18 – 20 октября 2023 г. состоится III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы электрохимии, защиты от коррозии, экологии», посвященная памяти профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ В.И. Вигдоровича, которая пройдет на базе ФГБОУ ВО “Тамбовский государственный технический университет”, г. Тамбов.

Конференция планируется в гибридном формате (как с личным участием, так и online).

Организаторы конференции

  • Министерство науки и высшего образования РФ
  • Тамбовский государственный технический университет
  • Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
  • Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВНИИТиН), г Тамбов
  • Семья профессора В.И. Вигдоровича

Программный и организационный комитеты конференции представлены на сайте конференции www.vigdorovich.ru

Основные направления работы конференции

  • Теоретические и прикладные вопросы электрохимии
  • Антикоррозионная защита металлов и сплавов
  • Современные проблемы коррозионной науки и инженерии
  • Контроль и мониторинг коррозии
  • Наноматериалы и композиты в электрохимических процессах
  • Экологические аспекты исследований
  • Мембранные технологии

Материалы конференции будут представлены в электронном сборнике материалов конференции на русском языке с присвоением ISBN и цитированием в РИНЦ.

 

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