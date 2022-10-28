За годы своей деятельности компания заняла одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств газохимической промышленности.

Все эти годы НИИК был и остается единственной российской компанией, обладающей собственными запатентованными технологиями производства карбамида. Кроме того, НИИК владеет технологиями производства метанола, азотной кислоты, аммиачной селитры, меламина, а также диагностики и ремонта оборудования высокого давления.

За последние годы, непростые для всего мира, компания выстояла, сохранила свой потенциал и профессиональные компетенции. НИИК воплотил собственные технологии в действующем производстве на ПАО «Акрон» и ПАО «ФосАгро».

При участии НИИК были построены производства карбамида и аммиака в Череповце, производство метанола в Щекино, карбамидо-аммиачной смеси по технологии НИИК в Новомосковске и производство карбамида по собственной технологии мирового уровня в Великом Новгороде. В настоящее время строятся новые крупные производства – карбамида в Тольятти (ПАО «Тольяттиазот» и ПАО «КуйбышевАзот»), комплекс «Аммиак-Карбамид» в Щекино и другие. Технологии НИИК по модернизации агрегатов карбамида, а также диагностики и ремонта традиционно применяются на предприятиях России и за рубежом.

Богатейший опыт проектирования позволяет НИИК активно участвовать в строительстве большинства новых газохимических производств. Крупнейшие химические предприятия по-прежнему сотрудничают с НИИК в реализации своих проектов. И этот факт свидетельствует о том, что НИИК не просто живет и развивается, он поднимает престиж российского инжиниринга, открыто заявляя о его возможностях и конкурентных преимуществах. Крупных проектов планируется много, и НИИК, занимая лидирующие позиции в сфере российского инжиниринга, примет в них участие.

При этом в компании хорошо понимают, что труд специалистов НИИК помогает в решении глобальной проблемы обеспечения людей продовольствием. Благодаря самому эффективному удобрению – карбамиду – растут объемы сельскохозяйственной продукции, улучшается ее качество.

НИИК во все времена умел сплотить под своим брендом самых квалифицированных специалистов, представителей всех специальностей, которые необходимы для успешного проектирования. Именно высокий профессионализм, накопленный опыт и добросовестное отношение к работе сотрудников НИИК помогают предприятиям-производителям минеральных удобрений наращивать объемы выпуска продукции и внедрять современные технические решения.

Поэтому мы уверены, что следующие годы для НИИК будут отмечены не менее значимыми проектами. И в России вырастут новые современные химические комплексы, в которых будут применены технологии АО «НИИК».

Справка:

Научно-исследовательский и проектный институт карбамида на протяжении почти 70 лет деятельности занимает одно из ведущих мест на рынке инжиниринговых услуг в области разработок и проектирования производств аммиака, карбамида, меламина, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола, водорода и других химических продуктов. НИИК выполняет анализ эффективности новых крупных производственных комплексов и реализацию этих проектов.