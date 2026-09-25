Российская газохимическая индустрия должна ответить на растущий глобальный спрос масштабным обновлением мощностей. Об этом и других трендах отрасли рассказал директор по развитию бизнеса Красцветмета Олег Костин.

В ходе своего выступления на форуме «Минеральные удобрения PRO» в Сочи спикер подчеркнул, что мировая газохимия демонстрирует устойчивый рост, при этом российские производители удерживают прочные позиции на глобальном рынке, однако они сталкиваются с рядом вызовов.

«Если говорить о сбыте, основными потребителями российских минеральных удобрений, являются страны БРИКС. За последние четыре года экспорт российских минеральных удобрений вырос более, чем в шесть раз. Более 30% карбамида, ввозимого в Бразилию — из России. В Индию экспортируется более шести с половиной миллионов тонн в год, 40% плюсом, по сравнению с 2024-м годом. В этом году планируется, ожидается еще рост примерно на 20-25% карбамида в эту страну. Однако важно отметить, что эти потребители российского карбамида взяли курс на самообеспечение в части строительства собственных производств. Это — серьезный вызов для нас. Понятно, что ни в Индии, ни в Бразилии нет таких доступных сырьевых источников, в виде там дешевого природного газа, но, однако, на это нужно обратить внимание», — сказал Олег Костин. По его словам, эти два рынка, хоть и наиболее приоритетны, но ситуация на их внутренних рынках требует от отечественных производителей внимательно относиться к себестоимости, развивать логистическую структуру, создавать хабы.

Согласно представленным данным, мировой выпуск карбамида вырос с 181 млн тонн в 2020 году до 204 млн тонн в 2025 году, из которых 12 млн тонн было произведено в России. Глобальное производство аммиачной селитры после просадки в 2022 году до 42 восстановилось до 50 млн тонн (доля РФ в 2025 году составила 12 млн тонн). На рынке аммиака объемы составили 192 млн тонн (против 186 шесть лет назад), в том числе вклад российских предприятий в 2025 году достиг 19 млн тонн. Положительную динамику показал и сегмент метанола, где мировое производство увеличилось с 80 до 116 млн тонн за тот же период, включая 4 млн тонн российского производства.

При этом в России приостановлено строительство новых комплексов по производству аммиака-карбамида. Это объясняется рядом причин: и «дорогие» деньги, и волатильность цен, и, главное — отсутствие референции по российским технологиям. В условиях приостановки реализации крупных проектов реконструкция действующих производств остается одним из востребованных и перспективных направлений. По словам эксперта, средний возраст агрегатов превысил 33 года.

На территории России и СНГ действует 139 агрегатов азотной кислоты, из них реконструировано 72, возведено 11 новых комплексов, а 40 признаны перспективными для дальнейшего обновления. В сегменте карбамида из 43 агрегатов обновлено 37 (модернизация целесообразна еще для 27). Из 42 мощностей по производству аммиака реконструировано 29, и столько же запланировано к обновлению в будущем. В производстве аммиачной селитры из 28 агрегатов успешно модернизировано 20, а еще 9 объектов вошли в контур перспективного развития. 14 проектов по реконструкции производств карбамида и 18 проектов по обновлению мощностей аммиака находятся на разных стадиях реализации.

Параллельно меняется и технологическая опора этих проектов: уход западных вендоров открыл дорогу отечественным разработкам. Спикер констатировал рост доверия к российским технологиям: они отличаются наличием референций, глубокой проработкой технических решений и наличием подтвержденного опыта поставки оборудования российских заводов-изготовителей.

«Наша отрасль находится на подъеме, есть перспективы для реализации как новых проектов, так и реконструкции», — подчеркнул Олег Костин.

Трендом стало формирование единой концепции модернизации всей продуктовой цепочки: идет сквозное обновление мощностей, начиная со стадии синтеза аммиака и заканчивая получением востребованных видов минеральных удобрений, таких как карбамид, азотная кислота, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная смесь (КАС).

Трансформация затронула и сами бизнес-модели взаимодействия в отрасли. На рынке формируются принципиально новые подходы к организации поставок проприетарного оборудования: прямые закупки уступают место совместной работе заказчика и инжиниринговой компании. При этом инжиниринговая компания реализует цикл работ от расчета оборудования и технического проекта до шеф-монтажа и пусконаладки. А заказчик хочет видеть технологические и механические гарантии за инжиниринговой компанией и проявляет заинтересованность в развитии и наращивании компетенций собственных проектных и инжиниринговых центров.