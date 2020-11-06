С 27 по 30 октября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 23-я международная выставка химической промышленности и науки – «ХИМИЯ-2020».

Выставка проводилась «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России, при содействии Российского Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест», Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов:

– В этом году один из старейших проектов «Экспоцентра» – выставка «ХИМИЯ» отмечает свой юбилей – 55 лет. Несмотря на сложные условия подготовки, выставку удалось собрать. В выставке приняли участие 112 российских и 8 зарубежных компаний. Смотр этого года сохранил все свои главные тематические разделы. Интересные разработки презентовали 11 предприятий среднего и малого бизнеса в зоне инновационных проектов – Startup Chemzone. Выставка сопровождалась насыщенной деловой программой. Каждый день проходили форумы, семинары, конференции, мастер-классы.

Выставка «ХИМИЯ-2020» стала площадкой для встреч производителей и поставщиков машин, оборудования и передовых технологий для химической промышленности, потребителей готовой продукции и услуг. Тематика охватила все сферы химического комплекса. Лучшие достижения и тенденции были отражены в главных тематических разделах: химия и нефтехимия, индустрия пластмасс, зеленая химия, аналитическое, лабораторное, насосное оборудование, защита от коррозии, инновационные материалы, новейшие технологии автоматизации и цифровизации производства и другие актуальные направления.

В церемонии официального открытия выставки приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, декан Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Степан Калмыков, генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов.

По словам выступающих, «Экспоцентр» смог подготовить достойную выставку. Деловая программа дала возможность специалистам отрасли обменяться профессиональным опытом и идеями, обсудить актуальные проблемы и перспективы развития отрасли. А синергия науки и производства, безусловно, будет способствовать совершенствованию российского химического комплекса.

Видеозапись открытия>>.

После церемонии открытия состоялся VIP обход экспозиции, участники которого посетили стенды ведущих российских химических предприятий. Они встретились с руководством компаний, высоко оценили уровень представленной отечественной продукции. Видеозапись>>.

Президент Российского Союза химиков Виктор Иванов

– В выставке принимают участие 120 компаний. Многие фирмы не смогли выставить свою продукцию в силу сложившихся обстоятельств, но они направили своих наблюдателей, чтобы найти и приобрести что-то новое на выставке и внедрить это новое на своих предприятиях. Выставка всегда оставляет след и в душе и в бизнесе.

Знаковым событием на выставке стало подписание соглашения о сотрудничестве президентом Российского Союза химиков Виктором Ивановым и генеральным директором Корпорации развития Нижегородской области Тимуром Халитовым. Это соглашение будет способствовать привлечению в регион новых инвесторов, созданию дополнительных производственных мощностей.

СТАТИСТИКА

120 компаний-участников из России, Германии, Республики Беларусь, Японии

в том числе 112 российских компаний

4 региональные экспозиции

5 000 кв. м. площадь выставки

более 3 500 посетителей-специалистов

ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году 120 компаний из России, Германии, Республики Беларусь, Японии продемонстрировали передовые разработки и высокотехнологичное оборудование для потребителей химической продукции: топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, ВПК, медицины, машиностроения, транспорта и других отраслей промышленности.

Среди экспонентов – «Альянс Энергия», «Аналитприбор СПО», «Астериас», «Ацет Арматурен Евразия», «БЛМ Синержи», «Бергер Пампс», «Бизнеспласт», «Буш Вакуум», «ВДК», «Гамма Пласт», «Гемю ГмбХ», «ГосНИИОХТ», «Гидропро», «ДИАЭМ», «ЕТ-Сервис», «Импэкс Электро», «Завод Синтанолов НОРКЕМ», «КазФосфат», «КемИнс», «Креатор Техно», «Мелитэк», «МК Вселуг», «Мито», «ПампЮнион», «Пионер Трейд», «Ранта», «Реаторг», «Свема Рус», «Сода-Хлорат», «Тигаз Трейд», «Фосагро», «Химмед», «Экато Рус», «Экспресс-Эко-Фильтр» и многие другие.

