМАЗ, Алтайвагон, ОДК, Роснефтефлот и другие.

Формат конференции предполагает не только теоретическое представление, но и подробную практическую презентацию, с примерами работ и обсуждением в ходе круглых столов прикладных решений сложных задач, которые появляются перед предприятиями.

Цели мероприятия – создание межотраслевой площадки по выработке решений для адаптации и стабильной работы в современных условиях, поиск надежных партнеров и актуальных идей для обеспечения безаварийной работы промышленных производств.

При поддержке: Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), Национальной Ассоциации Участников Рынка Робототехники (НАУРР), СГЭ.

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег на данном мероприятии. В случае принятия положительного решения в отношении поддержки конференции, а также – выступления с докладом, просьба связаться с Оргкомитетом (контакты ниже).

Адрес проведения: Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, 4. Центральный музей связи имени А.С. Попова

Дата проведения: 22-23 июня 2023 года

Официальный сайт конференции: https://reec555.ru/conferences/anons-2023

Координаты Оргкомитета: +7 (812) 6456774 event@m-skipper.ru Оператор конференции Market Skipper