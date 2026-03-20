16-17 марта в Санкт-Петербурге состоялся Конгресс NEFT 4.0 2026, где лидеры нефтегазовой отрасли, ИТ-компании и разработчики цифровых решений обменялись опытом и вели стратегический диалог. NEFT 4.0 прошел при стратегическом партнерстве «СИБУР» и поддержке: «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (региональный партнер), «Газпром трансгаз Томск», «Газпром ЦПС» (партнер третьего дня).

Деловую программу открыла директор NEFT 4.0, Наталья Хаметова, отметив:

«2026 становится годом укрепления технологического суверенитета и перехода к комплексной цифровизации процессов нефтегазового сектора».

Следом на стратегической панели ведущие эксперты обсудили создание отечественных решений и развитие ПО для отрасли. Так Петр Арманд (Центр развития цифровых технологий Фонда «Сколково») представил платформу RnD Market как эффективный инструмент достижения импортонезависимости для нефтегазовой индустрии. Вадим Щемелинин («СИБУР Диджитал») рассказал о ключевых изменениях в сфере искусственного интеллекта в 2025 году и обозначил тенденции, которые определят развитие цифровых платформ в 2026-м.

Первый день NEFT 4.0 2026 был сфокусирован на практических кейсах внедрения российских технологий. В сессиях и дискуссиях говорили о цифровизации добычи, нефтепереработки, нефтехимии, интеграции разработок, применении ИИ и связанных рисках. Среди спикеров:

Дмитрий Изотов (Центр компетенций технологического развития ТЭК при Министерстве энергетики Российской Федерации) обозначил тренды отрасли и требования к отечественному ПО для технологической независимости;

Андрей Гусев («СИБУР») рассказал, как ИИ улучшает качество данных по ТОиР, минимизируя ошибки и ускоряя процессы;

Валерий Химуля (Институт проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН) представил цифровизацию анализа керна для оптимального бурения скважин.

Второй день NEFT 4.0 2026 начался с обсуждения баланса между технологиями и людьми. Делегаты анализировали, как цифровизация влияет на процессы строительства, модернизации и управления объектами ТЭК. Сергей Витяев (Axenix) поделился опытом применения ГенИИ: от подбора сценариев до создания полноценных платформ для анализа данных и прогнозирования. Александр Комогоров («Самаранефтехимпроект») продемонстрировал опыт разработки графика строительства на основе 3D-модели.

Продолжая тему цифровизации, во второй день Конгресса интерактивная сессия объединила компании, активно внедряющие отечественные ИТ-решения:

Евгений Грохотов («Газпром трансгаз Томск») рассказал о беспилотных роботизированных комплексах в системе Газпрома, которые обеспечивают дистанционный мониторинг, безлюдное производство и диспетчеризацию объектов, снижая риски и затраты;

Святослав Лужецкий и Сергей Комаров («Газпром ЦПС») показали тренажер виртуальной реальности для тренировки по ликвидации газонефтеводопроявлений, который моделирует реальные сценарии и повышает безопасность персонала.

В рамках Конгресса также проходила фокус-выставка со стендами программных платформ, промышленных датчиков, систем мониторинга и аналитики. Среди экспонентов были представители компаний «Киберпротект», «Гис Дата», «ИНФОРМ ЦЕНТР», «Лаборатория Касперского», «Цифровые регуляторы» и другие.

На третий день особое внимание привлек закрытый тур по офису Газпром ЦПС, где делегатам демонстрировались платформы Интегра, Оптима, ИИ-ассистент АФИДА, Помощник планировщика, Аэромониторинг, Focus AI, Дистанционный надзор, VR-технологии обучения, ИТ-Проба и корпоративная экосистема КИС.

Конгресс NEFT 4.0 2026 показал практические подходы к технологическому суверенитету и эффективности ТЭК. Для реализации на промышленных объектах были представлены ключевые инструменты цифровой трансформации: цифровые двойники, беспилотные роботизированные комплексы, отечественное ПО, системы ИИ-аналитики и другие.

В следующий раз NEFT 4.0 пройдет 15-16 марта в 2027 году в Сочи.