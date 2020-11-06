Авторы: А.Н. Монахов (НПП ООО «Корсистем»), М.А. Меркушева (МИП ООО «Эко-Кемикел») Опубликовано на портале «Химическая техника», ноябрь 2020

В настоящее время экономические потери из-за коррозии технологического оборудования огромны и сопоставимы с затратами на развитие крупнейших отраслей промышленности, при этом потери возрастают вследствие интенсификации производств и изменения состава рабочих сред.

По мнению экспертов [1, 2], занимающихся изучением коррозионного изнашивания оборудования НПЗ, можно выделить ряд существенных факторов, с которыми можно столкнуться в перспективе:

повышение содержания сернистых соединений в товарных нефтях;

неподготовленность оборудования для переработки высокосернистой и тяжелой нефти;

увеличением рисков, ведущих к отказам оборудования из-за повышения содержания коррозионно-активных элементов в перерабатываемых средах

На НПЗ России, начиная с 1991 г. и по настоящее время, наблюдается неритмичность загрузки мощностей основных производств при переработке нефти, вызванная в первую очередь нестабильностью на рынке спроса и предложения.

Промышленные испытания [3–5] показали, что при переработке нефти из-за коррозии из строя выходит прежде всего колонное, емкостное и конденсационно- холодильное оборудование установок.

Анализ результатов испытаний показал, что при эксплуатации установок первичной переработки нефти питтинговой коррозии подвержены все черные металлы. Наибольшая глубина питтингов отмечена для стали 08X13 – основном материале плакирующих слоев. Питтинговая коррозия стали 08X13 является одной из главных причин коррозионного растрескивания плакирующих слоев, сварных швов и околошовных зон, которое зафиксировано во всех аппаратах и сосудах, изготовленных из биметаллов. При этом скорость питтинговой коррозии на порядок превышает показатель обшей коррозии, что говорит о недооценке коррозионного износа в случае, если за основу берется показатель общей коррозии, что в основном и делается на большинстве НПЗ в России.

Полученные результаты свидетельствуют, что не все материалы, выступающие в качестве плакирующего слоя, обеспечивают необходимую коррозионную стойкость. Отложения, формируемые при эксплуатации на теплообменном оборудовании, создают очаги коррозионной активности в процессе осаждения на них влаги (особенно при пропаривании) и способствуют развитию питтинговой коррозии. При этом возникает необходимость в изучении коррозионного влияния на металл оборудования не только на этапе эксплуатации, но и на этапах проведения ремонта или запуска (остановки) установок как при регламентных режимах эксплуатации, так и вне.

Напрашивается необходимость в проведении всестороннего анализа при оценке износа оборудования установок с учетом комплексного подхода: при изучении причин коррозионного изнашивания оборудования и проводимых мероприятий по его антикоррозионной защите.

В настоящее время существует понимание, что уровень коррозионных процессов на установках первичной перегонки нефти зависит от ритмичности и стабильности загрузки в рамках действующего регламента, а также от частоты простоев, периодов горячей и холодной циркуляции, подготовки к ремонтам, ремонтов, консервации оборудования на периоды простоев и т.п. При этом перед проведением ремонтных работ пропаривание аппаратов и трубопроводов производят по старым регламентным схемам, без учета изменений состава рабочих сред и формируемых осадков, что приводит к образованию коррозионно-агрессивных конденсатов – водных растворов электролитов, содержащих в высоких концентрациях хлорид-, сульфат-, тиосульфат-, сульфид-, сульфит- и другие ионы.

Формируемые на стенках после пропаривания кислоты водные конденсаты усугубляют коррозионные проблемы и ведут к преждевременному изнашиванию оборудования.

В процессе эксплуатации основная углеводородная составляющая нефти не обладает коррозионной агрессивностью. Коррозию вызывают продукты расщепления и превращения примесей и гетероорганических соединений, содержащихся в нефтях: серу-, азот-, кислород- и хлорсодержащих соединений, нейтральных и кислых смолистых веществ, нафтеновых кислот, металлоорганических соединений, под воздействием температуры и давления,.

По данным опытно-промышленных испытаний, проведенных на МНПЗ [6], состав хлорорганических соединений и солей в нефтях, поступающих на установки первичной перегонки нефти, нестабилен (рис. 1, 2).

Все это говорит о периодических и непредсказуемых последствиях, вызываемых коррозионной активностью среды, ведущих к преждевременному изнашиванию оборудования.

