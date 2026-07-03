С 16 по 19 июня 2026 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», состоялись международные выставки Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ 2026 — ключевые отраслевые события для специалистов в области проектирования, изготовления и эксплуатации формообразующей оснастки, оборудования и материалов для производства изделий из пластмасс, аддитивных технологий и 3D-печати. В этом году проект впервые прошел в четырехдневном формате и включил в себя также выставку-форум Техтекстиль | Техкомпозит, сформировав масштабный промышленный кластер, охватывающий весь цикл создания изделий — от конструирования и подбора материалов до серийного производства.

В экспозиции выставок Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ 2026 приняли участие 328 компаний из 7 стран: России, Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Тайваня и Турции. Еще 50 компаний из 4 стран представили свои решения в рамках выставки-форума Техтекстиль | Техкомпозит. Таким образом, общее количество участников промышленного кластера составило 378 компаний.

За четыре дня работы выставки посетили 13 003 специалиста — руководители предприятий, инженеры, конструкторы, технологи, специалисты по закупкам и развитию производства из различных отраслей промышленности. На четырех конференц-площадках состоялось 32 мероприятия деловой программы с участием представителей бизнеса, науки, профильных ассоциаций и органов государственной власти.

Для удобства посетителей экспозиция была распределена по тематическим залам:

зал 1 — выставка 3Д-ТЕХ : оборудование и материалы для аддитивного производства;

: оборудование и материалы для аддитивного производства; зал 3 — выставка Rosmould : пресс-формы, штампы, инструмент и производственные технологии;

: пресс-формы, штампы, инструмент и производственные технологии; зал 4 — выставка Rosplast: оборудование, материалы и технологии для производства изделий из пластмасс, а также экспозиция Техтекстиль | Техкомпозит.

Премьеры выставок и ключевые события

На конференц-площадке ПластФорум впервые прошла сессия «Локализация автокомпонентов: от критических решений до успешных практик». Модераторами выступили Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», и Анна Виленс, главный редактор журнала «Пластикс».

На площадке выставки Rosmould был запущен трехдневный практико-образовательный проект «Школа инструментальщика», предназначенный для специалистов, работающих с формообразующей оснасткой.

CRONPLEX продемонстрировал в работе электрический термопластавтомат ZERES ZE 1500 V/430h с интегрированной гидростанцией на примере производства изделий для медицинской отрасли и впервые представил экструзионно-выдувную машину Cronplex HS-5L.

Компания «БОРЧЕ Машинери» представила электрические машины для литья пластмасс: электрический ТПА BORCHE с технологией IML — высочайшая точность и стабильность для упаковки с интегрированной этикеткой, вертикальный ТПА BORCHE с электрическим узлом впрыска — идеальное решение для литья деталей с закладными элементами.

На площадке выставки Rosplast 2026 компания «Формотроник» впервые представила оборудование собственного производства — централизованную систему подачи сырья.

Выставка 3Д-ТЕХ продемонстрировала крупнейшую в России экспозицию 3D-оборудования и материалов для 3D-печати: от промышленного применения до пользовательских и профессиональных систем.

Ассоциация развития аддитивных технологий (АРАТ) и Консорциум АТЛаС приняли участие в выставке 3Д-ТЕХ с коллективными стендами, на которых были представлены отечественные производители промышленных 3D-принтеров и готовые образцы изделий из металла, полученные с использованием аддитивных технологий. Данные организации также приняли участие в работе Форума аддитивных технологий.

Экспозиция выставок

В 2026 году экспозиция Rosmould — единственная в России специализированная выставка формообразующей технологической оснастки — объединила ведущих российских производителей пресс-форм, штампов и компонентов, среди которых «Иж-Рэст», «Муромский приборостроительный завод», «Новатех», «Проф-НН», «Т-Молд», «ТехноПластЮг», «УПРЗ», Фирма «ИМИД», «ФОРШ», MGC Group и многих зарубежных производителей.

Традиционно масштабной была экспозиция Rosplast, где были представлены термопластавтоматы, экструзионные линии, выдувное оборудование, периферийная техника, решения для автоматизации производства, полимерное сырье и добавки. Среди участников выставки — Borche Machinery, CRONPLEX, YIZUMI, Cybertech, WALMO, Moretto, SHINI Russia, Jwell, YUDIX, «Алеко», «Балитех», «Формотроник», «ВЛ-Пласт», «Гамма-Пласт», Everplast, Omega Plasto и другие ведущие компании полимерной отрасли.

Выставка 3Д-ТЕХ вновь подтвердила статус флагманской специализированной площадки аддитивных технологий в России и продемонстрировала не только активное развитие рынка 3D-печати, но и реальную сферу применения 3D-технологий в производственных процессах. В экспозиции приняли участие производители оборудования и материалов для промышленной и пользовательской 3D-печати, среди которых 3D-LAM, AM-TECH, 3D-Vision, Creality, F2 Innovations, Range Vision, REC, «Диполь», «ОНСИНТ», «ИНФАБ», «ИРЗ-Тест», «Лазерные системы», ПК «НИТ», «СИНКАМ» и другие компании отрасли.

Новым этапом развития проекта стало расширение его тематик благодаря включению выставки-форума Техтекстиль | Техкомпозит. Экспозиция объединила производителей технического текстиля, химических волокон и композитных материалов, включая компании «Ручайка», «Хиволокно», «Траверс», «Спорттекс», «Арамид», «Уминекс», Rokona и других участников рынка.

