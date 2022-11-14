С 31 октября по 3 ноября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» состоялась международная выставка химической промышленности и науки – «ХИМИЯ-2022». Выставка проводилась «Экспоцентром» в 25-й раз при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Главное выставочно-конгрессное мероприятие привлекло внимание профессионалов, разработчиков, представителей власти, руководителей компаний для ознакомления с новинками рынка и обсуждения вопросов отраслевого развития, проведения деловых переговоров и заключения выгодных контрактов.

«ХИМИЯ-2022» прошла успешно и вновь подтвердила лидерство в своей отрасли. За 4 дня работы зафиксировано 9 545 посещений выставки специалистами из 77 регионов РФ и 37 зарубежных стран.

Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов:

– Выставка каждый год показывает нам что-то новое, особенно сегодня, когда мы вплотную занимаемся импортозамещением. Даже небольшой осмотр этой выставки говорит о том, что появляются импортозамещающие продукты и технологии.

В выставке «ХИМИЯ-2022» приняла участие 201 компания из 8 стран: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, России, Турции, Узбекистана.

Среди участников – «Альянс Энергия», «Башкирская содовая компания», «Балтика-Транс», «Крисмас», «Мелитэк», «Реаторг», «Росхимреактив», «Селенит», «ФосАгро», «Химмед», «Энерголаб».

Зарубежную продукцию представили ASOS (Турция), Atlas Petro, Chloran Chemical Production Company (Иран), Beyond Industries (Китай) и другие.

Впервые участниками выставки стали 55 экспонентов. В их числе – «АИС-НН», «АЙ СИ БИ РУС», «Гематэк Флоу Технолоджиз», «КР-Аналитика», «Магистраль-НН», «Майхонг Трейдинг», «НТ-ПРОМ», «Полипласт» Новомосковск, «САТЕК ТМ», Стерлитамакский нефтехимический завод, «Танк-контейнерная нефтехимическая компания», «Танкон», «ИЦ «Технохим», «Транпак», «Хеликон», «Экораф», ПП «Элмон».

Впервые в статусе партнёра выставки выступила компания «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ».

На объединенном стенде концерна «БелНефтеХим» была сформирована национальная экспозиция Республики Беларусь, включающая в себя ведущие нефтехимические предприятия республики: «Гродно Азот», «Нафтан», Мозырский НПЗ, «СветлогорскХимволокно», Завод горного воска и «Лакокраска». Компании нефтехимического комплекса республики презентовали полиэтилен высокого давления, широкий спектр полиакрилонитрильных волокон, стекловолокно и изделия на его основе, полиамидные волокна и нити, кордные ткани, а также первичный полиамид-6 и композиционные материалы на его основе, биотопливо, лаки, краски и другую продукцию. Делегаты от Беларуси приняли участие и в деловой программе выставки.

С коллективными стендами выступили компании Калужской, Ленинградской, Тульской, Ярославской областей, также Ставропольского края. Впервые коллективные экспозиции представили Республика Марий Эл, Владимирская и Омская области.

Благодаря мерам господдержки компании регионов имели возможность презентовать продукцию на международном уровне и заключить новые экспортные контракты.

Разработки из Марий Эл заняли достойное место среди лидеров отрасли. На выставке их представили такие предприятия, как «Неон» – порошковые краски, «Мета-хром» – хроматографы, газоанализаторы и ОКТБ «Кристалл» – насосное оборудование.

Омскую область представили компания АО «Поликон» и Инжиниринговый химико-технологический центр (ИХТЦ). Предприятия ознакомили с комплексными проектами по автоматизации нефтегазовых, фармацевтических, парфюмерно-косметических, химических производств и полным комплексом инжиниринговых услуг.

Три компании Владимирской области приняли участие в выставке: ООО «Эмеральд Экотехнологии» – разрабатывает и производит электрохимические системы, основанные на технологии электрохимической активации; ООО «НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева – изготавливает полиуретаны, эпоксидные материалы; ООО «Эволюция» – производит влагонабухающий полиуретановый профиль и влагонабухающую полиуретановую пробку.

Региональные стенды посетил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Особое внимание замминистра обратил на то, что некоторые разработки, представленные предприятиями из регионов, важны для импортозамещения и могут закрыть потребности внутреннего рынка. Представители компаний рассказали о своей продукции, возможностях ее применения, поделились планами на будущее.

Экспозиция выставки продемонстрировала широкий ассортимент сырья для химической и нефтехимической, пищевой и медицинской промышленности, строительной отрасли, агрохимии, нефтегазохимии, малотоннажной и «зеленой» химии, аналитическое и лабораторное оборудование, продукцию химического машиностроения (включая насосное и компрессорное оборудование), полимерные материалы, новейшие технологии и научные разработки, услуги инжиниринга, автоматизации и цифровизации производства.

Специалисты ознакомились с продукцией химического синтеза, топливом, реактивами, катализаторами, химическими волокнами, композиционными материалами и стеклопластиками, а также с оборудованием для транспортировки химической и нефтехимической продукции и решениями для повышения экологической безопасности химических производств.

В рамках раздела Startup ChemZone впервые был организован Центр содействия инновационному развитию. В его работе приняли участие организации, осуществляющие поддержку малого инновационного предпринимательства, в том числе Агентство инноваций Москвы.

Проекты в стартап зоне презентовали 3 компании: «Экотоп», «ECORD красители», «Бенд-Инжиниринг». На их стендах демонстрировались: установка для переработки органических отходов в дизельное топливо; уникальные красители для бытовой и автохимии; промышленное оборудование для микрогидроударной очистки поверхностей и трубопроводов.