Впервые в выставке участвовали Japan Machinery Company (Япония), «ГРАСС» ТД, «Бонус», «Дэго Глобал», «Кварко», «Легенда» (Беларусь), НПО «УРАН», «Самсон Контролс».

Благодаря взаимодействию с региональными центрами поддержки предпринимательства на выставке впервые были организованы коллективные экспозиции Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Ярославской областей.

На объединенном стенде Ленинградской области свою продукцию представили семь региональных предприятий химической отрасли: «РусКомПолимер», «Антикоррозионные защитные покрытия СПб», проектная компания «Текстиль и Техника», Торговый дом «Функциональные материалы», «ОксиЛаб», «Терминал «Янино». Представители Центра развития промышленности Ленинградской области приняли также участие в деловой программе выставки.

В числе компаний, представивших свою продукцию на волгоградском коллективном стенде, три предприятия: «Константа-2», «Роспласт», «СМ-Сервис».

Коллективный стенд компаний Ярославской области был представлен тремя участниками: предприятие из Рыбинска «ХимПромИнжиниринг»; компания из Переславля-Залесского «Химбиотех»; ярославский производитель АО ТД «Реал Сорб».

Участие с коллективными экспозициями позволило найти новых партнеров, заключить договоры, выйти на новые рынки.

В рамках бизнес-миссии выставку посетили владимирские предприниматели. Организаторами миссии выступили Союз «Торгово-промышленная палата Владимирской области» и Центр поддержки предпринимательства ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор». В состав бизнес-миссии вошли представители компаний ООО «Максимум», ООО «Баромембранная технология», ООО «Ротопласт», ИП Ненашева Вера Александровна, ИП Леонтьев Максим Владимирович.

Инновационные научные разработки демонстрировали ведущие научно-исследовательские институты РАН и ВУЗы страны: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Институт физики твердого тела РАН, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Институт химии Коми НЦ УРО РАН, Инжиниринговый химико-технологический центр Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ), Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГОСНИИОХТ), Институт физической химии и электрохимии, МИРЭА – Российский технологический университет. На их производственных площадках разрабатываются новые технологии и готовятся кадры для химической промышленности.

РХТУ имени Д.И. Менделеева представил кровоостанавливающие препараты на основе аэрогеля, новый класс связующих для полимерных композиционных материалов, сверхстабильный оптический кварцевый диск-память. Ученые Томского госуниверситета показали разработанные ими пленочные материалы для хирургии на основе природных соединений, которые обладают антиоксидантным эффектом и могут заменить импортные аналоги. Сотрудники ИХТЦ ТГУ демонстрировали композиционные пленочные материалы на основе карбамидсодержащих гетероциклов для создания новых противоспаечных средств для нужд практической хирургии. Все эти разработки смогут в ближайшее время выйти на рынок.

Центром внимания экспозиции стал проект в поддержку малых и средних предприятий Startup Chemzone. В стартап-зоне свои высокотехнологичные разработки презентовали 11 компаний из Москвы и Подмосковья, Самары, Екатеринбурга, Перми, Тулы, Нижнего Новгорода. Подробный рассказ о каждой компании представлен здесь>>.

Специалисты Центра подбора персонала ознакомили с актуальными вакансиями компаний-участников выставки, помогли разместить резюме, провели консультации по трудоустройству и карьерному развитию.