Деловая программа

Центральным событием деловой программы Rosmould и Rosplast вновь стал ПластФорум — форум индустрии пластмасс и пресс-форм. В этом году ПластФорум впервые проходил в течение четырех дней:

16 июня состоялась пленарная сессия «Полимеры 2026: состояние отрасли и перспективы развития» с участием представителей Минпромторга России, Российского союза химиков, Российского экспортного центра, отраслевых ассоциаций и ведущих промышленных компаний. В этот же день прошла сессия Союза переработчиков пластмасс (СПП), посвященная актуальным вызовам отрасли;

состоялась пленарная сессия «Полимеры 2026: состояние отрасли и перспективы развития» с участием представителей Минпромторга России, Российского союза химиков, Российского экспортного центра, отраслевых ассоциаций и ведущих промышленных компаний. В этот же день прошла сессия Союза переработчиков пластмасс (СПП), посвященная актуальным вызовам отрасли; 17 июня участников ждали деловой завтрак с участием НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и ПАО «СИБУР», новая для ПластФорума сессия «Локализация автокомпонентов: от критических решений до успешных практик», объединившая представителей российских автозаводов, производителей автокомпонентов и отраслевых кластеров, а также дискуссия «Где прибыль в индустрии пластмасс»;

участников ждали деловой завтрак с участием НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и ПАО «СИБУР», новая для ПластФорума сессия «Локализация автокомпонентов: от критических решений до успешных практик», объединившая представителей российских автозаводов, производителей автокомпонентов и отраслевых кластеров, а также дискуссия «Где прибыль в индустрии пластмасс»; 18 июня состоялась техническая конференция «Актуальные вопросы проектирования, конструирования и обслуживания пресс-форм и технологий литья пластмасс», организованная совместно с ЦОП «Профессия», сессия Ассоциации инструментальщиков России (АИР) и панельная дискуссия, посвященная вопросам управления производственными процессами и долгосрочной устойчивости бизнеса;

состоялась техническая конференция «Актуальные вопросы проектирования, конструирования и обслуживания пресс-форм и технологий литья пластмасс», организованная совместно с ЦОП «Профессия», сессия Ассоциации инструментальщиков России (АИР) и панельная дискуссия, посвященная вопросам управления производственными процессами и долгосрочной устойчивости бизнеса; 19 июня прошел круглый стол с участием ведущих технических университетов страны, посвященный новым научным и технологическим решениям в производстве инструмента. Партнером мероприятия выступил МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Одним из наиболее заметных новых проектов деловой программы стала «Школа инструментальщика». Техническим спонсором проекта выступила компания «Система». В первый день специалисты наблюдали за соревнованиями профессионалов по полировке формообразующей поверхности. Победителем стал Александр Кись из ООО «Форм-ресурс», г. Димитровград. Далее программа продолжилась мастер-классами по ремонту и восстановлению пресс-форм, а также интерактивным тест-драйвом современных инструментов и материалов для посетителей выставки. Проект вызвал большой интерес со стороны представителей инструментальных производств и сервисных компаний и стал важным дополнением экспозиции Rosmould.

В рамках выставки 3Д-ТЕХ состоялся четырехдневный Форум аддитивных технологий — одно из крупнейших отраслевых мероприятий в сфере промышленной 3D-печати в России:

16 июня, в День машиностроения и станкостроения, участники обсудили применение аддитивных технологий в энергетическом машиностроении, перспективы развития технологий в космической отрасли и использование отечественных волоконных лазеров в промышленности;

участники обсудили применение аддитивных технологий в энергетическом машиностроении, перспективы развития технологий в космической отрасли и использование отечественных волоконных лазеров в промышленности; 17 июня прошел День взаимодействия государства и производителей , в рамках которого состоялась совместная сессия Консорциума АТЛаС иМинпромторга России, а также дискуссия «Карфидов Лаб» о цифровой трансформации дизайна и роли аддитивных технологий в разработке продукции нового поколения;

прошел , в рамках которого состоялась совместная сессия Консорциума АТЛаС иМинпромторга России, а также дискуссия «Карфидов Лаб» о цифровой трансформации дизайна и роли аддитивных технологий в разработке продукции нового поколения; 18 июня , в День технологий и их применения в промышленности , прошли сессия WAAM, мероприятия Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) и традиционная серия практических докладов экспонентов выставки;

, в , прошли сессия WAAM, мероприятия Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) и традиционная серия практических докладов экспонентов выставки; 19 июня Форум завершился тематическим Днем медицины, посвященным применению аддитивных технологий в индивидуальной имплантации, реконструктивной хирургии и протезировании.

Выставки Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ 2026 прошли при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза химиков (РСХ), Союза переработчиков пластмасс (СПП), Ассоциации инструментальщиков России (АИР), Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ), консорциума «Аддитивные технологии и лазерные системы» (АТЛаС), а также ведущих профильных отраслевых объединений и средств массовой информации.

Спонсоры и партнеры:

CRONPLEX — Генеральный спонсор выставки Rosplast

— Генеральный спонсор выставки Rosplast BORCHE Machinery — Спонсор регистрации

— Спонсор регистрации НПП «Полипластик» и ПАО «СИБУР» — Спонсоры конференц-площадки ПластФорум

и — Спонсоры конференц-площадки ПластФорум Plastinfo.ru — партнер официальной газеты выставок

Химическая техника – информационный партнер.

Rosmould + Rosplast + 3Д-ТЕХ + Техтекстиль | Техкомпозит = единая промышленная экосистема для решения производственных задач «от идеи до готового изделия». За четыре дня работы специалисты смогли познакомиться с ключевыми игроками рынка, подобрать оборудование и технологии, найти новых деловых партнеров, обсудить перспективные проекты и получить актуальную информацию о тенденциях развития промышленности.

Следующие выставки Rosmould | Rosplast | 3Д-ТЕХ пройдут с 28 по 30 сентября 2027 года в новом конгрессно-выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» в Москве.

rosmould.ru

rosplast-expo.ru

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