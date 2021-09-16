Заседание ТехноКлуба на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы организовано в рамках мероприятий, проходящих в Год науки и технологий. Это первая встреча из цикла, направленного на популяризацию и содействие внедрению аддитивных технологий.

«Среди резидентов особой экономической зоны есть компании, специализирующиеся на внедрении аддитивных технологий. Среднегодовой темп роста рынка таких производств по разным оценкам ожидается на уровне более 20% до 2025 года. Вопрос развития и применения технологий востребован и актуален для большинства компаний ОЭЗ Москвы, в частности, при разработке новой продукции», – рассказал генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Хедлайнером мероприятия стал резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Аддитивный инжиниринг» (ГК SIU System). Спикерами выступили представители корпорации «Ростех», НИУ МИЭТ, НИТУ «МИСиС», ЦАДИ МАДИ, ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы».

«Аддитивные технологии позволяют реализовать то, о чем раньше можно было только мечтать. Уникальный дизайн, сложная геометрия, многокомпонентные детали, изготовление запчастей – все это повод начать применение 3D-печати», – подчеркнула модератор встречи исполнительный директор компании SIU System Мария Борисова.

Участники дискуссии представили ключевые разработки, рассказали о кейсах металлической печати, применении керамики, биомедицинских покрытиях, изготовлении вертолетных деталей сложной геометрии, которой не добиться обычным литьем.

Все спикеры отметили потенциал аддитивных технологий и их широкое распространение в таких сферах, как электроника, медицина, автомобилестроение, машиностроение, топливно-энергетический комплекс и многие другие. Среди самых перспективных отраслей для внедрения назвали, в частности, авиацию из-за высокой стоимости деталей и труда, на которой позволяет сэкономить 3D-принтер. Особо выделили и топологическую оптимизацию в 3D-печати, которая позволяет уменьшить массу детали без потери прочности.

Наряду с преимуществами специалисты обозначили и проблемы – в частности, сложности применения ГОСТов к производимой продукции. Регистрация как самих изделий, так и технологий для производства затруднена, поскольку они появляются очень быстро, в режиме своеобразного эксперимента, особенно в медицине. К тому же, материалы, применяемые на 3D-принтерах сами по себе сложно сравнивать с традиционными из-за необычных свойств. Помимо этого, участники встречи отметили сложности при поиске высококвалифицированных специалистов.

Решение этих проблем предложили представители Агентства промышленного развития Москвы. По их словам, проект «Московская техническая школа» призван решить вопрос дефицита инженерных кадров на предприятиях, а каталог аддитивных технологий – обобщить информацию по данному направлению, вместе с тем займы и субсидии от Правительства Москвы обеспечат производителям финансовую поддержку.

ТехноКлуб – открытая дискуссионная площадка технологического сообщества ОЭЗ «Технополис Москва», объединяющая участников и экспертов новых технологических рынков и инновационного бизнеса. Клуб создан для обсуждения развития приоритетных перспективных отраслей промышленности, обучения и выстраивания деловых связей, а также повышения интереса молодежи к современной науке и промышленности.

Справка:

ООО «Аддитивный инжиниринг» – Центр инноваций SIU System, это более 15 производственных 3D-принтеров, лаборатория литья в силиконовые формы и команда инженеров, дизайнеров и отраслевых специалистов. Центр аддитивного производства оказывает полный спектр услуг – 3D-моделирование, сканирование, реверс-инжиниринг, последующая печать и выход в малую и среднюю серии. На регулярной основе осуществляется трансфер мирового опыта, проводятся НИР, НИОКР, технологический консалтинг и обучение персонала клиентов. SIU System – ведущий интегратор 3D-решений в России и СНГ.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».