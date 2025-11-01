3-ий международный отраслевой форум по технологиям производства минеральных удобрений в России и странах СНГ «Минеральные удобрения PRO» прошел в Сочи с 29 по 31 октября 2025 г. Красцветмет представил свои решения в области технологий, проектирования и модернизации производств, а также подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской корпорацией СС7.

Сегодня доля России на глобальном рынке минеральных удобрений составляет порядка 20%, а к 2030 году этот показатель может вырасти до 25%, заявил на открытии форума «Минеральные удобрения PRO» генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев. Особое внимание он уделил экологичности производств в газохимической отрасли:

«У нас есть свое отношение к ESG-повестке, мне кажется, оно всегда было более прагматичным, чем в других частях света. Мы всегда смотрели на то, чтобы решения, способствующие снижению углеродного следа, были и экономически эффективными. Я думаю, что поиск баланса будет продолжаться», — подчеркнул Михаил Дягилев.

Китайская корпорация CC7 и Красцветмет подписали на форуме меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает планы о сотрудничестве между компаниями для совместной реализации EPC-проектов в нефтегазохимической промышленности. Красцветмет будет выступать поставщиком технологий и высокотехнологичного проприетарного оборудования, а также оказывать услуги по проектированию. CC7 в качестве EPC-подрядчика возьмет на себя поставки остального оборудования и строительство.

«Мы действительно видим колоссальные перспективы работы на российском рынке, а также на других рынках присутствия и Красцветмета, и СС7, и рассчитываем, что наши совместные планы в скором времени воплотятся в конкретные проекты», — прокомментировал исполнительный директор дивизиона промышленных решений Красцветмета Владимир Осипенко.

Одной из тем форума стало развитие отрасли на фоне санкционного давления. Так, на мероприятии была представлена новая экологически ориентированная технология производства аммиака Ameos Cryo. От западных аналогов она отличается концепцией криогенного блока, а также не попадает под зарубежные патенты и авторские права.

«Мы осуществляем глубокую очистку синтез-газа от инертных газов путем отмывки инертов жидким азотом при температуре до –190 градусов. То есть конденсируем метан и аргон жидким азотом», — рассказал руководитель управления технологий аммиака и метанола Красцветмета Алексей Фоменко. Он подчеркнул, что Ameos Cryo — улучшенный в Красцветмете аналог востребованной на мировом рынке крупнотоннажных агрегатов западной технологии.

Красцветмет не только разрабатывает технологии производства минеральных удобрений, но и занимается проектированием, к которому разработал интегрированный подход. С его помощью можно снизить инвестиционные затраты на 5%, а срок реализации — на 25%. Этот метод предполагает одновременную работу по разным этапам проектирования в отличие от классической последовательной схемы. Руководитель управления проектирования центра промышленного инжиниринга Красцветмета Ольга Урявина на форуме «Минеральные удобрения PRO» отметила, что при расчете для конкретного производства Красцветмет смог снизить сроки реализации и ощутимо приблизить запуск завода в эксплуатацию.

О потенциале модернизации производств в нынешних условиях рассказал директор по развитию бизнеса Красцветмета Олег Костин. По его словам, большинство действующих предприятий в газохимической отрасли достаточно возрастные и имеют хороший потенциал для реконструкции, которая обойдется им дешевле, чем строительство новых агрегатов. Так, в России и СНГ целесообразна реконструкция на 27 из 43 действующих мощностей карбамида, похожее соотношение и на производствах аммиака — модернизировать можно 29 из 42 агрегатов.

По словам исполнительного директора дивизиона промышленных решений Красцветмета Сергея Суворкина, компания впервые опробовала полифакторный метод неразрушающего контроля. К стандартному вихретоковому контролю добавили ультразвуковой и акустико-эмиссионный. Такая комбинация повышает точность обследования до 99% и помогает свести к нулю риск аварийной остановки производства и потерь из-за простоя.

Красцветмет продолжает реализовывать крупные проекты в России и за рубежом. По проекту компании на отечественном современном крупнотоннажном производстве аммиака впервые проведут реконструкцию. В результате его производительность вырастет с 2350 до 2750 тонн в сутки. В египетском Асуане будет модернизирована установка азотной кислоты, построенной еще в 1950-е. Базовый проект и рабочую документацию для компании KIMA (Egyptian Chemical Industries Company) разработал Красцветмет.

Справка

«Минеральные удобрения PRO»

Третий ежегодный международный форум по технологиям производства минеральных удобрений в России и странах СНГ «Минеральные удобрения PRO». Это традиционное место встречи экспертов и руководителей отраслевых компаний, объединенных стремлением найти новые пути развития химической отрасли и установить надежные деловые партнерства. Форум направлен на обсуждение идей, передовых технологий и инновационных подходов, которые позволят отечественным и другим компаниям обеспечить устойчивое производство и конкурентоспособность на мировом рынке минеральных удобрений.

Красцветмет

Красцветмет, как производственная компания, является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов, изготавливает ювелирные и промышленные изделия из них. Как технологическая компания – предоставляет решения для различных отраслей промышленности. Красцветмет предлагает технологии и выполняет инжиниринговые работы для создания и модернизации производств аммиака, метанола, карбамида, азотной кислоты, аммиачной селитры, карбоната лития. География бизнеса охватывает страны Азии, Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.