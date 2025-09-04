В середине октября в Подмосковье пройдет ХХ Этиленовая конференция – технический форум, который ежегодно объединяет участников отрасли производства мономеров. Организатором конференции является российский лицензиар в области технологий и оборудования для получения мономеров – компания ВНИИОС.

Мероприятие традиционно сфокусировано на обсуждении актуальных вопросов в области инжиниринга, внедрения современных технологий и оборудования, а также строительства и эксплуатации производств. Вместе с тем, конференция является удобной площадкой для расширения и укрепления деловых контактов. В связи с этим, мероприятие ежегодно собирает ведущих сотрудников нефтехимических предприятий России и СНГ, а также представителей инжиниринговых компаний, производителей высокотехнологичного оборудования и специальных материалов. На девятнадцатой Этиленовой конференции в 2024 году позвучало 32 доклада и приняли участие более ста пятидесяти делегатов из пятидесяти четырех компаний.

Юбилейная Этиленовая конференция пройдет с 15 по 17 октября в городе Видное (Россия, Московская область) на территории гостиницы PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте конференции.