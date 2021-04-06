Приглашаем принять участие во II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы электрохимии, экологии и защиты от коррозии», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора Вигдоровича В.И., которая пройдет 27-29 октября 2021 года на базе ФГБОУ ВО “Тамбовский государственный технический университет”, г. Тамбов.

Конференция пройдет в гибридном формате (как с личным присутствием, так и online).

28 октября – Практический день. Контроль и мониторинг коррозии + антикоррозионная защита металлов и сплавов на промышленных производствах. Запланирована онлайн-трансляция докладов в рамках деловой программы Международной выставки «ХИМИЯ-2021» (ЦВК «Экспоцентр», Москва, 26–29 октября 2021)

Приглашаем докладчиков и партнеров с практическими примерами внедрения технологий. По вопросам спонсорской поддержки Практического дня обращайтесь по e-mail: info@chemtech.ru

Организаторы конференции:

Министерство науки и высшего образования РФ;

Тамбовский государственный технический университет;

Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (ВНИИТиН, г. Тамбов);

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина;

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.

В конференции участвуют представители реального сектора экономики.

«Химическая техника» – информационный партнер.

Программный и организационный комитеты конференции представлены на сайте конференции: http://corrosion.tstu.ru.

Основные направления работы конференции

Теоретические и прикладные вопросы электрохимии

Антикоррозионная защита металлов и сплавов

Современные проблемы коррозионной науки и инженерии

Контроль и мониторинг коррозии

Наноматериалы и композиты в электрохимических процессах

Экологические аспекты исследований

Мембранные технологии

Материалы конференции будут представлены в электронном сборнике материалов конференции на русском языке с присвоением ISBN и цитированием в РИНЦ. Планируется издание англоязычной версии материалов издательским домом Lifescience Global (Канада) в журнале Journal of Applied Solution Chemistry and Modeling.

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