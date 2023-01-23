Ковдорский ГОК поддерживает стабильный выпуск железорудного концентрата

В ночь с 22 на 23 января Ковдорский горно-обогатительный комбинат, входящий в состав компании ЕвроХим, произвёл 270-ти миллионную тонну железорудного концентрата. При росте объемов производства уже к концу 2023 года предприятие планирует выйти на уровень 280 млн. тонн.

Предприятие наращивает объёмы выпуска и отгрузки железорудного концентрата благодаря планомерной реализации целого ряда масштабных инвестиционных проектов ЕвроХима. Основные усилия направлены на повышение производительности и эффективности работ по извлечению и переработке минерального сырья, снижению производственных издержек, сокращению простоев техники и оборудования.

«Для выпуска качественных концентратов мы не только регулярно обновляем парк горной техники, – отмечает исполнительный директор Ковдорского ГОКа Олег Михайлов, – На комбинате своевременно производится замена изношенного оборудования на современные и более производительные аналоги. Ведётся планомерная модернизация технологий добычи и обогащения руды».

Стабильно высокое качество железорудного концентрата, отвечающее самым строгим запросам потребителей – общее достижение всех подразделений технологической цепочки комбината: от геологической службы, рудника «Железный», цеха технологического транспорта до дробильной фабрики, обогатительного комплекса, вспомогательных цехов и подразделений.

Железорудный концентрат Ковдорского ГОКа отправляется преимущественно на российские металлургические предприятия Череповца, Челябинска, Магнитогорска и в Китай.

Справка о компании

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» создана российским предпринимателем и меценатом Андреем Мельниченко в 2001 году. За годы своей работы компания стала крупнейшим в России производителем минеральных удобрений и вошла в пятёрку крупнейших мировых производителей удобрений. АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.