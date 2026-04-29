Стратегии отрасли минеральных удобрений, строительство и модернизацию производств, технологические решения и лучшие практики развития отрасли обсудили на международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026», которую 22–23 апреля 2026 года в Москве провёл НИИК.

Конференция объединила более 250 представителей химической и газохимической отрасли. Среди компаний-участников – крупнейшие игроки и партнеры рынка минеральных удобрений от производителей и EPC-компаний до поставщиков оборудования и материалов, а также высшие учебные заведения – поставщики кадров для химической промышленности: ЕВРОХИМ, УРАЛХИМ, Акрон, Апатит, Тольяттиазот, НАК Азот, Щекиноазот, Куйбышевазот, FARG’ONAAZOT, Югтерминалпроект, ТОПТЕХ, Дальэнергомаш, МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Менделеева, ЦОПП по направлению новых материалов и химии ТГУ, ИГХТУ и многие другие.

Участниками и спикерами конференции стали представители крупных зарубежных компаний-производителей оборудования – ISGEC Heavy Engineering Ltd. (Индия), Chemequip Industries Ltd (Китай), NEW JSM (Китай), Dalian Songhai Petrochemical Overhaul Engineering CO., LTD (Китай), Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. (Китай).

В рамках пленарной сессии состоялись несколько важных событий: подписание с НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа меморандума о взаимном сотрудничестве, соглашение с ЦОПП ТГУ для развития кадров в химической отрасли, торжественное вручение удостоверения членства АО «НИИК» в РСХ. Президент Российского союза химиков Виктор Иванов выступил с приветственным словом к участникам конференции.

Ключевой целью конференции стала выработка коллективной позиции участников рынка на реальные вызовы отрасли и обозначение реальных трендов развития. Обсуждались стратегия и инвестиции в НИОКР химических технологий, промышленность 4.0: цифровизация в инжиниринге и научных исследованиях, кадровые ресурсы для химической отрасли, инвестиции и многое другое. Важнейшей задачей участники конференции назвали формирование кадрового резерва для отрасли.

Многочисленные дискуссии подтверждают переход индустрии к этапу глубокой консолидации и усиления технологической независимости. Отрасль признает необходимость объединения ресурсов для решения системных проблем логистики и привлечения инвестиций, при этом приоритетом становится внедрение отечественных инженерных разработок на всех этапах производственного цикла.

Впервые был предложен нестандартный формат панельных дискуссий– деловая игра «Совет директоров – кризисный год», где топ-менеджеры ведущих компаний отрасли примерили на себя роли членов совета директоров предприятия, адаптирующегося к новым рыночным условиям. Модератор сессии – советник Российского Союза Химиков Леонид Фрейман – задавал векторы обсуждения, моделируя важные управленческие вызовы и требуя оперативных стратегических решений. Участники конференции отметили, что создание новых мощностей и использование собственных средств компаний может оказать положительное влияние на развитие производственного потенциала.

Большое внимание уделялось процессам, которые формируются под влиянием геополитической ситуации – траектория развития рынка России/СНГ, работа с Китаем и другими дружественными странами, новые экспортные маршруты и альянсы.

В рамках конференции прошла выставка, на которой партнёры представили современные инжиниринговые, производственные и цифровые IT-решения, оборудование и технику, позволяющие обеспечить технологический суверенитет промышленного комплекса России и объединить на одной площадке представителей бизнес-сообщества.

Вниманию участников конференции были представлены экспо-зоны компаний ISGEC Heavy Engineering Ltd. (Индия, золотой спонсор конференции), РТГ и ТопТех (серебряные спонсоры), ООО «Химпромпроект», Chengfey (Chemequip), ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ», ГК «Цифра», NEW JCM (бронзовые спонсоры), ПО СТРОНГ, ООО «Спецхиммаш», ООО «Кодинсайд», Инфинит Групп и другие.

Компания «Цифровые технологии и платформы» ознакомила участников конференции со своим опытом практического внедрения рекомендательных систем на базе ИИ для всех российских аммиачных производств Группы ЕвроХим.

Химическая техника выступила информационным партнером.

Конференция выполнила свою стратегическую задачу, став площадкой для встреч и переговоров, способствующих заключению новых контрактов и реализации масштабных проектов в азотной промышленности.