Конференция «Компрессорное оборудование и ГТУ для газотранспортной системы» пройдет 13-15 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге

Конференция «Компрессорное оборудование и ГТУ для газотранспортной системы» проводится Высшей школой энергетического машиностроения Института энергетики СПбПУ Петра Великого. Конференция приурочена к 90-летнему юбилею основателя научной школы компрессоростроения 21 века профессора, доктора технических наук, члена Международной Академии холода, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Юрия Борисовича Галеркина. На трехдневной конференции будет производиться обмен практическим опытом и проблемами эксплуатации, знакомство с новой компрессорной техникой и ГТУ, установление прямых контактов для выбора путей модернизации существующих или создания новых компрессорных установок, оборудования и ГТУ.

Конференция является правопреемником Симпозиума «Потребители – производители компрессоров и компрессорного оборудования» – уникального международного форума, проводимого исключительно в интересах организаций, эксплуатирующих компрессорное оборудование. Ежегодно в работе симпозиума принимали участие представители основных мировых производителей из десятков стран и всех отраслей промышленности, эксплуатирующих компрессорную технику.

К участию в конференции приглашены представители крупнейших российских нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, таких как ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия, ПАО «Новатек», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром СПГ технологии», НК «Роснефть» и др.; крупнейшие поставщики компрессорного и иного оборудования для газовой промышленности – АО «Невский завод», АО «Компрессор», АО «Группа ГМС», НПО «Искра», АО «Турбохолод», ООО НПФ «ЭнТехМаш» и многие другие; а также ученые и инженеры отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов, расположенных в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городов.

Конференция охватывает ряд тем, в том числе:

Компрессоры и компрессорное оборудование (подшипники, уплотнения и т.п.);

Вспомогательное оборудование (запорная арматура, теплообменники, системы автоматизации и др.);

Насосное оборудование для ГПА;

Газотурбинные и электрические приводы ГПА;

Технологии изготовления ГПАэ

Вся необходимая информация представлена на сайте Конференции https://CEGTS.spbstu.ru/.

Все доклады должны быть представлены на русском языке. Доклады не могут быть представлены на других конференциях или опубликованы в журналах. Доклады будут опубликованы в цифровом виде. Ожидается, что авторы посетят конференцию, чтобы представить доклады лично.

Сроки:

Регистрация участников и принятие тезисов осуществляется на сайте конференции

до 08.08.2023 г. – предоставление тезисов докладов (не более 250 слов) и текстов докладов (объемом до 4000 слов);

до 15.08.2023 г. – предоставление документов по оплате участия;

до 30.08.2023 г. – предоставление окончательной версии докладов с учетом замечаний и мнений рецензентов.

Организационный взнос:

один участник, выступающий с выставочным стендом – 100 000 руб.;

один участник, выступающий с одним докладом (дистанционно, очно) – 30 000 руб., каждый дополнительный доклад этого же участника – 5 000 руб.;

другой участник этой же организации, выступающий с докладом – 15 000 руб.,

для участников (слушателей) – 10 000 руб.

Информационные спонсоры:

Журналы «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «Компрессорная техника и пневматика», «Турбины и дизели», «Химическая техника».

По всем вопросам обращаться:

Ученый секретарь конференции – Соловьёва Ольга Александровна

+7 (911) 171-44-45 e-mail: solovyeva.oa@yandex.ru

Приглашаем Вас принять участие в конференции!