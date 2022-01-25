Компания SCIF Congress приглашает принять участие в Восьмой технической онлайн сессии дискуссионного клуба SCIF «Промышленная безопасность опасных производственных объектов».

Дата проведения: 10 февраля 2022 г. в 10:00 (UTC +3).

Формат проведения: онлайн .

Мероприятие посвящено законодательному регулированию требований к эксплуатации опасных производственных объектов, аудиту систем управления и оценке рисков, а также рассмотрению инцидентов на химических производствах.

В качестве приглашенного эксперта выступит заместитель директора Центра безопасности Института инженеров-химиков (IChemE), а также представитель ЗАО НТЦ ПБ, член Научно-технического совета Ростехнадзора. Кроме того, свой комплексный подход к решению проблем промышленной безопасности на ОПО представит ведущий орган проведения сертификации, независимых экспертиз и аудита в промышленной отрасли ООО «ТМС РУС» – представительство TÜV SÜD в странах ЕАЭС.

К участию в дискуссиях по темам докладов приглашено руководство и специалистов производственных предприятий химической отрасли стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии. Официальные языки мероприятия – русский и английский (синхронный перевод).

Участие в онлайн сессии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия: https://av3.studio/scifcongress.

На Восьмой технической онлайн сессии SCIF будут рассмотрены:

подходы к законодательному регулированию промышленной безопасности;

особенности аудита системы управления промышленной безопасностью, строительный контроль на ОПО;

вопросы внедрения программного обеспечения для оценки рисков на химических производствах;

инциденты на производствах минеральных удобрений и возможности их предотвращения и др.

Компания SCIF Congress является профессиональным организатором международных научно-технических и деловых мероприятий в химической отрасли. Компания проводит ежегодный Всемирный Конгресс производителей минеральных удобрений и пестицидов, а также серию онлайн мероприятий по ключевым аспектам производства минеральных удобрений. На мероприятиях освещаются инновационные технические разработки и наиболее значимые события в химической отрасли.

Контакты Организационного Комитета SCIF:

Email: event@scifcongress.com

Телефоны: +7 4722 402 603, +38 050 6777746

Сайт: https://scifcongress.com/