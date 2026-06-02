C 26 по 28 мая в Екатеринбурге прошел форум-выставка «Химтех Урал», на котором встретились поставщики сырья, производители оборудования, лабораторных решений и зеленой химии. Более тысячи человек посетили мероприятие за три дня. Свою продукцию представили на форум-выставке более 50 компаний.

Участники знакомили гостей выставки с собственными передовыми разработками. Так, компания «Полипласт-УралСиб» провела презентацию новых отечественных твердых эпоксидных смол, производство которых было запущено в начале 2026 года. «Уралхимпласт» представила широкую линейку синтетических смол и фторопластов. Посетители смогли ознакомиться с образцами новолачных и резольных смол, которые широко востребованы в ключевых секторах российской промышленности. Одно из крупнейших предприятий региона, первоуральский «Хромпик», представило малоотходную бескальцевую технологию производства монохромата натрия. Переход на данную технологию затронет основные мощности завода и будет направлен на снижение негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Компания «Интелтест» познакомила гостей с собственным оборудованием для высокоточной оценки качества материалов, в частности пластометром для измерения показателя текучести расплава термопластов, и универсальной разрывной машиной для механических испытаний прочности. НПФ «Полисервис», представила на «ХимТех Урал» высокоточное аналитическое оборудование — рефрактометры и спектрометры нового поколения. «Евразийский химико-фармацевтический лабораторный комплекс» продемонстрировал импровизированную лабораторию по контролю качества и безопасности пищевой продукции.

Важной частью «ХимТех Урал» 2026 стала деловая программа, охватившая все три дня мероприятия. В ней приняло участие 75 спикеров и модераторов. Ее ключевыми событиями стали пленарная сессия, посвященная национальным проектам «Новые материалы и химия» и «Технологическое обеспечение биоэкономики», с участием представителей Министерства промышленности и науки Свердловской области и Минпромторга РФ, а также подписание стратегических соглашений — между Союзом промышленников и предпринимателей Свердловской области и Союзоблхимпром, а также трёхсторонний договор УрГАУ, «НьюЛинк» и Агентства по привлечению инвестиций.

Алексей Шмыков, заместитель губернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Свердловской области, отметил важность тем, затронутых в рамках деловой программы форума, и обратил внимание на высокую вовлеченность участников мероприятия в решение задач нацпроектов. «Новые материалы и химия, биоэкономика и все, что необходимо для ее обеспечения, — это новые прорывные направления, которые обеспечат технологический суверенитет нашей страны. Убежден, что при столь активном участии производителей, вузов, представителей науки мы получим высокие результаты. А это, в свою очередь, станет для нас, региональных властей, сигналом к усилению мер поддержки».

«Форум-выставка «ХимТех Урал» прошел в атмосфере конструктивного диалога и высокого профессионального интереса, — подводит итог руководитель «ХимТех Урал» Виктория Истомина. — Участники отметили высокую эффективность площадки: компании нашли множество полезных контактов, провели сотни переговоров, и уже многие подтвердили участие в 2027 году. Благодарим всех партнёров и гостей — начинаем подготовку к форуму-выставке «ХимТех Урал 2027».

О планах принять участие в форуме-выставке следующего года уже заявил Игорь Гердт, руководитель Союза предприятий и организаций химической промышленности Свердловской области: «Отрадно, что именно на Урале прошла первая специализированная выставка по химической промышленности. Обязательно примем участие в «ХимТех Урал 2027». Уверен, что продолжением выставки этого года станут новые контакты между предприятиями, организациями, занимающимися научными разработками и исследованиями. Все это даст толчок в развитии химической промышленности Свердловской области».

«ХимТех Урал 2027» пройдет в Екатеринбурге 19 и 20 мая. Организатор – «Международная выставочная компания». Мероприятие проводится при официальной поддержке Правительства Свердловской области.