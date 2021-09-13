Автор: Рон Бек (Ron Beck), директор по маркетинговой стратегии, Aspen Technology Inc. Опубликовано на портале «Химическая техника», сентябрь 2021

В 2020 году был преодолен психологический барьер. Мировая экономика взяла длительную паузу, а люди во всем мире вынуждены были сократить перемещения. Стало очевидно, что эти изменения весьма существенно сказываются на краткосрочных тенденциях в области углеродных выбросов и на мировом спросе на транспортное топливо.

Когда стало очевидно, что поведение людей ощутимо влияет на уровень выбросов CO 2 в глобальном масштабе, крупные мировые энергетические и химические компании поставили перед собой гораздо более амбициозные цели в области устойчивого развития. В марте компания «Лукойл» объявила о намерении посадить 33 миллиона деревьев в пойме Волги. В Европе компании BP, Shell, Equinor, Repsol и Eni объявили об ужесточении целей в области возобновляемых источников энергии и нулевого углеродного баланса. В США химические гиганты Dow и LyondellBasell и другие крупные компании взяли на себя жесткие обязательства по развитию экономики замкнутого цикла. Ведущие игроки, такие как Sinopec, Saudi Aramco, SABIC, ADNOC и Reliance, объявили о начале реализации крупных проектов.

В 2021 году мировая энергетика, скорее всего, по-прежнему останется в состоянии неопределенности, поэтому трудно предсказать темпы восстановления экономики до уровня новой стабильности. Широко обсуждается и прогнозируемая траектория энергетического перехода.

На данный момент консенсус не достигнут, но большинство аналитиков рынка предлагают, как минимум три значительно отличающихся стратегии дальнейшего развития. Одним из важнейших факторов является рост регионального и глобального ВВП, который, как считается, во многом зависит от продолжительности пандемии в мире и темпов выхода из нее.

На фоне этих тенденций многие компании наращивают усилия в области цифровой трансформации. По результатам опроса 220 компаний, недавно проведенного Crystol Energy и AspenTech, 18% участников отметили значительное увеличение интенсивности цифровизации по сравнению с эпохой до пандемии.

Почему это происходит? Движение в направлении устойчивого развития приводит к увеличению инвестиций в проекты цифровизации для ускорения изменений и внедрения инноваций. В 2021 году темпы инвестиций будут расти. Глобальный переход к современным методам получения энергии получил мощный импульс и в 2021 году представляется неизбежным.

Каковы основные тенденции бизнеса и технологического развития главных игроков энергетического рынка в 2021 году?

Сохранение курса на цифровизацию. В ответ на экономические и энергетические потрясения в 2020 году энергетические компании всего мира ускорили реализацию своих программ цифровизации. Последствия этого превзошли все ожидания. Мы считаем, что в 2021 году темпы и масштабы цифровизации будут возрастать.

За последние девять месяцев мировые темпы роста технологических инноваций стремительно возросли. Если сравнить инновационные программные решения, выпущенные на рынок компанией AspenTech в 2020 и 2021 годах, в 2021-м темпы инновации и ее результаты в виде добавленной стоимости возрастут. Часть этих дополнительных средств будет направлена на поддержку роста, который ожидается в связи с восстановлением экономики (уже сейчас этот процесс наблюдается в Китае, а в последующем распространится на все страны Азии и в конечном счете достигнет США и Европы). Другая часть будет использована для достижения целей устойчивого развития, а остальные средства пойдут на реорганизацию цепей поставок и повышение отказоустойчивости.

Сохранение и усиление внимания к проблемам энергоэффективности. Ожидается предельная концентрация усилий бизнеса на повышении энергоэффективности производства в сферах нефтепереработки, производства СПГ, а также производства, хранения и транспортировки нефтепродуктов. Это вполне оправданно, так как позволяет снизить эксплуатационные расходы и углеродный след.

Дальнейшее сокращение углеродных выбросов. Крупнейшие региональные энергетические компании будут пристально изучать опыт «первопроходцев» в Европе и на Ближнем Востоке для определения наиболее перспективных технологий улавливания и сокращения выбросов углекислого газа на всех этапах энергетического производства.

Инновации в области новых источников энергии и новых материалов. Несмотря на многочисленные экономические и технические проблемы, которые все еще стоят на пути коммерциализации и промышленного внедрения водородных источников энергии, водородная энергетика и транспорт вновь привлекают к себе повышенный интерес.

Смещение структуры производства в области нефтепереработки в направлении химического сырья. По мере того как рост экономики и развитие среднего класса набирают обороты, возрастает актуальность таких начинаний, как индийский мегапроект RRPCL, объединяющий нефтепереработку и химическое производство, в связи с необходимостью удовлетворять растущий и меняющийся спрос.

Продолжение эволюции от нефти к газу, особенно в отношении химического сырья и производства электроэнергии. Спрос на электроэнергию продолжит расти, в связи с этим повысится роль природного газа в удовлетворении потребностей в этой сфере.

Переход к более устойчивому химическому производству. Стремление общества к сокращению отходов в целом и пластиковых отходов в частности станет для интегрированных и химических предприятий дополнительным фактором, определяющим дальнейшие инновации и потребность в инвестициях в этой области.

Решения AspenTech уже сегодня играют ключевую роль во многих направлениях развития, стимулируя технологические инновации, интенсификацию процессов, техническую и экономическую оптимизацию и ускорение масштабирования. Например, завод Technology Center Mongstad, разрабатывающий прорывные решения в области улавливания углерода, использует системы моделирования AspenTech для проверки результатов на своих демонстрационных установках. Ведущие мировые исследователи в области получения топлива из водорослей использовали наши инструменты моделирования, энергетические и экономические решения для разработки новых средств достижения энергетического баланса и повышения экономической эффективности этого подхода. А исследователи, разрабатывающие новое поколение технологических процессов для водородной экономики, топливных элементов, пиролиза и переработки CO 2 в химикаты, используют наши инструменты моделирования в качестве основы для создания инноваций. Многообещающая новая технология гибридных моделей компании AspenTech идеально приспособлена для того, чтобы ускорить работу в этих направлениях.

О компании Aspen Technology

Aspen Technology (AspenTech) – ведущий поставщик программного обеспечения для оптимизации производительности активов. Продукты AspenTech разработаны для использования в сложных промышленных средах, где важную роль играет оптимизация проектирования, эксплуатации и обслуживания производственных активов. AspenTech уникально сочетает десятилетия опыта в области моделирования производственных процессов с технологиями на базе искусственного интеллекта. Цель компании – создание программной платформы для автоматизации работы с производственными данными и обеспечение устойчивого конкурентного преимущества, сохраняя высокую доходность на протяжении всего жизненного цикла производственного актива. Как следствие, предприятия капиталоемких отраслей промышленности могут максимально увеличить время безотказной работы оборудования и расширить границы производительности, эксплуатируя свои активы безопаснее, экологичнее, продолжительнее и быстрее. Чтобы узнать больше, посетите сайт AspenTech.com