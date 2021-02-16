ENGIPLAS решает проблему коррозии оборудования в химической промышленности

Опубликовано на портале «Химическая техника», февраль 2021

ENGIPLAS – семейная компания с 50-летним успешным опытом работы в отрасли по всему миру.

ENGIPLAS – один из лидеров по производству антикоррозионного технологического оборудования.

Фторполимерные футеровки и покрытия, производимые ENGIPLAS, успешно используются в химической, пищевой, фармацевтической и других видах промышленности в течение многих лет без необходимости обслуживания.

Превращение таких материалов, как природный газ, металлы и химикаты, в полезный конечный продукт зависит от использования высококоррозионных и токсичных химикатов, таких как бром, Aqua Riga, каустическая сода, соляная кислота, серная кислота и другие. У каждого технологического предприятия свои запросы, и мы умеем успешно и быстро адаптироваться к этим запросам.

Работа с агрессивными химическими веществами может быть опасной и сложной задачей. Поэтому соприкасающиеся с ними поверхности оборудования должны быть устойчивыми к коррозии. Лишь несколько материалов попадают в эту категорию, это различные фторполимерные смолы.

Фторполимеры не подвержены действию практически всех химикатов и растворителей и являются проверенными материалами для защиты от агрессивных химикатов. Их исключительная химическая стойкость помогает предотвратить загрязнение технологических жидкостей и продлить срок службы оборудования.

Последние достижения в технологии обработки и производства фторполимеров позволяют получать фторполимерные компоненты превосходного качества. Компоненты из фторполимера обладают отличной стойкостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды.

Футеровка и покрытия из фторполимеров выдерживают условия работы при полном вакууме до 50 бар и от –50 до + 250°C.

Области применения: в химической промышленности, трубы и фитинги, резервуары, мобильные резервуары для транспортировки агрессивных сверхчистых жидкостей: водовозы, фильтры и сетчатые фильтры, лабораторное оборудование и реакторы.

Правильный выбор фторполимера из всего семейства и выбор правильной толщины слоя очень важны для значительного снижения проницаемости и растрескивания компонентов под напряжением. В технологии футеровки и покрытия ENGIPLAS используется все семейство фторполимеров, что позволяет нам предлагать продукты высочайшего качества.

Сочетание обширного опыта с высочайшим уровнем обслуживания позволяет нам обслуживать Вас на высшем уровне.

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