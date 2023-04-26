18 – 20 октября 2023 г. состоится III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы электрохимии, защиты от коррозии, экологии», посвященная памяти профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ В.И. Вигдоровича, которая пройдет на базе ФГБОУ ВО “Тамбовский государственный технический университет”, г. Тамбов.
Конференция планируется в гибридном формате (как с личным участием, так и online).
Организаторы конференции
- Министерство науки и высшего образования РФ
- Тамбовский государственный технический университет
- Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
- Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВНИИТиН), г Тамбов
- Семья профессора В.И. Вигдоровича
Программный и организационный комитеты конференции представлены на сайте конференции www.vigdorovich.ru
Основные направления работы конференции
- Теоретические и прикладные вопросы электрохимии
- Антикоррозионная защита металлов и сплавов
- Современные проблемы коррозионной науки и инженерии
- Контроль и мониторинг коррозии
- Наноматериалы и композиты в электрохимических процессах
- Экологические аспекты исследований
- Мембранные технологии
Материалы конференции будут представлены в электронном сборнике материалов конференции на русском языке с присвоением ISBN и цитированием в РИНЦ.