Генеральный директор кадрового агентства «Выбор» Натэла Кобулашвили:

– Количество вакансий и кандидатов не уменьшается. Предприятия химической отрасли нуждаются в специалистах. Сегодня мы говорим о гибкости нашего рынка труда. Кандидаты уходят на самозанятость. Это новая форма, новый тренд, который позволяет платить налоги, легально работать на работодателя. Сейчас на рынке профессиональных услуг появляются разные консультативные услуги. Одной из них является услуга Career Development, которая особенно востребована для топ менеджеров. Молодые специалисты должны знать как себя вести на рынке труда, как под него адаптироваться, как жить в новых реалиях, как себя найти, чтобы быть не только профессионально успешным, но и профессионально пригодным. Мы подтверждаем свое участие в следующем году и расскажем, как менялся рынок в течение года.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловую программу выставки «ХИМИЯ-2020» открыл VIII Московский международный химический форум – крупнейшее конгрессное мероприятие отрасли с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России, организованное Российским Союзом химиков, Минпромторгом России и АО «Экспоцентр».

В этом году центральной темой ММХФ, вынесенной на пленарную сессию, стала «Конкурентоспособность российской химической промышленности в условиях новой экономической реальности, преодоление отраслью последствий коронакризиса».

О работе РСХ за прошедший год рассказал на очередном VII Съезде Российского союза химиков Виктор Иванов. Он поблагодарил ТПП РФ и РСПП за активную и эффективную поддержку предприятиям химической и нефтегазохимической промышленности, последовательное отстаивание интересов отрасли в органах государственной власти и институтах развития, в частности, в решении проблем развития малотоннажной химии.

Участники Съезда провели награждение заслуженных работников и организаций химического комплекса, в том числе победителей конкурса «5 звезд. Лидеры химической промышленности» и приняли новых членов в Российских союз химиков. Победителем конкурса стало Новгородское ПАО «Акрон» в номинации «Лучший реализованный проект года».

В рамках форума прошли круглый стол «Подготовка к введению в действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) в Российской Федерации»; сессии «Химия для фармацевтики: импортозамещение и развитие», «Инновационная химия для аграриев», «Химия глазами машин», «Экономика замкнутого цикла: эволюция химических продуктов и технологий».

Проектный офис развития Арктики совместно с Российским Союзом химиков провел круглый стол «Арктическая химия». Участники круглого стола обсудили текущее положение дел, а также тенденции развития в химической отрасли и науке применительно к арктическим территориям.

Более подробно с программой ММХФ можно ознакомиться здесь>>.

В рамках деловой программы прошел круглый стол «Инвестиции – в инновации», организованный ОАО «НИИТЭХИМ» и АО «Экспоцентр». В мероприятии приняли участие президент Российского Союза химиков Виктор Иванов, представитель ФРП Сергей Лагутин, начальник Отдела химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина и представители отраслевого бизнес-сообщества.

Впервые на площадке выставки состоялся танк-контейнерный форум, организованный Информационным агентством Tank Container World и АО «Экспоцентр». В мероприятии приняли участие основные танк-контейнерные операторы России и Европы, сервисные компании, поставщики оборудования, лизинговые компании и другие. Среди участников такие известные компании как: «Спецтрансгарант», «Инфотек-Балтика М», «ХитИнвестТранс», «ЕвроХим», HOYER, Den Hartogh, Bertschi, CIMC, «Газпром нефтехим Салават», «Обслуживание Танк Контейнеров», «Танк-Контейнер Сервис», «Модуль», «Российский морской регистр судоходства» и другие.

Важным событием на выставке стала онлайн консультационная сессия с участием представителей ТПП РФ, Минпромторга РФ, Российского экспортного центра и российских компаний. Мероприятие было направлено на реализацию программы системной поддержки экспорта отечественных производителей несырьевых товаров, в которой наряду с ведущими государственными институтами задействована и ТПП РФ. В работе сессии приняли участие директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Владимир Губернаторов, главный специалист-эксперт отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Ирина Аркадьева, руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров АО «Российский экспортный центр» Максим Чапов.

В рамках подготовки к выставке накануне в онлайн формате состоялась вторая международная практическая конференция «КОРРУСХЕМ»/CORRUSCHEM-2020

Более подробно с мероприятиями деловой программы выставки «ХИМИЯ-2020» можно ознакомиться здесь>>.

Отзывы гостей и участников представлены здесь>>.

Видеодневник выставки здесь>>.