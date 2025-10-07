27-28 октября 2025, в г. Москве состоится очередная международная техническая конференция «Динамическое оборудование и уплотнительная техника. Современные подходы к проектированию и эксплуатации, реверс-инжиниринг и сервис»

Организаторы конференции:

  • Компания АО «ГМС Процессинг Текнолоджис», реализующая программу локализации насосного оборудования в соответствии с ГОСТ 32601-2022 (стандарт API610) и специализирующаяся на комплексных решениях в области сервиса динамического оборудования.
  • ООО «Флюитен» – профессиональный поставщик уплотнительной техники для насосно-компрессорного оборудования, официальный дистрибьютор и сервисный партнер ведущего производителя торцовых уплотнений Sealmatic India Limited.

Конференция предоставляет прекрасную возможность для обмена опытом из первых рук, обсуждения и решения проблем эксплуатирующих организаций.

Наша цель – ознакомить с современными инженерными комплексными решениями в области динамического оборудования и уплотнительной техники, практическими примерами и референциями с указанием технических и экономических преимуществ.

В рамках конференции с докладами выступят эксперты с многолетним опытом работы в области современного динамического оборудования и уплотнительной техники.

На конференцию приглашаются представители предприятий топливно-энергетической, химической и других отраслей промышленности.

Оргкомитет конференции:
Телефон: +7 495 008 86 15
Электронная почта: info@fluiten.com.ru

СХОЖИЕ СТАТЬИ
Пресс-релизы
Международная техническая конференция «Динамическое оборудование и уплотнительная техника. Современные подходы к проектированию и эксплуатации, реверс-инжиниринг и сервис» пройдет 27-28 октября 2025
Пресс-релизы
Этиленовая конференция ВНИИОС пройдет с 15 по 17 октября 2025 года
Пресс-релизы
4-я Межотраслевая конференция «ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА. МЕХАНИКА. СОФТ» пройдет 25-26 сентября 2025 г. в Санкт-Петербурге
Пресс-релизы
Второй Всероссийский Форум «Промышленная автоматизация. Переход на открытую АСУ ТП» пройдет 21-22 октября 2025 года в Нижнем Новгороде
Пресс-релизы
Открыта регистрация участников на X Всероссийскую неделю охраны труда
Пресс-релизы
V Международная отраслевая конференция «Материалы и технологии в нефтегазовой отрасли» пройдет С 21 по 23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге