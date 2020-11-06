Авторы: А.Н. Монахов (НПП ООО «Корсистем»), М.А. Меркушева (МИП ООО «Эко-Кемикел»)

Опубликовано на портале «Химическая техника», ноябрь 2020

В настоящее время экономические потери из-за коррозии технологического оборудования огромны и сопоставимы с затратами на развитие крупнейших отраслей промышленности, при этом потери возрастают вследствие интенсификации производств и изменения состава рабочих сред.

По мнению экспертов [1, 2], занимающихся изучением коррозионного изнашивания оборудования НПЗ, можно выделить ряд существенных факторов, с которыми можно столкнуться в перспективе:

  • повышение содержания сернистых соединений в товарных нефтях;
  • неподготовленность оборудования для переработки высокосернистой и тяжелой нефти;
  • увеличением рисков, ведущих к отказам оборудования из-за повышения содержания коррозионно-активных элементов в перерабатываемых средах

На НПЗ России, начиная с 1991 г. и по настоящее время, наблюдается неритмичность загрузки мощностей основных производств при переработке нефти, вызванная в первую очередь нестабильностью на рынке спроса и предложения.

Промышленные испытания [3–5] показали, что при переработке нефти из-за коррозии из строя выходит прежде всего колонное, емкостное и конденсационно- холодильное оборудование установок.

Анализ результатов испытаний показал, что при эксплуатации установок первичной переработки нефти питтинговой коррозии подвержены все черные металлы. Наибольшая глубина питтингов отмечена для стали 08X13 – основном материале плакирующих слоев. Питтинговая коррозия стали 08X13 является одной из главных причин коррозионного растрескивания плакирующих слоев, сварных швов и околошовных зон, которое зафиксировано во всех аппаратах и сосудах, изготовленных из биметаллов. При этом скорость питтинговой коррозии на порядок превышает показатель обшей коррозии, что говорит о недооценке коррозионного износа в случае, если за основу берется показатель общей коррозии, что в основном и делается на большинстве НПЗ в России.

Полученные результаты свидетельствуют, что не все материалы, выступающие в качестве плакирующего слоя, обеспечивают необходимую коррозионную стойкость. Отложения, формируемые при эксплуатации на теплообменном оборудовании, создают очаги коррозионной активности в процессе осаждения на них влаги (особенно при пропаривании) и способствуют развитию питтинговой коррозии. При этом возникает необходимость в изучении коррозионного влияния на металл оборудования не только на этапе эксплуатации, но и на этапах проведения ремонта или запуска (остановки) установок как при регламентных режимах эксплуатации, так и вне.

Напрашивается необходимость в проведении всестороннего анализа при оценке износа оборудования установок с учетом комплексного подхода: при изучении причин коррозионного изнашивания оборудования и проводимых мероприятий по его антикоррозионной защите.

В настоящее время существует понимание, что уровень коррозионных процессов на установках первичной перегонки нефти зависит от ритмичности и стабильности загрузки в рамках действующего регламента, а также от частоты простоев, периодов горячей и холодной циркуляции, подготовки к ремонтам, ремонтов, консервации оборудования на периоды простоев и т.п. При этом перед проведением ремонтных работ пропаривание аппаратов и трубопроводов производят по старым регламентным схемам, без учета изменений состава рабочих сред и формируемых осадков, что приводит к образованию коррозионно-агрессивных конденсатов – водных растворов электролитов, содержащих в высоких концентрациях хлорид-, сульфат-, тиосульфат-, сульфид-, сульфит- и другие ионы.

Формируемые на стенках после пропаривания кислоты водные конденсаты усугубляют коррозионные проблемы и ведут к преждевременному изнашиванию оборудования.

В процессе эксплуатации основная углеводородная составляющая нефти не обладает коррозионной агрессивностью. Коррозию вызывают продукты расщепления и превращения примесей и гетероорганических соединений, содержащихся в нефтях: серу-, азот-, кислород- и хлорсодержащих соединений, нейтральных и кислых смолистых веществ, нафтеновых кислот, металлоорганических соединений, под воздействием температуры и давления,.

По данным опытно-промышленных испытаний, проведенных на МНПЗ [6], состав хлорорганических соединений и солей в нефтях, поступающих на установки первичной перегонки нефти, нестабилен (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика изменения содержания серы и хлорорганических соединений в нефтях, поступающих на установки АВТ МНПЗ
Рис 2. Динамика изменения содержания сероводорода и хлористых солей в нефтях, поступающих на установки АВТ МНПЗ

Все это говорит о периодических и непредсказуемых последствиях, вызываемых коррозионной активностью среды, ведущих к преждевременному изнашиванию оборудования.

