Стратегические направления развития рынка станут главной темой международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026»

Конференция объединит ведущих представителей химической и газохимической отрасли — ожидается более 300 участников, из которых свыше 60 % составят топ-менеджеры крупнейших технологических производителей и компаний химпрома.

Конференция 2026 года пройдет в обновлённом формате, ориентированном на открытый диалог и совместный поиск решений ключевых вызовов отрасли. Участников ждут тематические сессии, аналитические дискуссии и практические кейсы, отражающие текущее состояние и перспективы развития рынка минеральных удобрений.

В центре внимания:

Траектория развития рынка России/СНГ

Работа с Китаем: сотрудничество, конкуренция и возможности

Новые экспортные маршруты и альянсы (Ближний Восток, Бразилия, Африка)

Что действительно создает ценности в отрасли на следующие 5 лет?

Создание новых мощностей и использование собственных средств компаний для развития производственного потенциала

Кто будет исполнителем в текущей конъюнктуре рынка?

Участники конференции имеют возможность напрямую повлиять на программу мероприятия. Перед стартом конференции проводится отраслевой опрос, результаты которого будут представлены на открытии. Он зафиксирует коллективную позицию участников рынка — от производителей и EPC-компаний до поставщиков оборудования и материалов — и поможет обозначить реальные тренды развития.

В рамках конференции пройдет выставка, на которой партнёры представят современные инжиниринговые, производственные и цифровые IT-решения, оборудование и технику, позволяющие обеспечить технологический суверенитет промышленного комплекса России и объединить на одной площадке представителей бизнес-сообщества.

Конференция станет площадкой для встреч и переговоров, способствующих заключению новых контрактов и реализации масштабных проектов в азотной промышленности.

Справка:

АО «НИИК» – лидирующая российская инжиниринговая компания с 70-летней историей. Институт занимает ведущее место на рынке услуг по проектированию, разработке технологий, комплектной поставке оборудования, выполнению предпроектных работ в азотной промышленности. Владеет собственными запатентованными технологиями производства карбамида под общей маркой URECON®, а также опытом проектирования и технологиями по производству КАС, азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола.

НИИК принимает активное участие в создании новых современных производств карбамида в России, выполняя полный спектр услуг: технико-экономические обоснования инвестиций, инжиниринг, авторский надзор, поставку оборудования, ремонты аппаратов высокого давления по собственным запатентованным технологиям, ведет научные исследования и разработки в области грануляции и приллирования.