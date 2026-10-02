28-29 сентября в Сочи прошел 10-й юбилейный Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Синтезис, собравший 200 топ-менеджеров компаний из России, СНГ и зарубежья. Под слоганом «Объединяя отрасль» делегаты определили векторы развития даунстрима и новые сотрудничества. Партнерами Синтезиса 2026 стали АО ГК «Титан» и Фонд «Сколково».

Конгресс открыла проектный директор Наталья Хаметова, отметив, что за 10 лет мероприятие закрепилось как закрытая площадка для ключевых игроков индустрии, состав делегатов пополнили компании газохимического комплекса и химической промышленности, а тематика деловой программы вышла далеко за рамки классической переработки. По ее словам, следующее десятилетие Синтезис встречает с еще более амбициозной повесткой, сфокусированной на способности отрасли гибко адаптироваться к переменам и сохранять устойчивость производства в любых условиях рынка. Свою речь проектный директор завершила церемонией награждения статуэтками компаний, которые на протяжении многих лет доверяют и поддерживают Синтезис.

Одной из ключевых тем деловой программы стала технологическая независимость отрасли. Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Владимир Капустин подчеркнул, что импортозамещение – это долгосрочная задача, требующая координации государства, бизнеса, науки и производителей оборудования, приведя в пример Новошахтинский НПЗ, сделавший ставку на российские разработки для риформинга. По его словам, у страны есть научный и промышленный потенциал, чтобы вернуть российской нефтепереработке статус одной из лучших в мире. Руководитель проекта ПАО «Газпром нефть» Данил Симонов представил Систему управления операционной деятельностью (СУОД), отметив, что 70% ее успеха обеспечивает культура и вовлеченность людей, а не набор инструментов.

Компании также обсудили переход к нефтегазохимии. Начальник исследовательской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС» Дмитрий Борисанов рассказал об опыте выпуска единственного в России незастывающего арктического дизтоплива. Сегодня предприятие вместе с Омским НПЗ не способно полностью закрыть потребность страны в объеме около 2 млн тонн в год, поэтому спикер предложил изменения в гражданский ГОСТ. Начальник отдела ООО «Когалымский завод химреагентов» Валерий Быковский представил подход к химизации добычи, позволяющий извлекать из пластовых вод литий, медь, цинк и другие ценные элементы.

Атмосферу праздника Конгрессу добавил вечер первого дня. Делегатов ждал юбилейный гала-ужин в ресторане «Modus» на территории олимпийских объектов с живой музыкой, розыгрышами подарков, юбилейным квизом и неформальным общением.

Второй день открыла сессия об импортозамещении катализаторов. Заместитель руководителя Инжинирингового центра ИНХС РАН Михаил Афокин сообщил, что с 2023 года на базе центра исследовано свыше 200 промышленных образцов катализаторов, а часть новых разработок института уже готова к внедрению. Старший проектный менеджер Фонда «Сколково» Андрей Викторов отметил, что классический реинжиниринг зарубежных решений теряет эффективность в условиях санкций, и предложил системный отечественный технологический курс с опорой на 6000 компаний и центров экосистемы Сколково.

Деловую программу дополнила интерактивная сессия, в рамках которой старший владелец продукта (ИИ и данные) ООО «СИБУР Диджитал» Максим Коровин представил систему прогнозирования спроса. По его данным, точность ручного прогноза в отрасли сегодня составляет около 50%, а ошибки обходятся бизнесу до 300 млн рублей в год, при этом основной эффект дает не столько технология, сколько выстроенный процесс работы с данными, ИИ и внешние сигналы повышают точность прогноза дополнительно лишь на 5%.

Параллельно программе в течение двух дней работала фокус-выставка со стендами, объединившая отечественных производителей оборудования и сервисные компании. Среди экспонентов были ООО «НПО «Арма», АО «Теккноу», ООО «РТПК», ООО «ТЕХНОСЭТА», ООО «Гамбит», ООО «ВАРМ», АО «Лаборатория Касперского», ООО «Юнигрин Энерджи» и другие. Делегаты ознакомились с представленными решениями и провели переговоры о пилотных внедрениях прямо между сессиями Конгресса.

Несмотря на текущие вызовы отрасли, Синтезис 2026 в очередной раз подтвердил: технологический процесс не останавливается, компании встречаются, обсуждают новые проекты и ищут точки роста даже в условиях турбулентности рынка. За два дня в деловой зоне прошло более 200 встреч в формате B2B, а свои решения представили 30 компаний-экспонентов. Для десятого юбилейного Синтезиса это стало наглядным подтверждением – благодаря закрытому формату компании получают доступ к лицам, принимающим решения, а переговоры переходят в конкретные партнерства.

В следующий раз Синтезис пройдет 27-28 сентября в 2027 году в Санкт-Петербурге.

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