Международная техническая конференция «Динамическое оборудование и уплотнительная техника. Современные подходы к проектированию и эксплуатации, реверс-инжиниринг и сервис» пройдет 27-28 октября 2025

27-28 октября 2025, в г. Москве состоится очередная международная техническая конференция «Динамическое оборудование и уплотнительная техника. Современные подходы к проектированию и эксплуатации, реверс-инжиниринг и сервис»

Организаторы конференции:

Компания АО «ГМС Процессинг Текнолоджис», реализующая программу локализации насосного оборудования в соответствии с ГОСТ 32601-2022 (стандарт API610) и специализирующаяся на комплексных решениях в области сервиса динамического оборудования.

ООО «Флюитен» – профессиональный поставщик уплотнительной техники для насосно-компрессорного оборудования, официальный дистрибьютор и сервисный партнер ведущего производителя торцовых уплотнений Sealmatic India Limited.

Конференция предоставляет прекрасную возможность для обмена опытом из первых рук, обсуждения и решения проблем эксплуатирующих организаций.

Наша цель – ознакомить с современными инженерными комплексными решениями в области динамического оборудования и уплотнительной техники, практическими примерами и референциями с указанием технических и экономических преимуществ.

В рамках конференции с докладами выступят эксперты с многолетним опытом работы в области современного динамического оборудования и уплотнительной техники.

На конференцию приглашаются представители предприятий топливно-энергетической, химической и других отраслей промышленности.

Оргкомитет конференции:

Телефон: +7 495 008 86 15

Электронная почта: info@fluiten.com.ru