Как следствие, на многих НПЗ процесс коррозионного изнашивания оборудования имеет нестабильный характер. В качестве примера на рис. 3 представлены динамические тренды контроля скорости коррозии в шлем линиях атмосферных и стабилизационных колонн в ОАО «НК НПЗ» за период с период с 2007 по 2012 годы [7].

Как видно, несмотря на то, что службами завода выполняются регламентные работы по защите технологического оборудования от коррозии, показатель скорости нестабилен. Аналогичная ситуация практически на всех заводах НПЗ в России.

В чем проблема и где пути выхода?

Этим вопросом в настоящее время задаются многие специалисты, на которых возложена задача по предупреждению коррозионного изнашивания оборудования. Понятно, что надежность и долговечность эксплуатации оборудования технологических установок НПЗ обеспечивается рациональным подбором конструкционных материалов и оптимальным подходом в организации химико-технологической защиты, начиная от процесса обессоливания. При этом по настоящее время на эффективность антикоррозионных мероприятий оказывают влияние человеческий фактор и традиционные устаревшие регламентные процедуры по контролю рабочей среды и выполнению антикоррозионных мероприятий. Большинство инженеров воспринимают коррозионный процесс как постоянный и стабильный процесс, за основу которого взяты работы по фиксированию скорости коррозии за определенные периоды времени. В реальных условиях характер влияния коррозии связан прежде всего с изменением условий переработки и состава рабочей среды во времени.

В настоящее время по-прежнему наблюдается большая зависимость от человеческого фактора и выбора правильности решений при разработке как процедур контроля, так и проводимых мероприятий защите от коррозии. Зачастую, не имея данных по скорости коррозии в динамике и аналитических данных во времени, специалисты ошибаются при подборе типа ингибиторов и регламентных дозировок, материалов в процессе ремонтов и проектных работ, антикоррозионных покрытий и разработке технологических режимов. Бесспорным подспорьем в решении указанных проблем могут быть системы аналитического контроля в режиме реального времени, включая системы управления ингибиторной защитой и коррозионного мониторинга. В этом случае показатель скорости коррозии уже воспринимается не как статистическая величина, а как переменная во времени, которая позволит управлять и оптимизировать химико-технологической защитой.

Не менее важным аспектом при осуществлении антикоррозионных мероприятий является правильный выбор средств контроля над процессами коррозии. Анализ датчиков коррозии, применяемых в настоящее время на НПЗ, приводит к выводу, что подбор датчиков порой определяется не детальным изучением необходимости, а ценой. Большая часть средств контроля коррозии определяет только общую коррозию во времени, что ограничивает понимание преобладающего влияния некоторых видов скорости коррозии на металл, особенно в условиях воздействия сернистой нефти. Не получая нужной информации, инженеры-коррозионисты часто возвращаются к применению гравиметрического метода, что существенно снижает понимание воздействия коррозии на металл.

В настоящее время изменения состава рабочих сред и условий при переработке нефтей приводят к следующим выводам.

Первое. Подбор средств контроля должен осуществляться после детального анализа специалистами, занимающимися изучением коррозии и ее причин, а не полагаться на рекомендации заводов – поставщиков оборудования, ибо решаемые задачи на предприятии и поставщиков зачастую разные.

Второе. Внедрение систем контроля реального времени не решает проблему оптимизации антикоррозионных мероприятий на НПЗ, ибо влияние человеческого фактора на правильность и своевременность управленческих решений еще значительно сохраняется.

Третье. Система коррозионного мониторинга в реальном времени – это лишь инструмент, при помощи которого можно получить большой экономический и технический эффект, но для достижения этого эффекта необходимо внедрить современный коррозионный менеджмент на предприятии.

Именно в Положении о коррозионном менеджменте должны быть четко определены политика и стратегия в области коррозионной защиты и целостности технологического оборудования на предприятии, а также взаимодействие служб и специалистов, прямо или косвенно влияющих своими действиями на коррозионные процессы при эксплуатации.

Четвертое. При работе с высокосернистыми и тяжелыми нефтями в России уже столкнулись с высокими экономическими потерями, вызванными более интенсивным протеканием коррозионных процессов. В связи с этим требуется проведение НИОКР по изучению коррозионных процессов и разработки новых нормативно-методических документов, включающих такие разделы, как применение системы контроля и управления ингибиторной защитой в реальном времени.

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