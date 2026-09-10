9 сентября в Москве состоялась XVI конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» — «Нефтегазопереработка-2026». Конференция объединила представителей нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний, логистических организаций и других участников рынка.

Главная задача конференции — развитие прямого диалога между заказчиками и производителями оборудования. Участники обсудили практические задачи отрасли, представили технические решения и установили новые профессиональные контакты. На конференции отмечалось, что установление прямых связей заказчиков играет большую роль «Реестр базовых поставщиков ТЭК» с информацией о компаниях, их продукции и контактах.

В центре обсуждения были модернизация и техническое перевооружение предприятий, реконструкция технологических объектов, поставки оборудования для проектов и развитие российских технологий. Отдельно рассмотрели вопросы импортозамещения, реверс-инжиниринга, поставок ЗИП и МТР и обслуживания зарубежного оборудования.

Участники также рассмотрели вопросы безопасности объектов нефтегазовой отрасли, технологии увеличения выпуска моторных топлив, импортозамещение катализаторов и применение российских технологий переработки нефти и газа. Отдельное внимание уделили мини-НПЗ, их проектированию и строительству.

В конференции приняли участие представители «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработки», «Газпромнефть-МНПЗ», «Газпромнефть-ОНПЗ», «Газпром нефтехим Салават», «Славнефть-ЯНОС», «Нижнекамскнефтехима», КИНЕФ, ТАНЕКО, «Газстройпрома», «РусХимАльянса» и других предприятий.

На конференции состоялось подведение итогов ежегодного опроса нефтегазовых компаний и награждение лучших подрядчиков в следующих номинациях:

Колонное оборудование

Насосно-компрессорное оборудование

Печное оборудование

Емкостное оборудование

Трубопроводная арматура

Теплообменное оборудование

АСУ ТП

КИП и автоматика

Электротехническая продукция

Инжиниринговые компании

Катализаторы

Пожарное оборудование

Вентиляционное оборудование

Грузоподъемное оборудование

Участники конференции получили в подарок аналитическую карту «Российская нефтегазопереработка — 2027».