Как следствие, на многих НПЗ процесс коррозионного изнашивания оборудования имеет нестабильный характер. В качестве примера на рис. 3 представлены динамические тренды контроля скорости коррозии в шлем линиях атмосферных и стабилизационных колонн в ОАО «НК НПЗ» за период с период с 2007 по 2012 годы [7].

Рис. 3. Скорость коррозии оборудования ОАО «НК НПЗ» (установка АВТ-9) с 2007 по 2012 г.

Как видно, несмотря на то, что службами завода выполняются регламентные работы по защите технологического оборудования от коррозии, показатель скорости нестабилен. Аналогичная ситуация практически на всех заводах НПЗ в России.

В чем проблема и где пути выхода? 

Этим вопросом в настоящее время задаются многие специалисты, на которых возложена задача по предупреждению коррозионного изнашивания оборудования. Понятно, что надежность и долговечность эксплуатации оборудования технологических установок НПЗ обеспечивается рациональным подбором конструкционных материалов и оптимальным подходом в организации химико-технологической защиты, начиная от процесса обессоливания. При этом по настоящее время на эффективность антикоррозионных мероприятий оказывают влияние человеческий фактор и традиционные устаревшие регламентные процедуры по контролю рабочей среды и выполнению антикоррозионных мероприятий. Большинство инженеров воспринимают коррозионный процесс как постоянный и стабильный процесс, за основу которого взяты работы по фиксированию скорости коррозии за определенные периоды времени. В реальных условиях характер влияния коррозии связан прежде всего с изменением условий переработки и состава рабочей среды во времени.

В настоящее время по-прежнему наблюдается большая зависимость от человеческого фактора и выбора правильности решений при разработке как процедур контроля, так и проводимых мероприятий защите от коррозии. Зачастую, не имея данных по скорости коррозии в динамике и аналитических данных во времени, специалисты ошибаются при подборе типа ингибиторов и регламентных дозировок, материалов в процессе ремонтов и проектных работ, антикоррозионных покрытий и разработке технологических режимов. Бесспорным подспорьем в решении указанных проблем могут быть системы аналитического контроля в режиме реального времени, включая системы управления ингибиторной защитой и коррозионного мониторинга.  В этом случае показатель скорости коррозии уже воспринимается не как статистическая величина, а как переменная во времени, которая позволит управлять и оптимизировать химико-технологической защитой.

Не менее важным аспектом при осуществлении антикоррозионных мероприятий является правильный выбор средств контроля над процессами коррозии. Анализ датчиков коррозии, применяемых в настоящее время на НПЗ, приводит к выводу, что подбор датчиков порой определяется не детальным изучением необходимости, а ценой. Большая часть средств контроля коррозии определяет только общую коррозию во времени, что ограничивает понимание преобладающего влияния некоторых видов скорости коррозии на металл, особенно в условиях воздействия сернистой нефти. Не получая нужной информации, инженеры-коррозионисты часто возвращаются к применению гравиметрического метода, что существенно снижает понимание воздействия коррозии на металл.

В настоящее время изменения состава рабочих сред и условий при переработке нефтей приводят к следующим выводам.

Первое. Подбор средств контроля должен осуществляться после детального анализа специалистами, занимающимися изучением коррозии и ее причин, а не полагаться на рекомендации заводов – поставщиков оборудования, ибо решаемые задачи на предприятии и поставщиков зачастую разные.

Второе. Внедрение систем контроля реального времени не решает проблему оптимизации антикоррозионных мероприятий на НПЗ, ибо влияние человеческого фактора на правильность и своевременность управленческих решений еще значительно сохраняется.

Третье. Система коррозионного мониторинга в реальном времени – это лишь инструмент, при помощи которого можно получить большой экономический и технический эффект, но для достижения этого эффекта необходимо внедрить современный коррозионный менеджмент на предприятии.

Именно в Положении о коррозионном менеджменте должны быть четко определены политика и стратегия в области коррозионной защиты и целостности технологического оборудования на предприятии, а также взаимодействие служб и специалистов, прямо или косвенно влияющих своими действиями на коррозионные процессы при эксплуатации.

Четвертое. При работе с высокосернистыми и тяжелыми нефтями в России уже столкнулись с высокими экономическими потерями, вызванными более интенсивным протеканием коррозионных процессов. В связи с этим требуется проведение НИОКР по изучению коррозионных процессов и разработки новых нормативно-методических документов, включающих такие разделы, как применение системы контроля и управления ингибиторной защитой в реальном времени.

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