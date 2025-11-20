11-14 ноября 2025 года в московском «Крокус Экспо» проходило главное событие отрасли, объединяющее государство, бизнес и экспертное сообщество вокруг вопросов безопасности труда и развития рынка средств индивидуальной защиты — 29-я международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ).

Более 100 мероприятий деловой программы: конференции, круглые столы, сессии и мастер-классы объединили представителей государства, работодателей, профсоюзов, экспертов и разработчиков. В этом году БИОТ снова подтвердил статус самого крупного мероприятия своей ниши в России и странах СНГ: его посетили 31547 посетителей, экспонентами стали 420 компаний из 13 стран мира и всех 89 регионов России, площадь экспозиции составила 16 000 кв. м, а участие в деловой программе приняли более 200 спикеров.

Ключевой вызов 2025 года — дефицит квалифицированных кадров во всех ведущих отраслях. Поэтому главные темы форума — забота о персонале и продление ресурсного состояния работников. Через дискуссии, практические кейсы и инновации деловая программа БИОТ показала, как сохранять здоровье и повышать эффективность трудовых коллективов.

Первый день, 11 ноября, обозначил основные векторы обсуждения: переосмысление подходов к контролю, акцент на корпоративное здоровье и психологическое благополучие сотрудников, а также поиск баланса между экономическими интересами бизнеса и ответственностью перед людьми.

Стержневым событием первого дня стала стратегическая сессия «Контрольно-надзорная деятельность 2.0: баланс безопасности и нагрузки для бизнеса», где представители федеральных органов власти, экспертного сообщества и бизнеса обсуждали, как меняется надзор после нескольких лет реформ, что принесла регуляторная «гильотина» и как искусственный интеллект, большие данные и дистанционные методы проверки помогают снижать административное давление, не теряя контроль над рисками. В числе спикеров: заместитель руководителя Аппарата правительства Сергей Вельмяйкин, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова; статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Дeмин; председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России – Андрей Лоцманов и другие. Отдельное внимание было уделено новым форматам профилактики нарушений и взаимодействию бизнеса с проверяющими структурами.

Во второй день БИОТ, 12 ноября, внимание участников было сосредоточено на построении безопасной корпоративной среды. Главное содержательное направление дня — эволюция охраны труда как инструмента развития бизнеса. Работодатель здесь уже не столько контролер, а партнер в сохранении жизни, здоровья и эффективности сотрудников.

Основным событием второго дня стал Всероссийский съезд специалистов по охране труда, организованный ВОАСОТ. Он объединил профессиональное сообщество СОТов со всей страны для обсуждения насущных вопросов: от подготовки кадров до общественного контроля и новых нормативных требований.

Отдельный интерес во второй день вызвала презентация рейтинга ТОП-60 крупнейших компаний российского рынка СИЗ, подготовленного Ассоциацией СИЗ. Этот аналитический обзор уже не в первый раз подводит итоги года для отрасли. Президент Ассоциации Владимир Котов и эксперт Евгений Шувалов представили ключевые тенденции, среди которых рост отечественного производства, конкуренция брендов и перспективы цифровизации.

Центральное событие третьего дня БИОТ — VI Всероссийские соревнования по спасению и оказанию первой помощи, одно из самых зрелищных мероприятий всей выставки-форума. Команды крупнейших предприятий страны, среди которых Корпоративный университет «Норильский никель», «РЖД», «Мосгортранс», «ОТЭКО», АО «ТВЭЛ» и другие, прошли серию испытаний, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Они отрабатывали эвакуацию «пострадавших», проведение сердечно-легочной реанимации и взаимодействие с медслужбами. Судейскую коллегию на соревнованиях возглавлял Леонид Дежурный, председатель Российского общества первой помощи. I место в соревнованиях заняла команда АО «ВМЗ», II место — команда АО «ОТЭКО», III место —профсоюз Татнефть.

Также в третий день состоялся финал важной части молодежной программы БИОТ —межвузовского кейс-чемпионата БИОТОН. Кейс-чемпионат направлен на развитие профессиональных умений молодых специалистов и дает возможность студентам подготовится к решению задач, как будущим специалистам. В полуфинале в кейс-чемпионата участвовали 57 команд, 10 лучших выступили в финале чемпионата.

Финальный день БИОТ, 14 ноября, по традиции стал площадкой для разговора о будущем: о людях, которые придут в профессию, о технологиях, которые уже меняют подходы к обучению и контролю, и о культуре безопасности, которая выходит за рамки производственных стен. В ходе конференции «Подростки в цеху. Нужны ли промышленности школьники и студенты?» эксперты обсуждали, как работодателям выстраивать работу с молодежью, не нарушая требования охраны труда и при этом формируя интерес к профессии. Модератором выступила обозреватель «Коммерсанта» Анастасия Мануйлова.

Кроме того, в этот день состоялись награждения московского смотра-конкурса по охране труда и мероприятий молодежной программы БИОТ: конкурса НИР и творческого конкурса БИОТ АРТ. На конкурс НИР в этом году было отобрано 63 работы, а в БИОТ АРТ приняли участие более 60 регионов, представивших только на полуфинал свыше 1 200 работ.