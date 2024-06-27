Компания ВНИИОС-наука с 16 по 18 октября 2024 года проведет ежегодную Этиленовую конференцию. По традиции отраслевое мероприятие соберёт ведущих представителей нефтехимических предприятий России и стран-партнеров, а также разработчиков технологий, проектировщиков, изготовителей и поставщиков ключевого оборудования, которые активно работают на отечественном рынке.

Ключевыми темами Этиленовой конференции неизменно являются обсуждение проблематик эксплуатации действующих предприятий и вопросы внедрения современных технологий и оборудования на производствах мономеров. Вместе с тем, мероприятие является удобной площадкой для формирования и укрепления деловых контактов.

Конференция пройдет в Санкт-Петербурге на территории отеля Parklane Resort & SPA.

Этиленовая конференция является фирменным мероприятием ВНИИОС-наука, которое ежегодно организуется компанией на инициативной основе. Являясь российским лицензиаром в области технологий и оборудования для получения базовых мономеров, компания с 2005 года организует Этиленовую конференции для объединения ключевых игроков нефтехимического бизнеса РФ. Постоянным партнером конференции выступает инжиниринговая компания ЛНХМ-Инжиниринг.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте конференции.