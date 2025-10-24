Юбилейная этиленовая конференция прошла в Московской области с 15 по 17 октября 2025 года. Мероприятие ежегодно организуется ООО «ВНИИОС» – российским лицензиаром технологий и оборудования для производств мономеров – для коммуникации участников нефтехимической отрасли.

По сложившейся традиции, рабочая программа Этиленовой конференции ориентирована на обсуждение доступных на российском рынке технологических решений, оборудования, катализаторов, адсорбентов и реагентов, а также лучших практиках их внедрения на производствах. Вместе с тем, традиционными стали доклады представителей производственных предприятий на темы обмена опытом строительства и пуско-наладки новых объектов, а также эксплуатации действующих этиленовых производств.

В юбилейной Этиленовой конференции приняли участие около ста двадцати человек из 46 компаний. В течение четырех рабочих секций конференции прозвучало двадцать четыре доклада, которые были встречены многочисленными вопросами и активным обсуждением со стороны делегатов.