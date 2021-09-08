28 сентября 2021 года в ГК «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва) состоится XIV Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА-2021», посвященная технологиям газоочистки во всех отраслях промышленности.

Конференция проводится ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года для презентации современного газоочистного оборудования и решений для очистки газов и воздуха от пыли, золы, диоксида серы, окислов азота, сероводорода и других вредных веществ, электрофильтров, рукавных фильтров, скрубберов, циклонов, систем вентиляции и пылеподавления, промышленных пылесосов, новых фильтровальных материалов, систем экологического мониторинга, газоанализаторов и пылемеров, промышленных вентиляторов и дымососов, конвейеров, насосов, дымовых труб, компенсаторов и другого оборудования установок пылегазоочистки – см. сайт конференции: http://www.intecheco.ru/ecolog/

ООО «ИНТЕХЭКО» ежегодно проводит 6 конференций для промышленных предприятий: «МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО» (март), «АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА» (март), «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ» (июнь), «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА» (сентябрь), «ВОДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (октябрь) и «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (ноябрь).

Место проведения конференций – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» (г. Москва).

С 2008 г. ООО «ИНТЕХЭКО» организовало более 80 конференций для более 10000 делегатов из 33 стран.

С 2021 года участники могут выбрать очный или заочный формат участия в конференциях.

Для очных участников предусмотрены защитные маски, термометрия и другие меры безопасности.

Также предусмотрены специальные льготные условия участия для промышленных предприятий.

В промышленных конференциях ООО «ИНТЕХЭКО» принимают участие сотни делегатов от предприятий металлургии, энергетики, машиностроения, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности: директора, главные инженеры, главные энергетики, главные экологи, главные технологи, главные механики, начальники управлений, начальники конструкторских и производственно-технических отделов, ПКО, ПТО, начальники цехов и установок, начальники отделов охраны окружающей среды, ответственные за экологию, реконструкцию и капитальные ремонты, руководители инжиниринговых, проектных, сервисных, научно-исследовательских и монтажных организаций, эксперты компаний, производящих приборы, материалы, основное и вспомогательное оборудование для различных производств, журналисты профильных СМИ.

Оргкомитет приглашает все заинтересованные компании принять участие в работе конференций.

Для регистрации участия отправьте заявку на эл.почту: admin@intecheco.ru

Все условия участия, бланки заявок, фото и видеоотчеты, сборники докладов и программы промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО» с 2008 года см. на сайте: http://www.intecheco.ru/

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конференций:

105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, к. 4Г-Д, ООО «ИНТЕХЭКО»

Ермаков Алексей Владимирович, тел.: +7 (905) 567-8767, e-mail: admin@intecheco.ru, intecheco@yandex.ru

График ближайших конференций ООО «ИНТЕХЭКО»: http://www.intecheco.ru/doc/plan_intecheco.pdf

Сайт промышленных конференций ООО «ИНТЕХЭКО» – http://www.intecheco.ru/