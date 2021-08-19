Повышение операционной и энергетической эффективности, увеличение глубины переработки, а также цифровизация процессов и пути стимулирования российских разработок станут ключевыми темами Конгресса по нефтепереработке и нефтехимии: Россия и СНГ 2021.

Закрытый конгресс пройдет 20-21 сентября и объединит ВИНK, НПЗ, НХК, EPC, лицензиаров, генподрядчиков, проектные институты, государственные структуры для обсуждения текущих задач индустрии. Традиционно среди спикеров и делегатов Конгресса представители “Газпром нефть”, “ЛУКОЙЛ”, “Шелл Нефть”, “Белоруснефть”, “Оргнефтехим-Холдинг”, “Узбекнефтегаз”, ГК “Титан”, НК “КазМунайГаз” и другие.

Деловая программа мероприятия будет представлена тематиками, отражающими нынешние интересы рынка Даунстрим:

В рамках пленарной сессии первого дня спикеры расскажут о перспективах развития рынка России и СНГ, обсудив рыночные возможности, меры государственной поддержки и выгоды “зеленого подхода” в сфере нефтехимии. Эти факторы, влияющие на все уровни производств, будут обсуждаться руководителями направлений в государственных структурах и представителями крупнейших компаний России и СНГ;

На сегодняшний день России удалось добиться успехов в реализации программы импортозамещения в нефтепереработке. В связи с этим, пленарная сессия второго дня будет представлена докладами как в катализаторном, так и в технологическом направлениях на территории России и стран СНГ. Докладчиками выступят руководителей направлений в НПЗ, НХК и ВИНК;

Среди тематик финальной сессии будут представлены проекты модернизации нефтехимии и нефтепереработки предприятий России и СНГ, а также рассмотрены финансовые инструменты для их реализации.

Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии: Россия и СНГ 2021 объединит более 200 руководителей компаний, технических специалистов, представителей коммерческих объединений и государственных структур для общения с потенциальными партнерами и обсуждения возможностей сотрудничества в рамках своих проектов. Закрытый формат Конгресса позволяет специалистам встречаться с представителями организаций, заинтересованными в создании и укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Личный менеджер, закрепленный за каждым делегатом, помогает планировать свое время на мероприятии и выбирать компании для обсуждения конкретных индустриальных проектов.

Запросить подробную информацию о Конгрессе: https://bit.ly/3z0Mi5b