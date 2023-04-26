18 – 20 октября 2023 г. состоится III Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы электрохимии, защиты от коррозии, экологии», посвященная памяти профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ В.И. Вигдоровича, которая пройдет на базе ФГБОУ ВО “Тамбовский государственный технический университет”, г. Тамбов.

Конференция планируется в гибридном формате (как с личным участием, так и online).

Организаторы конференции

Министерство науки и высшего образования РФ

Тамбовский государственный технический университет

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВНИИТиН), г Тамбов

Семья профессора В.И. Вигдоровича

Программный и организационный комитеты конференции представлены на сайте конференции www.vigdorovich.ru

Основные направления работы конференции

Теоретические и прикладные вопросы электрохимии

Антикоррозионная защита металлов и сплавов

Современные проблемы коррозионной науки и инженерии

Контроль и мониторинг коррозии

Наноматериалы и композиты в электрохимических процессах

Экологические аспекты исследований

Мембранные технологии

Материалы конференции будут представлены в электронном сборнике материалов конференции на русском языке с присвоением ISBN и цитированием в РИНЦ.