Совладелец компании ««ECORD красители» Алексей Ромашечкин:

– На выставку в Startup ChemZone мы вышли с целью получить новых клиентов. Все три дня работы выставки идет довольно большой поток, у нас на стенде были посетители из самых разных регионов, даже из Владивостока. Свое главное конкурентное преимущество мы видим в том, что мы можем предложить клиентам оригинальные цвета, которых нет у других поставщиков.

Сотрудники Центра подбора персонала оказывали помощь работодателям в подборе персонала, а соискателям помогали найти работу, Они также провели консультации по актуальным на сегодняшний день вопросам.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Разноплановая деловая программа объединила более 30 мероприятий.

В церемонии официального открытия выставки «ХИМИЯ-2022» и X Московского международного химического форума приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме ФС РФ Алексей Нечаев, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Госдумы ФС РФ по промышленности и торговле Мария Василькова, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, генеральный директор АО «Экспоцентр» Алексей Вялкин и другие почетные гости.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов:

– «Химия-2022» – это традиционная площадка для встречи производителей и потребителей химической продукции, разработчиков и поставщиков передовых технологий и оборудования. А деловая программа выставки охватывает широкий круг актуальных тем и даёт возможность представителям отрасли укрепить деловые связи, наладить работу с партнерами и клиентами, а также обсудить перспективные векторы развития российской химии.

Знаковым событием стал X Московский международный химический форум (ММХФ), организованный Минпромторгом России, Российским Союзом химиков, АО «Экспоцентр». Форум включал более 20 мероприятий. На его площадке встретились представители химического комплекса, профильные министерства и отраслевые ассоциации.

Форум открыла пленарная дискуссия «Технологический суверенитет и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях». Модератором выступил президент РСХ Виктор Иванов.

В рамках форума прошел круглый стол «Механизмы формирования и реализации промышленной политики в химическом комплексе», организованный Министерством промышленности и торговли РФ, Российским Союзом химиков и АО «Экспоцентр». Мероприятие провела Мария Василькова.

В рамках выставки «ХИМИЯ-2022» и Х Московского международного химического форума Российский Союз химиков при содействии «Экспоцентра» организовал Химический триатлон.

Триатлон включал три составные тематические части: «Цифровой трек: ускоряя цифровизацию предприятий», «Логистический трек: новые тренды химической логистики» и «Экологический трек: ответы на современные эковызовы».

В рамках деловой программы ММХФ состоялся круглый стол «Региональное развитие химической промышленности России». Организаторы круглого стола – ОАО «НИИТЭХИМ» и АО «Экспоцентр» при поддержке Российского союза химиков (РСХ) и Минпромторга России.

В рамках Форума прошли:

Круглый стол «Система регулирования химической продукции. Химические и экологические аспекты в условиях переориентации цепочек поставок»

Круглый стол «Современный химический вуз: успехи, задачи, вызовы»

Круглый стол «Карьерный форсаж: химические компании в поисках молодых специалистов»

Сессия «Химия для дорожного строительства»

Сессия «Химия для ЖКХ»

Сессия «Химия для аграриев»

Внимание аудитории привлёк круглый стол «Бизнес и наука: эффективное взаимодействие», организованный АО «Экспоцентр» в партнерстве с Международной ассоциацией «Женщины в атомной отрасли» (Women in Nuclear, WiN), Международным научно-исследовательским институтом проблем управления (МНИИПУ), Институтом химии силикатов РАН, Агентством инноваций Москвы.

Модератором круглого стола выступила Евгения Еньшина, глава российского отделения международной ассоциации «Женщины атомной отрасли».

Участники обсудили успешные проекты в оборонно-промышленном комплексе; насколько должна поменяться наука, чтобы стать интересной для бизнеса; как не упустить кадровый резерв, чтобы он был замотивирован и работал на российскую науку, и другие важные темы.

Одним из важнейших мероприятий деловой программы стала стратегическая сессия «Ключевые направления развития химического комплекса». На мероприятии производители и потребители химической продукции, разработчики и поставщики передовых технологий создали план работы с ключевыми технологическими цепочками, направленный на обеспечение по обеспечению российского рынка продукцией отечественных производителей.

Модератором стратегической сессии выступил Павел Алферов, профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО. Предложения экспертов по развитию ключевых цепочек заслушали: заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности в Государственной Думе Мария Василькова, генеральный директор ООО «МИЦ» Ратмир Дашкин, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Владимир Пастухов, президент правления Ассоциации товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Светлана Матело и вице-президент Российского Союза химиков Мария Иванова.

Аналитический материал, накопленный по результатам работы сессии, планируется использовать при составлении планов и программ развития химической промышленности, а также при подготовке законодательных инициатив в части модернизации нормативно-правового регулирования отрасли.

Впервые в рамках деловой программы выставки «Химия-2022» прошел круглый стол «Роботизация предприятий химического комплекса». Его организовала Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР).

Повышенное внимание вызвал круглый стол «Россия – Иран: сотрудничество в химии и нефтехимии», организованный АО «Экспоцентр» в партнерстве с ООО «Нефтехимтранс» и группой компаний «РусИранЭкспо».

С успехом прошёл IV Международный танк-контейнерный форум, который провело Информационно-аналитическое агентство Tank Container World при поддержке Российского Союза химиков, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,

под патронатом ТПП РФ.

В рамках форума прошли сессии «Химическая отрасль и танк-контейнерные перевозки. Проблемы, решения, ожидания 2022 года», «Проблемы технического обслуживания и экологическая сторона рынка».

Успешное проведение «ХИМИИ-2022» подтверждают отзывы участников и гостей выставки.

До встречи на выставке «ХИМИЯ-2023» с 30 октября по 2 ноября 2023 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне!